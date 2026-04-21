IPL 2026: १० सिक्स, १० फोर अन् शतक... Abhishek Sharma ने तब्बल ७ मोठे विक्रम केले नावावर; दिग्गजांच्या पंक्तीत स्थान

SRH vs DC Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL) मंगळवारी (२१ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबादचा सामना घरच्या मैदानात दिल्ली कॅपिटल्स (SRH vs DC) संघात झाला. या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा सलामीवीर अभिषेक शर्माकडून (Abhishek Sharma) स्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याने या सामन्यात शतक करताना अनेक विक्रमांना (Records) गवसणी घातली. या सामन्यात प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या सनरायझर्स हैदराबादकडून (SRh) अभिषेकने ट्रॅव्हिस हेड (३७), इशान किशन (२५) आणि शेवटी हेनरिक क्लासेन (नाबाद ३७) यांच्यासह फलंदाजी करताना ६८ चेंडूत १० चौकार आणि १० षटकार मारत नाबाद १३५ धवा केल्या. हे त्याचे आयपीएलमधील दुसरे, तर टी२० क्रिकेट कारकिर्दीतील ९ वे शतक ठरले. त्याच्या शतकामुळे हैदराबादने २० षटकात २ बाद २४२ धावा केल्या. .अभिषेकचे विक्रमसर्वोच्च खेळीअभिषेकची ही खेळी आयपीएलमध्ये पाचव्या क्रमांकाची सर्वोच्च वैयक्तिक खेळी ठरली. त्याने एबी डिव्हिलियर्सच्या नाबाद १३३ धावांच्या खेळीला मागे टाकले. याशिवाय अभिषेकने टी२० कारकिर्दीत १३० हून अधिक धावा करण्याची ही चौथी वेळ आहे. असा पराक्रम करणारा तो एकमेव खेळाडू आहे. याआधी ऍरॉन फिंच आणि ख्रिस गेल यांनी प्रत्येकी ३ वेळा १३० हून अधिक धावांची खेळी केली आहे.आयपीएलमध्ये सर्वोच्च वैयक्तिक खेळी (Highest individual scores in IPL)नाबाद १७५ धावा - ख्रिस गेल (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. पुणे वॉरियर्स, बंगळुरू, २०१३)नाबाद १५८ धावा - ब्रेंडन मॅक्युलम (कोलकाता नाईट रायडर्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, बंगळुरू, २००८)१४१ धावा - अभिषेक शर्मा (सनरायझर्स हैदराबाद वि. पंजाब किंग्स, हैदराबाद, २०२५)नाबाद १४० धावा - क्विंटन डी कॉक (लखनौ सुपर जायंट्स वि. कोलकाता नाईट रायडर्स, मुंबई, २०२२)नाबाद १३५ धावा - अभिषेक शर्मा (सनरायझर्स हैदराबाद वि. दिल्ली कॅपिटल्स, हैदरबादा, २०२६).अभिषेकचे ९ वे शतकअभिषेक शर्माने हे टी२० क्रिकेटमधील नववे शतक १८४ डावात पूर्ण केले. त्यामुळे तो सर्वात कमी डावात ९ टी२० शतके करणारा तिसरा खेळाडू ठरला. त्याच्यापुढे ख्रिस गेल (१२४ डाव) आणि साहिबजादा फरहान (१६० डाव) हे दोघेच आहेत. याशिवाय अभिषेक सर्वाधिक टी२० शतके करणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत विराट कोहलीसह अव्वल क्रमांकावर आला आहे. विराटनेही ९ शतके केली आहेत. तसेच जगातील एकूण खेळडूंमध्ये तो चौथ्या क्रमांकावर आहे.सर्वाधिक टी२० शतके (Most T20 Centuries)२२ शतके - ख्रिस गेल१२ शतके - बाबर आझम१० शतके - डेव्हिड वॉर्नर९ शतके - अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, साहिबजादा फरहान, रिली रुसौ, क्विंटन डी कॉक८ शतके - रोहित शर्मा, ग्लेन मॅक्सवेल, जॉस बटलर, फाफ डु प्लेसिस, ऍरॉन फिंच, एम क्लिंगर.षटकारांचाही विक्रमअभिषेकने एका डावात १० किंवा त्याहून अधिक षटकार मारण्याची ही पाचवी वेळ आहे. तो एका टी२० डावात १० किंवा त्यापेक्षा अधिक षटकार सर्वाधिकवेळा मारण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने एव्हिन लुईस आणि श्रेयस अय्यरला मागे टाकले आहे. त्यांनी असा कारनामा प्रत्येकी ४ वेळा केला आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर ख्रिस गेल असून त्याने तब्बल १८ वेळा १० हून अधिक षटकार मारले आहेत. याशिवाय आयपीएलमध्ये १० षटकार एका डावात मारण्याची अभिषेकची ही दुसरी वेळ होती. त्याच्यापुढे केवळ गेलच असून त्याने आयपीएलमध्ये ४ वेळा असा कारनामा केला आहे..याशिवाय अभिषेकने त्याच्या टी२० कारकिर्दीत ३५० षटकारही पूर्ण केले. तो असा कारनामा करणारा ६ वा भारतीय, तर एकूण ४४ वा खेळाडू ठरला. त्याच्यापूर्वी रोहित शर्मा (५५५), विराट कोहली (४४३), सूर्यकुमार यादव (४२३), संजू सॅमसन (४०५) आणि एमएस धोनी (३५०) या भारतीयांनी टी२० कारकिर्दीत ३५० षटकार पूर्ण केले आहेत.हैदराबादसाठी २००० धावाअभिषेकने सनरायझर्स हैदराबादसाठी २००० धावाही पूर्ण केल्या. तो असा कारनामा करणारा चौथा फलंदाज ठरला. यापूर्वी असा कारनामा डेव्हिड वॉर्नर (४०१४ धावा), शिखर धवन (२७६८ धावा) आणि केन विलियम्सन (२१०१ धावा) यांनी केला आहे.