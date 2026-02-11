T20 World Cup: टीम इंडियाला धक्का! अभिषेक शर्मा हॉस्पिटलमध्ये दाखल, नेमकं काय झालं?

Abhishek Sharma Unwell: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाला दुसरा सामना गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) खेळायचा आहे. मात्र या सामन्यापूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा विस्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्याचे समोर आले आहे. अभिषेक (Abhishek Sharma) सध्या तुफान फॉर्ममध्ये आहे, मात्र आता त्याला दवाखान्यात दाखल (Hospitalised) करण्यात आल्याने भारतीय संघाची (Team India) चिंता वाढली आहे. .T20 World Cup: भारतीय खेळाडू Bat Tempering करण्याचा दावा करणाऱ्या क्रिकेटपटूचा यू-टर्न; म्हणाला, 'मला तर असं काही....'.अभिषेकला पोटात इन्फोक्शन झाले असल्याचे समोर आले आहे. टाइम्स इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार तो अमेरिकेविरुद्ध शनिवारी (७ फेब्रुवारी) मुंबईत झालेल्या सामन्याच्या आधीपासूनच आजारी असल्याचे समजत आहे, पण या सामन्यानंतर त्याची प्रकृती आणखी बिघडली. त्याला मुंबईत असतानाच ताप येत होता, त्यामुळे तात्काळ बरं वाटण्यासाठी त्याला ड्रीप्स देण्यात आले होते. त्याने दिल्लीत आल्यानंतर भारतीय संघाच्या पहिल्या सराव सत्रातही मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) भाग घेतला नव्हता. पण याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. सध्या तरी भारतीय संघाकडून अधिकृतपणे त्याला पोटात दुखत असल्याचे सांगण्यात आले आहे..भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट यांनी मंगळवारी सांगितले की 'अभिषेकला अद्यापही पोटात दुखत आहे. आम्हाला आशा आहे की दोन दिवसांत तो बरा होऊन सामन्यासाठी उपलब्ध असेल.'.अमेरिकेविरुद्ध झालेल्या पहिल्या सामन्यात अभिषेकला चांगली सुरुवात देता आली नव्हती. तो त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला होता. तसेच तो बाद झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षणासाठीही मैदानात आला नव्हता, तसेच ड्रेसिंग रुममध्येही दिसला नव्हता. त्याच्याऐवजी संजू सॅमसनने बदली क्षेत्ररक्षक म्हणून कामगिरी बजावली होती आणि कुलदीप यादवसोबत क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक टी दिलीप पाणी देण्याची जबाबदारी सांभाळताना दिसले होते..T20 World Cup: न्यूझीलंडच्या सलमीवीरांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड करत जिंकला सामना; स्पर्धेत्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं.यामागे कारण असे की पहिल्या सामन्यावेळी वॉशिंग्टन सुंदर बंगळुरूमध्ये बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये त्याची दुखापतीनंतर तंदुरुस्ती मिळवत होता, तर जसप्रीत बुमराह देखील पहिल्या सामन्यापूर्वी आजारी होता. पण बुमराह मैदानात होता.दरम्यान आता जर अभिषेक शर्मा नामिबियाविरुद्ध दिल्लीतील सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल, तर संजू सॅमसनला सलामीला संधी मिळू शकते. त्याला भारतीय संघाच्या सराव सत्रातही सहभाग घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.