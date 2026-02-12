Abhishek Sharma Health Update: अभिषेक संघासोबत स्टेडियममध्ये दिसला, पण का नाही खेळला? पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार की नाही? BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

BCCI medical update on Abhishek Sharma: भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दुसरा विजय मिळवण्यासाठी मैदानावर उतरला. भारत-नामिबिया सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्मा व जसप्रीत बुमराह हे आजारी पडले होते. जसप्रीत पूर्णपणे बरा झाला असून तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला. अभिषेकही हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घेत आज मैदनावर दिसला होता. पण, त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा न मिळाल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. .अमेरिकेवर विजय मिळवून भारतीय संघ जेतेपद कायम राखण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. नामिबियाने आजच्या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सूर्यकुमार यादवलाही प्रथम फलंदाजी करून आपल्या फलंदाजांचा फॉर्म तपासून पाहायचा होता. भारताला या लढतीनंतर रविवारी पाकिस्तानचा मुकाबला करायचा आहे आणि त्याची तयारी आजच्या सामन्यातून करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यामुळेच आजचा सामना अभिषेकसाठीही महत्त्वाचा होता..T20 World Cup IND vs NAM : अभिषेक शर्मा मुकला, टीम इंडियाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केले दोन बदल; नामिबियाने टॉस जिंकून.....अमेरिकेविरुद्ध अभिषेक गोल्डन डकवर बाद झाला होता. पोटात दुखत असल्याने तो नंतर क्षेत्ररक्षणाला आला नाही आणि नवी दिल्लीत त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले होते. कालच त्याला डिस्चार्ज मिळाला आणि तो आज सहकाऱ्यांसमोर मैदानावर दिसला. त्यामुळे तो आज खेळेल असे सर्वांना वाटले होते, परंतु सूर्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अभिषेक नसल्याचे जाहीर केले. संजू सॅमसन व जसप्रीत बुमराह हे दोन बदल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आज दिसत आहेत..सूर्यकुमार यादव म्हणाला, जोपर्यंत आपण नाणेफेक हरून सामना जिंकत आहोत, तोपर्यंत आपण ठीक मार्गावर आहोत. ही एक मोठी स्पर्धा आहे, दव हा एक मोठा घटक असेल. दवाचा वापर करून लक्ष्याचा बचाव केल्याने आमचा आत्मविश्वास वाढेल. आशा आहे की आमचे फलंदाज प्रेक्षकांचे मनोरंजन करतील. अभिषेक अजूनही ठीक नाही, त्याला एक किंवा दोन दिवस लागतील. त्याच्याजागी संजू सॅमसन आला आहे. मोहम्मद सिराजऐवजी बुमराह आला आहे..T20 World Cup NEP vs ITL: फुटबॉलच्या देशाने इतिहास रचला! इटलीने वर्ल्ड कपमध्ये नेपाळला हरवले; इंग्लंडला धक्का, क गटात खळबळ.बीसीसीआय अपडेट्स अभिषेक शर्मा अजूनही आजारातून बरा होत आहे आणि आजच्या सामन्यात निवडीसाठी उपलब्ध नव्हता. बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम त्याच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे ट्विट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.