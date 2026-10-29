ICC Rankings मध्ये मोठे फेरबदल! अभिषेक पुन्हा अव्वल, पण जडेजाने तब्बल ४ वर्षांनी गमावलं सिंहासन

ICC Rankings Update: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) नुकतीच ताजी कसोटी आणि टी२० क्रमवारी जाहीर केली आहे. ही क्रमवारी जाहीर झाल्यानंतर भारतीय संघाला एकाचवेळी आनंदाची आणि एक निराशीची बातमी मिळाली आहे. भारताचा स्टार सलामीवीर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पुन्हा एकदा टी२० क्रमवारीत फलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर आला आहे. त्याने भारताच्याच ईशान किशनला (Ishan Kishan) मागे टाकले आहे. मात्र असे असतानाच भारताचा अष्टपैलू रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) कसोटी क्रमवारीत तब्बल चार वर्षांनंतर अव्वल क्रमांक गमावला आहे. .ICC T20I Ranking: ईशान किशन-अभिषेक शर्माला टक्कर देणार श्रेयस अय्यर! क्रमवारीत टॉप-५ मध्ये झेप.दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया संघात सध्या रोमांचक कसोटी मालिका सुरू आहे. पहिल्या दोन सामन्यांनंतर १-१ अशी या मालिकेत बरोबरी झालेली आहे. दरम्यान, दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले, यात मार्को यान्सिनची भूमिका महत्त्वाची राहिली. त्याने ८५ धावांची खेळीही केली आणि ५ विकेट्सही घेतल्या. त्याला या कामगिरीचा फायदा झाला असून त्याने आता कसोटी क्रमवारीत गोलंदाजांच्या आणि अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. दोन विभागात अव्वल क्रमांक एकाचवेळी मिळवण्याची यान्सिनची पहिली वेळ आहे..यान्सिनने कसोटी अष्टपैलूंच्या क्रमवारीत जडेजाला मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला. जडेजा जवळपास ४ वर्षे या क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर कायम होता. मात्र चार वर्षे वर्चस्व गाजवल्यानंतर आता त्याला अव्वल क्रमांक गमवावा लागला आहे. तो दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे.यान्सिनने कसोटी गोलंदाजी क्रमवारीतही ५ स्थानांची मोठी झेप घेत मिचेल स्टार्कला मागे टाकत अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. त्याने स्टार्कसह मॅट हेन्री, ऑली रॉबिन्सन आणि भारताच्या जसप्रीत बुमराहलाही मागे टाकले. स्टार्क दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याखाली हेन्री, रॉबिन्सन आणि बुमराह आहे. या क्रमवारीत ऑस्ट्रेलियाच्या स्कॉट बोलंडनेही ३ स्थानांची प्रगती करत ६ वा क्रमांक मिळवला आहे..इतकेच नाही, तर यान्सिनने फलंदाजी क्रमवारीतही १३ स्थानांची झेप घेतली आहे आणि ५६ वा क्रमांक मिळवला आहे. फलंदाजांच्या या क्रमवारीत दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमानेही दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. त्याने जो रुट (३), ट्रॅव्हिस हेड (४) आणि स्टीव्ह स्मिथ (५) यांना मागे टाकत दुसरा क्रमांक मिळवला. बावुमाच्या पुढे आता अव्वल क्रमांकावर इंग्लंडचा हॅरी ब्रुक आहे..अभिषेक अव्वल क्रमांकावर कायमदरम्यान, भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या टी२० मालिका सुरू असून तिसऱ्या सामन्यात अभिषेकने ३८ चेंडूत ११३ धावांची अफलातून शतकी खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळे त्याने पुन्हा एकदा टी२० क्रमवारीत फलंदाजांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकाचे सिंहासन पटकावण्यात यश मिळवले आहे. त्याने त्याचाच संघसहकारी ईशान किशनला मागे टाकत हा अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. ईशाने जुलै २०२६ मध्ये अभिषेकला मागे टाकून अव्वल क्रमांक मिळवला होता. पण आता ईशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला असून अभिषेक पुन्हा पहिल्या क्रमांकाव आला. यापूर्वी जुलै २०२५ मध्ये पहिल्यांदा अभिषेकने पहिला क्रमांक मिळवलेला होता. या क्रमवारीत सध्या अभिषेकच्या पाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान आहे..ICC Test Rankings: बुमराह खेळत नसूनही अव्वल, तर ट्रॅव्हिस हेडनं गमावलं पहिल्या क्रमांकाचं सिंहासन! आता कोण झालं 'नंबर वन'?.भारताच्याच संजू सॅमसननेही ६ स्थानांची प्रगती केली असून आता तो २० व्या क्रमांकावर आला आहे, मात्र भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरची ५ स्थानांनी घसरण झाली आहे. तो ९ व्या क्रमांकावर घसरला आहे.गोलंदाजांच्या टी२० क्रमवारीत भारताच्या अर्शदीप सिंगने ६ स्थानांची झेप घेत १५ वा क्रमांक मिळवला आहे, तर न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटेनरने ७ स्थानांची झेप घेत ७ वा क्रमांक मिळवला आहे. याव्यतिरिक्त फार मोठे बदल गोलंदाजी क्रमवारीत झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.