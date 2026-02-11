Ohh Shit...! अभिषेक आजारी, त्यात स्टार फलंदाज झाला जखमी; जसप्रीतच्या यॉर्करवर डावी टाच दुखावली, वेदनेने कळवळला...

India vs Namibia T20 World Cup 2026 : भारतीय संघाने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेला पराभूत करून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची दमदार सुरुवात केली. त्या लढतीत जसप्रीत बुमराह आजारी पडल्याने खेळला नव्हता, परंतु तो आता पूर्णपणे बरा झाला आहे. पण, सलामीवीर अभिषेक शर्मा आजारी आहे आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले होते. तिलक वर्माने दिलेल्या अपडेट्सनुसार अभिषेकला डिस्चार्ज मिळाला आहे, परंतु त्याच्या खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहेच. अशात भारताला सराव सत्रात आणखी एक धक्का बसला. जसप्रीतच्या वेगवान यॉर्कवर स्टार फलंदाजाच्या टाचेला दुखापत झाली आणि तो वेदनेने विव्हळताना दिसला. हा भारताला खूप मोठा धक्का मानला जात आहे आणि आता त्या खेळाडूबाबतचे अपडेट्सही हाती आले आहेत..अभिषेकला आज डिस्चार्ज दिला आहे आणि तो नामिबियाविरुद्ध खेळेल का, याचा निर्णय उद्या घेतला जाईल. जसप्रीत पूर्णपणे बरा झाला आहे आणि आशा करतो की तो टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतेल, असे अपडेट्स तिलक वर्माने पत्रकार परिषदेत दिले. अभिषेकच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसनला सलामीला खेळण्याची संधी मिळू शकते. ('सकाळ स्पोर्ट्स'यू ट्यूब चॅनेलला फॉलो करण्यासाठी क्लिक करा ) .Abhishek Sharma : हॉस्पिटलमध्ये भरती झालेल्या अभिषेकबाबत महत्त्वाची अपडेट्स; आजारी पडायला मुंबईत नेमकं काय झालं? .भारत-नामिबिया सामना १२ तारखेला नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहे. त्यासाठी टीम इंडियाने मैदानावर कसून सराव केला, परंतु सलामीवीर इशान किशन ( Ishan Kishan Injured) याला सरावादरम्यान दुखापत झाली. जसप्रीतचा यॉर्कर चेंडू त्याच्या डाव्या टाचेवर जोरात आदळला आणि फलंदाज वेदनेने विव्हळला. तो बराच वेळ मैदानावर आडवा पडून होता आणि वैद्यकिय टीमने त्वरित धाव घेत प्राथमिक उपचार केले. इशानची ही अवस्था पाहून सारे खेळाडू काही काळ स्तब्ध राहिले..अल्पशा विश्रांतीनंतर इशान पुन्हा सरावासाठी आला आणि सर्वांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. इशानचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये असणे महत्त्वाचे आहे. जवळपास दीड-दोन वर्षानंतर ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन करत इशानने न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका गाजवली. त्यात त्याने शतकी खेळीही केली. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटही गाजवले..T20 World Cup Super 8s Scenario : अफगाणिस्तानने थरारक लढतीत आफ्रिकेचा घाम काढला, पण सामना गमावला; आता सुपर ८ मध्ये कसे पोहोचणार? जाणून घ्या समीकरण.भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन - इशान किशन, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, कुलदीप यादव किंवा वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वॉशिंग्टन सुंदर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.