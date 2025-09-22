IND vs PAK: पाकिस्तानची धुलाई करणाऱ्या Abhishek Sharma ने नोंदवले ४ मोठे विक्रम! 'गुरू' युवराज सिंगलाही टाकलं मागे

भारतीय संघाने दुबईत पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत करत आशिया कप २०२५ मधील सुपर फोरमध्ये पहिला विजय मिळवला. अभिषेक शर्माने २४ चेंडूत अर्धशतक करताना ७४ धावा केल्या. अभिषेकने त्याच्या अर्धशतकी खेळीदरम्यान काही खास विक्रमही केले..रविवारी (२१ सप्टेंबर) भारतीय क्रिकेट संघाने दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत करत आशिया कप २०२५ मधील सुपर फोरमध्ये पहिला विजय नोंदवला. तसेच या स्पर्धेतील भारताचा हा पाकिस्तानविरुद्धचा दुसरा विजय ठरला. भारतीय संघाला विजय मिळवून देण्यात सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने मोलाचा वाटा उचलला. अभिषेक शर्माने स्फोटक फलंदाजी करताना पाकिस्तानी गोलंदाजांच्या तोंडचं पाणी पळवलं होतं..Video: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! शुभमन गिल - अभिषेक शर्माला आफ्रिदी-रौफ भिडले, मग भारतीय सलामीवीरही पाकिस्तानला नडले.पाकिस्तानने दिलेल्या १७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्माने पहिल्याच चेंडूवर शाहिन आफ्रिदीला षटकार मारत सुरुवात केली. त्याने त्यानंतरही त्याची लय कायम ठेवताना केवळ २४ चेंडूतच अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने शुभमन गिलसोबत सलामीला १०५ धावांची भागीदारीही केली. त्यामुळे त्यांच्या भागीदारीच्या जोरावर भारताने १८.५ षटकातच पाकिस्तानने दिलेले लक्ष्य पूर्ण केले. अभिषेक शर्माने ३९ चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली. तसेच शुभमन गिलने २८ चेंडूत ८ चौकारांसह ४७ धावांची खेळी केली. दरम्यान, अभिषेकने या खेळीदरम्यान अनेक विक्रमांना गवसणी घातली..पाकिस्तानविरुद्ध सर्वात जलद अर्धशतकअभिषेक शर्माने २४ चेंडूतच त्याचे अर्धशतक पूर्ण केल्याने तो आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक करणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. त्याने युवराज सिंगचा विक्रम मोडला आहे. युवराजने अहमदाबादला २०१२ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या टी२० सामन्यात भारतासाठी २९ चेंडूत अर्धशतक केले होते. विशेष म्हणजे अभिषेक हा युवराजचा शिष्य आहे. त्याने युवराजकडून प्रशिक्षण घेतले आहे..सर्वात जलद ५० षटकारअभिषेकने या खेळीदरम्यान त्याच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकिर्दीत ५० षटकारही पूर्ण केले. त्याने ५० षटकार पूर्ण करण्यासाठी ३३१ चेंडू खेळले. त्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत ५० षटकार मारणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने एव्हिन लेविसला मागे टाकले आहे. लेविसने ३६६ चेंडूत ५० षटकार पूर्ण केले होते. तसेच अभिषेक आणि लेविसपाठोपाठ आंद्रे रसेल आहे. त्याने ४०९ चेंडूत आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ५० षटकार मारले आहेत..पहिल्याच चेंडूवर षटकारदरम्यान, आत्तापर्यंत शाहिन आफ्रिदीने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ७० वेळा पहिल्या षटकात गोलंदाजी केली आहे. परंतु, अभिषेक शर्मा पहिलाच खेळाडू ठरला, ज्याने त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला. तसेच अभिषेक आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारण्याचा कारनामा दोनदा करणारा पहिलाच भारतीय फलंदाज आहे. त्याने यापूर्वी आशिया कप २०२५ मध्येच युएईविरुद्ध डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला आहे.त्याच्यापूर्वी रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल आणि संजू सॅमसन यांनी प्रत्येकी एकदा आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला आहे. रोहित शर्माने इंग्लंडविरुद्ध अहमदाबादमध्ये २०२१ साली, यशस्वी जैस्वालने २०२४ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध आणि संजू सॅमसननेही इंग्लंडविरुद्ध २०२५ मध्ये डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला आहे..IND vs PAK, Asia Cup: अभिषेक शर्मा - शुभमन गिलच्या वादळाने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; भारताचा सुपर फोरमध्ये पहिला विजय.पहिली शतकी भागीदारीयाशिवाय शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांनी १०५ धावांची भागीदारी केल्याने त्यांच्या नावावरही खास विक्रम झाला आहे. पाकिस्तानविरुद्ध टी२०मध्ये सलामीला शतकी भागीदारी करणारी त्यांची पहिलीच भारतीय जोडी ठरली आहे. यापूर्वी सलामीला पाकिस्तानविरुद्ध टी२०मध्ये भारताकडून सर्वोच्च भागीदारी करण्याचा विक्रम गौतम गंभीर आणि अजिंक्य रहाणेच्या नावावर होता. त्यांनी बंगळुरूमध्ये २०१२ साली पाकिस्तानविरुद्ध सलामीला ७७ धावांची भागीदारी केली होती..FAQs१. भारताने पाकिस्तानविरुद्धचा सामना कुठे जिंकला?➤ दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये.(Where did India defeat Pakistan?)२. अभिषेक शर्माने किती चेंडूत अर्धशतक ठोकले?➤ फक्त २४ चेंडूत.(How many balls did Abhishek Sharma take to score his fifty?)३. युवराज सिंगचा कोणता विक्रम अभिषेकने मोडला?➤ पाकिस्तानविरुद्ध सर्वात जलद अर्धशतकाचा.(Which Yuvraj Singh record did Abhishek break?)४. आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये ५० षटकार सर्वात कमी चेंडूत कोणी मारले?➤ अभिषेक शर्मा.(Who hit 50 T20I sixes in the fewest balls?)५. शाहिन आफ्रिदीविरुद्ध टी२०मध्ये पहिल्याच चेंडूवर षटकार कोणी मारला?➤ अभिषेक शर्मा.(Who hit a six off Shaheen Afridi’s very first ball?)६. भारतासाठी पाकिस्तानविरुद्ध टी२० मध्ये सलामीला पहिली शतकी भागीदारी कोणी केली?➤ शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा.(Who made India’s first century opening stand vs Pakistan?)७. भारताने किती षटकांत लक्ष्य गाठले?➤ १८.५ षटकांत.(How many overs did India take to chase the target?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.