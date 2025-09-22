Cricket

IND vs PAK: पाकिस्तानची धुलाई करणाऱ्या Abhishek Sharma ने नोंदवले ४ मोठे विक्रम! 'गुरू' युवराज सिंगलाही टाकलं मागे

Abhishek Sharma Records against Pakistan: अभिषेक शर्माने पाकिस्तानविरुद्ध २४ चेंडूत अर्धशतक साकारले होते. त्याच्या खेळीच्या जोरावर भारताने पाकिस्तानला आशिया कपच्या सुपर फोर सामन्यात सहज पराभूत केले. या खेळीदरम्यान अभिषेकने अनेक मोठे विक्रमही केले.
Abhishek Sharma | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Summary

  • भारतीय संघाने दुबईत पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत करत आशिया कप २०२५ मधील सुपर फोरमध्ये पहिला विजय मिळवला.

  • अभिषेक शर्माने २४ चेंडूत अर्धशतक करताना ७४ धावा केल्या.

  • अभिषेकने त्याच्या अर्धशतकी खेळीदरम्यान काही खास विक्रमही केले.

