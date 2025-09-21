Cricket

IND vs PAK Video: दोनदा चूक झाली, पण तिसऱ्यांदा अफलातून कॅच घेत अभिषेक शर्माची गर्जना; आक्रमक खेळणारा सैम आयुब कसा झाला आऊट?

Abhishek Sharma Catch to dismissed Saim Ayub: आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध अभिषेक शर्माकडून दोन झेल सुटले होते. पण त्यानंतर घेतलेल्या झेलानंतर त्याने जोरदार सेलिब्रेशन केले.
Abhishek Sharma Catch | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Abhishek Sharma Catch | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोरचा सामना रविवारी (२१ सप्टेंबर) झाला.

  • या सामन्यात सुरुवातीला भारतीय क्षेत्ररक्षकांकडून काही झेल सुटले.

  • मात्र यानंतक अभिषेक शर्माने झेल पकडत जोरदार सेलिब्रेशन केले.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Abhishek Sharma
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com