Abhishek Sharma : हॉस्पिटलमध्ये भरती झालेल्या अभिषेकबाबत महत्त्वाची अपडेट्स; आजारी पडायला मुंबईत नेमकं काय झालं?

Will Abhishek Sharma play next match after hospital discharge? भारताचा प्रमुख फलंदाज अभिषेक शर्मा याला दिल्लीतल्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताच्या सलामीच्या लढतीत वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला अभिषेक पूर्ण जोशात होता. त्याने नेट्समध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. पण, त्याला अपयश आले आणि नवी दिल्लीत पोहोचताच त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले. २४ वर्षीय हा खेळाडू गुरुवारी अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्याला मुकण्याची शक्यता आहे.."तो तपासणीसाठी रुग्णालयात गेला होता. आज त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. नामिबियाविरुद्ध तो खेळणार की नाही, यासाठी आमच्याकडे निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक दिवस आहे," असे भारताचा फलंदाज तिलक वर्माने बुधवारी अभिषेकच्या प्रकृतीबद्दल पत्रकारांना विचारले असता सांगितले. अभिषेकच्या अनुपस्थितीत, संजू सॅमसन आणि इशान किशन ही जोडी भारतासाठी डावाची सुरुवात करू शकते..TOI ने दिलेल्या वृत्तानुसार ६ फेब्रुवारी रोजी वानखेडे स्टेडियमवर नेट सेशननंतर अभिषेकने मुंबईत असे काहीतरी खाल्ले ज्यामुळे पोट खराब झाले. सामन्याच्या दिवशी त्याची प्रकृती आणखी बिकट झाली, परंतु त्याने खेळण्याचा निर्णय घेतला. तो फक्त एका चेंडूवर क्रीजवर राहिला. संपूर्ण सामन्यात, तो डगआउटमध्ये बसलेला दिसला नाही आणि २९ धावांनी विजयानंतर अमेरिका संघाशी हस्तांदोलन करण्यासाठी बाहेर पडला नाही..अभिषेक संघासोबत नवी दिल्लीला गेला आणि त्याची प्रकृती आणखी बिघडली. गेल्या काही आठवड्यांत भारतीय संघाने नागपूर, रायपूर, गुवाहाटी, विशाखापट्टणम, तिरुवनंतपुरम आणि नंतर मुंबईत सामने खेळले आहेत. दिल्लीच्या तुलनेत ही जास्त उष्ण ठिकाणं आहेत. उत्तर भारतात हिवाळा संपत आला असला तरी, सकाळ आणि संध्याकाळ थंडी कायम आहे आणि हवामानात अचानक झालेल्या बदलामुळे त्याची प्रकृती आणखी बिघडली होती..T20 World Cup : थरार... दक्षिण आफ्रिकेने दोनवेळा पराभव टाळला ! डबल Super over मध्ये अफगाणिस्तानचा करेक्ट 'गेम' केला.डिहायड्रेशन झाल्यामुळे वजनात तीव्र घट झाल्यानंतर, अभिषेकला नवी दिल्लीतील गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आता त्याला डिस्चार्ज दिल्याचे तिलक वर्माने सांगितले.