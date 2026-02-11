Cricket

Ohh Shit...! अभिषेक आजारी, त्यात स्टार फलंदाज झाला जखमी; जसप्रीतच्या यॉर्करवर डावी टाच दुखावली, वेदनेने कळवळला...

Ishan Kishan injured by Jasprit Bumrah yorker in nets: टीम इंडियासाठी चिंता वाढवणारी घटना सराव सत्रादरम्यान घडली. सलामीवीर अभिषेक शर्मा आजारपणामुळे आधीच नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात खेळणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. त्यात नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर सराव करताना भारताच्या स्टार फलंदाजाला दुखापत झाली आहे.
Ishan Kishan was hit on his left toe by a Jasprit Bumrah yorker during practice

Ishan Kishan was hit on his left toe by a Jasprit Bumrah yorker during practice

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Namibia T20 World Cup 2026 : भारतीय संघाने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेला पराभूत करून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची दमदार सुरुवात केली. त्या लढतीत जसप्रीत बुमराह आजारी पडल्याने खेळला नव्हता, परंतु तो आता पूर्णपणे बरा झाला आहे. पण, सलामीवीर अभिषेक शर्मा आजारी आहे आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले होते. तिलक वर्माने दिलेल्या अपडेट्सनुसार अभिषेकला डिस्चार्ज मिळाला आहे, परंतु त्याच्या खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहेच. अशात भारताला सराव सत्रात आणखी एक धक्का बसला. जसप्रीतच्या वेगवान यॉर्कवर स्टार फलंदाजाच्या टाचेला दुखापत झाली आणि तो वेदनेने विव्हळताना दिसला. हा भारताला खूप मोठा धक्का मानला जात आहे आणि आता त्या खेळाडूबाबतचे अपडेट्सही हाती आले आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Jasprit Bumrah
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
Ishan Kishan
T20 Cricket World Cup
Sanju Samson
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.