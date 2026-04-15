Cricket

Abhishek Sharma Axar Patel Dope Test : अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल 'नाडा' च्या रडारवर; आता कुठे जाता हे सांगावं लागेल... नाहीतर...

What is NADA whereabouts rule for Indian cricketers: IPL 2026 दरम्यान भारतीय क्रिकेटमध्ये एक महत्त्वाचा आणि चर्चेचा विषय समोर आला आहे. युवा स्टार अभिषेक शर्मा आणि अनुभवी अष्टपैलू अक्षर पटेल यांना National Anti Doping Agency (NADA) च्या Registered Testing Pool मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.
Abhishek Sharma, Axar Patel Must Report Whereabouts Under NADA Rules

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Abhishek Sharma Axar Patel NADA registered testing pool IPL 2026 : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आता कुठे रंगत निर्माण झालेली असताना राष्ट्रीय उत्तेजक-विरोधी संस्थेने ( नाडा ) ने त्यांच्या नोंदणीकृत चाचणी गटात (RTP) अभिषेक शर्मा व अक्षर पटेल यांच्या नावाचा समावेश केला आहे. या खेळाडूंना आता ते कुठे जातात, याची माहिती द्यावी लागेल. तीन वेळा ठावठिकाण्याची माहिती देण्यात अयशस्वी झाल्यास, ते उत्तेजक द्रव्य सेवनाचे उल्लंघन मानले जाईल. त्यांचे नाव या यादीत समावेश केल्यानंतर नाडाचे पथक कोणत्याची क्षणी त्यांची चाचणी करण्यासाठी पोहचू शकेल आणि त्यांना ती द्यावी लागेल.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
cricket news today
Axar Patel
Abhishek Sharma
IPL 2026

