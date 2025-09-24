Asia Cup, IND vs BAN: अभिषेक शर्माने वादळी अर्धशतकासह मोडला युवराज सिंगचा विक्रम; मात्र भारताचे बाकी फलंदाज बांगलादेशसमोर फेल

आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोर सामन्यात अभिषेक शर्माने बांगलादेशविरुद्ध ३७ चेंडूत ७५ धावांची वादळी खेळी केली. या खेळीदरम्यान अभिषेकने युवराज सिंगचा विक्रम मोडला. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताने बांगलादेशसमोर १६९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. .बुधवारी दुबईमध्ये सुरु असलेल्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोर सामन्यात भारताकडून अभिषेक शर्माचे आक्रमक रुप पुन्हा दिसले आहे. त्याने बांगलादेशविरुद्ध चौकार - षटकारांची बरसात करताना मोठी अर्धशतकी खेळी केली. त्यामुळे भारताला बांगलादेशसमोर १६९ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवता आले आहे..IND vs BAN : अभिषेक शर्मा ६ चौकार अन् ५ षटकारांची बरसात केल्यानंतर दुर्दैवीरित्या बाद; भारताचा डावही गडगडला.या सामन्यात बांगलादेशचा प्रभारी कर्णधार जाकर अलीने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. बांगलादेशच्या गोलंदाजांनी पहिल्या तीन षटकात अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांना फार मोठे फटके खेळू दिले नव्हते.मात्र त्यानंतरच्या तीन षटकात या दोघांनी विशेषत: अभिषेक शर्माने चौकार - षटकारांचा सपाटा लागला. नंतरच्या तीन षटकात ५५ धावा या दोघांनी चोपल्याने पॉवरप्लेच्या ६ षटकात भारताने बिनबाद ७२ धावा केल्या होत्या. पण त्यांची ही भागीदारी रिषाद हुसैनने ७ व्या षटकात शुभमन गिलला तान्झिद हसन साकिबच्या हातून झेलबाद करत तोडली. गिलने १९ चेंडूत २९ धावा केल्या. .तो बाद झाल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या शिवम दुबेलाही रिषाद हुसैननेच २ धावांवर तोहिद हृदोयच्या हातून झेलबाद केले. तरी नंतर सूर्यकुमार यादव आणि अभिषेक शर्मा डाव पुढे नेत होते. अभिषेकने २५ चेंडूत अर्धशतकही केले होते.मात्र १२ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर धाव घेताना गोंधळ झाला. या गोंधळात अभिषेकची मात्र विकेट गेली. त्याने ३७ चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७५ धावा केल्या..त्यानंतर सूर्यकुमार यादव (५) आणि तिलक वर्मा (५) हे देखील स्वतात बाद झाले. त्यानंतर धावगती मंदावली होती. त्यातच अक्षर पटेललाही मोठे फटके खेळताना संघर्ष करावा लागला. हार्दिकने काही चांगले शॉट्स खेळले. पण शेवटच्या षटकात हार्दिक पांड्याही ३८ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे भारताने २० षटकात ६ बाद १६८ धावा केल्या.बांगलादेशकडून गोलंदाजी करताना रिषाद हुसैनने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच तान्झिम हसन साकिब, मुस्तफिजूर रेहमान आणि मोहम्मद सैफुद्दिन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Asia Cup 2025: अभिषेक शर्माने रचला इतिहास! असा पराक्रम जो रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनाही नाही जमला... .अभिषेकने मोडला युवराजचा विक्रमअभिषेकने या सामन्यात २५ चेंडूत अर्धशतक केल्याने तो भारतासाठी टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा २५ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत ५० धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. अभिषेकने पाचव्यांदा २५ चेंडूंच्या आत ५० धावा केल्या. त्यामुळे त्याने युवराज सिंगला मागे टाकले आहे. युवराजने ४ वेळा भारतासाठी टी२० मध्ये २५ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत अर्धशतक करण्याचा कारनामा केला आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर सूर्यकुमार यादव आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे. सूर्यकुमारने ७ वेळा, तर रोहित शर्माने ६ वेळा असा कारनामा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.