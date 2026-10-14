ICC T20I Ranking: ईशान किशन-अभिषेक शर्माला टक्कर देणार श्रेयस अय्यर! क्रमवारीत टॉप-५ मध्ये झेप

भारताचा टी२० कर्णधार श्रेयस अय्यर सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी२० मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यात ४२ चेंडूत शतक केले होते. त्यानंतर त्याने रांचीला झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यातही केवळ १८ चेंडूत ४० धावांची स्फोटक खेळी केली होती. त्याच्या या कामगिरीचा त्याला चांगला फायदा झाला आहे. त्याने आयसीसी टी२० क्रमवारी फलंदाजांच्या यादीत मोठी झेप घेतली आहे. .ICC Test Ranking मध्ये उलथापालथ! बुमराहचं वर्चस्व संपलं, ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने हिसकावली नंबर-१ची खुर्ची.श्रेयस आता फलंदाजांमध्ये टॉप-५ मध्ये आला आहे. त्याने तीन स्थानांची प्रगती केली असून आता तो ७९८ पाँइंट्सह चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने पहिल्यांदाच चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. दरम्यान, या क्रमवारीत पहिल्या दोन्ही क्रमांकावरही भारतीय खेळाडूच आहेत. ईशान किशन ९०४ पाँइंट्ससह पहिल्या क्रमांकावर, तर अभिषेक शर्मा ८९१ पाँइंट्सह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान ८८३ पाँइंट्ससह आहे..श्रेयसने या क्रमवारीत इंग्लंडच्या हॅरी ब्रुक (५ वा क्रमांक), जॉस बटलर (६ वा क्रमांक) आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या डेवाल्ड ब्रेव्हिस (६ वा क्रमांक) यांना मागे टाकले आहे. याशिवाय भारताच्या तिलक वर्मानेही एका स्थानाची प्रगती केली असून तो आता १० वरून ९ व्या क्रमांकावर आला आहे. त्यामुळे पहिल्या १० क्रमांकांमध्ये भारताचे तब्बल ४ खेळाडू आहेत. संजू सॅमसनही आता २७ व्या क्रमांकावर आला आहे.दरम्यान, वेस्ट इंडिजच्या शेरफेन रूदरफोर्डनेही भारताविरुद्ध पहिल्या तीन टी२० सामन्यात चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे तो आता १३ स्थानांची झेप घेत २४ व्या क्रमांकावर आला आहे. याशिवाय वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होप ११ व्या क्रमांकावर आला आहे..गोलंदाजी क्रमवारीत मात्र भारताच्या अक्षर पटेलची २ स्थानांनी घसरण झाली असून तो ९ व्या क्रमांकावर आला. तो एकमेव भारतीय गोलंदाज पहिल्या १० जणांमध्ये आहे. पण वेस्ट इंडिजचा रोस्टन चेसने २४ स्थानांची झेप घेत २३ वा क्रमांक मिळवला आहे. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये पहिल्या १०मध्ये हार्दिक पांड्या ८ व्या क्रमांकावर कायम आहे. या क्रमवारीत रोस्टन चेस आता दोन स्थानांनी पुढे जात तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. पाकिस्तानचा सलमान मिर्झा १४ व्या आणि सईम आयुब ५४ व्या क्रमांकावर आले आहेत..ICC Rankings : अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला लोळवले! Ishan Kishan ने त्याचे अव्वल स्थान कायम राखले.कसोटी क्रमवारीत ऑस्ट्रेलियाच्या रेनशॉची गरुडझेपऑस्ट्रेलियाने नुकतेच डर्बनमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्या कसोटीत पराभूत केले. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात मॅथ्यू रेन शॉ याने दमदार कामगिरी केली. त्याने पहिल्या डावात १९० धावांची खेळी केली, तर दुसऱ्या डावात ८२ धावा केल्या. त्यामउळे त्याने कसोटी फलंदाजी क्रमवारीत तब्बल १४९ स्थानांची उडी घेतली असून तो आता ४९ व्या क्रमांकावर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.