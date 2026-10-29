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ICC Rankings मध्ये मोठे फेरबदल! अभिषेक पुन्हा अव्वल, पण जडेजाने तब्बल ४ वर्षांनी गमावलं सिंहासन

ICC T20I & Test Rankings Update: आयसीसीने नुकतीच ताजी टी२० आणि कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीनुसार अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा टी२०मध्ये अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. मात्र रवींद्र जडेजाला मोठा धक्का बसला असून त्याला चार वर्षांनी पहिला क्रमांक गमवावा लागला.
Abhishek Sharma | Ravindra Jadeja | ICC Rankings

Abhishek Sharma | Ravindra Jadeja | ICC Rankings

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

ICC Rankings Update: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) नुकतीच ताजी कसोटी आणि टी२० क्रमवारी जाहीर केली आहे. ही क्रमवारी जाहीर झाल्यानंतर भारतीय संघाला एकाचवेळी आनंदाची आणि एक निराशीची बातमी मिळाली आहे.

भारताचा स्टार सलामीवीर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पुन्हा एकदा टी२० क्रमवारीत फलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर आला आहे. त्याने भारताच्याच ईशान किशनला (Ishan Kishan) मागे टाकले आहे. मात्र असे असतानाच भारताचा अष्टपैलू रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) कसोटी क्रमवारीत तब्बल चार वर्षांनंतर अव्वल क्रमांक गमावला आहे.

Abhishek Sharma | Ravindra Jadeja | ICC Rankings
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