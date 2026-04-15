Abhishek Sharma Axar Patel Dope Test : अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल 'नाडा' च्या रडारवर; आता कुठे जाता हे सांगावं लागेल... नाहीतर...

Abhishek Sharma Axar Patel NADA registered testing pool IPL 2026 : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आता कुठे रंगत निर्माण झालेली असताना राष्ट्रीय उत्तेजक-विरोधी संस्थेने ( नाडा ) ने त्यांच्या नोंदणीकृत चाचणी गटात (RTP) अभिषेक शर्मा व अक्षर पटेल यांच्या नावाचा समावेश केला आहे. या खेळाडूंना आता ते कुठे जातात, याची माहिती द्यावी लागेल. तीन वेळा ठावठिकाण्याची माहिती देण्यात अयशस्वी झाल्यास, ते उत्तेजक द्रव्य सेवनाचे उल्लंघन मानले जाईल. त्यांचे नाव या यादीत समावेश केल्यानंतर नाडाचे पथक कोणत्याची क्षणी त्यांची चाचणी करण्यासाठी पोहचू शकेल आणि त्यांना ती द्यावी लागेल. .नाडा (NADA) ही युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली अधिकृत भारतीय संस्था आहे, जी भारतीय खेळाडूंच्या उत्तेजक द्रव्य चाचण्या घेते. २०१९ मध्ये झालेल्या करारानुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) या संस्थेच्या अखत्यारीत आली आहे. अनेक वर्षांच्या विरोधानंतर, बीसीसीआय ऑगस्ट २०१९ मध्ये या अधिकृततेखाली येण्यास सहमत झाली, याचा अर्थ असा की आता सर्व खेळाडू चाचणीच्या अधीन असतील. याआधी भारतीय बोर्डाने नाडा (NADA) ऐवजी चाचणीसाठी स्वीडिश कंपनी (IDTM) चा वापर केला होता..RTP हा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा सर्वोच्च प्राधान्याचा गट आहे, ज्यांची निवड स्पर्धेच्या उत्तेजक द्रव्य नियंत्रणासाठी आयसीसी किंवा राष्ट्रीय मंडळांनी केलेली असते. या गटातील खेळाडूंना दर तीन महिन्यांनी त्यांच्या वास्तव्याबद्दलची माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये दररोजच्या ६० मिनिटांच्या वेळेचा समावेश आहे, ज्यामुळे उत्तेजक द्रव्य विरोधी अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना न देता कधीही आणि कुठेही त्यांची चाचणी घेता येते..भारतीय संघासाठी २०२६ वर्ल्ड कप जिंकणारा सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि अक्षर पटेल यांचा RTP यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यादीमधील ३४८ खेळाडूंच्या नव्या नावांमध्ये या दोघांनी स्मृती मानधना आणि श्रेयस अय्यर यांची जागा घेतली आहे. या खेळाडूंना एका विशिष्ट कालावधीत चाचणीसाठी उपलब्ध राहावे लागेल. अभिषेक आणि अक्षर यांच्या व्यतिरिक्त, कसोटी आणि वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, हार्दिक पांड्या, रिषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, अर्शदीप सिंग आणि तिलक वर्मा यांचाही समावेश आहे.गेल्या वर्षी वन डे वर्ल्ड कप जिंकलेल्या भारतीय महिला संघातील अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा आणि शफाली वर्मा यांच्यासह रेणुका सिंग ठाकूर यांचाही यादीत समावेश आहे. एकूण, नाडाने आपल्या यादीत १४ क्रिकेटपटूंचा समावेश केला आहे..१३४ खेळाडूंचाही समावेश होतायावर्षी नाडा आरटीपीमध्ये १३४ खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये धावपटू अविनाश साबळे, ज्योती याराजी, डेकॅथलॉनर तेजस्विन शंकर आणि स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. लांब उडीपटू शैला सिंग आणि एम. श्रीशंकर, आणि थाळीफेकपटू तजिंदरपाल सिंग तूर यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अनुभवी तिरंदाज दीपिका कुमारी आणि राकेश कुमार आर्चरी यांच्यासह तीन तिरंदाज आणि प्रसिद्ध पॅरा-तिरंदाज शीतल देवी यांचाही समावेश आहे..हॉकीपटू मनप्रीत सिंग, कर्णधार हरमनप्रीत सिंग, अमित रोहिदास आणि हार्दिक सिंग हे देखील उपस्थित आहेत, तसेच महिला संघाची कर्णधार सलीमा टेटे, सविता पुनिया आणि नवनीत कौर यादेखील आहेत. आठ सदस्यीय बॅडमिंटन गटामध्ये पी.व्ही. सिंधू, लक्ष्य सेन आणि गायत्री गोपीचंद यांच्यासह इतरांचा समावेश आहे. या यादीत २२ बॉक्सर असून, त्यात विश्वविजेते निखत झरीन, निशांत देव आणि जस्मिन लंबोरिया, तसेच ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेती लव्हलिना बोरगोहेन यांचा समावेश आहे.