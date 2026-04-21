IPL 2026: १० सिक्स, १० फोर अन् शतक... Abhishek Sharma ने तब्बल ७ मोठे विक्रम केले नावावर; दिग्गजांच्या पंक्तीत स्थान

Abhishek Sharma Century Records: अभिषेक शर्माने सनरायझर्स हैदराबादकडून दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध विस्फोटक फलंदाजी करताना शतक केले. त्याने यासह ७ मोठे विक्रमही केले आहेत. त्याने अनेक दिग्गजांच्या यादीत स्थान मिळले आहे.
Pranali Kodre
SRH vs DC Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL) मंगळवारी (२१ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबादचा सामना घरच्या मैदानात दिल्ली कॅपिटल्स (SRH vs DC) संघात झाला. या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा सलामीवीर अभिषेक शर्माकडून (Abhishek Sharma) स्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याने या सामन्यात शतक करताना अनेक विक्रमांना (Records) गवसणी घातली.

या सामन्यात प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या सनरायझर्स हैदराबादकडून (SRh) अभिषेकने ट्रॅव्हिस हेड (३७), इशान किशन (२५) आणि शेवटी हेनरिक क्लासेन (नाबाद ३७) यांच्यासह फलंदाजी करताना ६८ चेंडूत १० चौकार आणि १० षटकार मारत नाबाद १३५ धवा केल्या. हे त्याचे आयपीएलमधील दुसरे, तर टी२० क्रिकेट कारकिर्दीतील ९ वे शतक ठरले. त्याच्या शतकामुळे हैदराबादने २० षटकात २ बाद २४२ धावा केल्या.

