IND vs PAK Video: दोनदा चूक झाली, पण तिसऱ्यांदा अफलातून कॅच घेत अभिषेक शर्माची गर्जना; आक्रमक खेळणारा सैम आयुब कसा झाला आऊट?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोरचा सामना रविवारी (२१ सप्टेंबर) झाला. या सामन्यात सुरुवातीला भारतीय क्षेत्ररक्षकांकडून काही झेल सुटले. मात्र यानंतक अभिषेक शर्माने झेल पकडत जोरदार सेलिब्रेशन केले. .भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोरमधील सामना रविवारी (२१ सप्टेंबर) होत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाचे क्षेत्ररक्षण चर्चेत राहिले. भारताकडून सुरुवातीला काही झेल सुटल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. मात्र या सामन्यात सुरुवाचे झेल सुटल्यानंतरही अभिषेक शर्माने पकडलेल्या अफलातून झेलाचे कौतुक होत आहे..IND vs PAK: अरे कॅच घेतला रे! संजू सॅमसनने जमिनीलगत झेलला चेंडू, पाकिस्तानी फलंदाजही झाला शॉक; पाहा Video.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम गोलंदाजीसाठी बोलावले होते. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहान आणि फखर जमान हे सलामीला फलंदाजीला उतरले. भारताकडून हार्दिक पांड्याने पहिल्या षटकात गोलंदाजी करताना चांगली सुरुवात केली होती. त्याने तिसऱ्याच चेंडूवर फरहानला चकवले होते. फरहानचा शॉट चुकल्याने चेंडू त्याच्या बॅटला लागून थर्ड मॅनच्या दिशेने गेला. चेंडू उंच उडाला होता, यावेळी अभिषेक पळत येऊन तो चेंडू पकडण्यासाठी गेला, पण चेंडू त्याच्या हातून सुटला..नंतर फखरला हार्दिकने यष्टीरक्षक संजू सॅमसनच्या हातून १५ धावांवर बाद केले. मात्र त्यानंतर साहिबजादा आणि सैम आयुब आक्रमक खेळत होते. साहिबजादाने अनेक मोठे शॉट्स खेळले. त्यामुळे त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली. त्यामुळे पाकिस्तानला सुरूवात चांगली मिळाली होती. त्यातच ८ व्या षटकातही वरुण चक्रवर्तीच्या चेंडूवर साहिबजादाला बाद करण्याची संधी अभिषेककडे होती. त्याने मारलेल्या मोठ्या फटकावर अभिषेकने बाऊंड्री लाईनजवळ एका हाताने झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र चेंडू त्याच्या हाताला लागून बाऊंड्री लाईनबाहेर गेला. त्यामुळे झेल सुटला..IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तानची दमछाक! साहिबजादा फरहानचे आक्रमण, पण शिवम दुबेने दिला ब्रेकथ्रू.पण त्यानंतरही साहिबजादाने अर्धशतकही केले. त्याला सईमची साथ मिळत होती. अखेर ११ व्या षटकात सूर्यकुमारने शिवम दुबेकडे चेंडू सोपवला. ही चाल यशस्वी ठरली. शिवमने सैमला चूक करण्यास भाग पाडले. शिवमने टाकलेल्या तिसऱ्या चेंडूवर सैमने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटला लागून उंच उडाला, यावेळी अभिषेक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरवरून पळत आला आणि त्याने दोन्ही हातांनी चेंडू पकडला आणि झेल यशस्वी झाला. यानंतर त्याने तो चेंडू जोरात फेकून गर्जना करत सेलिब्रेशन केले. त्याच्या व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. सैमने १७ चेंडूत २१ धावा केल्या..तो बाद झाल्यानंतर हुलैन तलतला कुलदीप यादवने १० धावांवर, तर अखेर साहिबजादाला शिवमनेच बाद केले. शिवमने गोलंदाजी केलेल्या १५ व्या षटकात साहिबजादाचा झेल सूर्यकुमार यादवने सहज घेतला. त्यामुळे अखेर साहिबजादाने ४५ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५८ धावांची खेळी केली. त्यानंतर पाकिस्तानची धावगती मंदावली. मोहम्मद नवाज २१ धावांवर धावबाद झाला. पाकिस्तानने २० षटकात ५ बाज १७१ धावा केल्या. सलामान आघाने नाबाद १७ धावा केल्या, तर फहिम अश्रफ २० धावांवर नाबाद राहिला.