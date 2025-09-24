Cricket

Asia Cup, IND vs BAN: अभिषेक शर्माने वादळी अर्धशतकासह मोडला युवराज सिंगचा विक्रम; मात्र भारताचे बाकी फलंदाज बांगलादेशसमोर फेल

Abhishek Sharma Breaks Yuvraj Singh: बांगलादेशविरुद्ध अभिषेक शर्माने वादळी ७५ धावांची खेळी केली आणि युवराज सिंगचा विक्रमही मोडला. मात्र असं असलं तरी बाकी भारतीय फलंदाज मात्र मोठी खेळी करण्याच अपयशी ठरले.
Abhishek Sharma| Asia Cup 2025 | India vs Bangladesh

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोर सामन्यात अभिषेक शर्माने बांगलादेशविरुद्ध ३७ चेंडूत ७५ धावांची वादळी खेळी केली.

  • या खेळीदरम्यान अभिषेकने युवराज सिंगचा विक्रम मोडला.

  • त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताने बांगलादेशसमोर १६९ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

