IND vs BAN : अभिषेक शर्मा ६ चौकार अन् ५ षटकारांची बरसात केल्यानंतर दुर्दैवीरित्या बाद; भारताचा डावही गडगडला

आशिया कप २०२५ मध्ये भारत विरुद्ध बांगलादेश संघात बुधवारी सुपर फोरचा सामना होत आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माने ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७५ धावा केल्या. मात्र त्याची खेळी धावबाद होऊन संपली. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी भारत विरुद्ध बांगलादेश संघात सुपर फोरचा सामना दुबईत खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताचा युवा फलंदाज अभिषेक शर्माने नेहमीप्रमाणे स्फोटक फलंदाजी केली. पण त्याची खेळी दुर्दैवीरित्या धावबाद होत संपली. चांगल्या सुरुवातीनंतर मात्र भारताच्या बाकी फलंदाजांनी झटपट विकेट गमावल्या..या सामन्यात बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी बोलावले होते. भारताकडून शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा हे सलामीला फलंदाजीला उतरले. या दोघांनी पहिल्या तीन षटकात फार मोठ् फटके खेळले नाही. पण त्यानंतर तीन षटकात तब्बल ५५ धावा या दोघांनी चोपल्या. त्यातही अभिषेकने चौकार - षटकारांचा पाऊस पाडला. त्यामुळे पॉवरप्लेच्या ६ षटकात भारताच्या ७२ धावा झाल्या होत्या. या दोघांनी ज्याप्रकारे सुरुवात दिली होती, त्यावरून भारतीय संघ मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत होता. .मात्र सातव्या षटकात शुभमन गिलला रिषाद हुसैनने बाद केले. गिल मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तान्झिद हसन साकिबच्या हातून झेलबाद झाला. गिलने १९ चेंडूत २९ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतरही अभिषेक त्याच्या लयीत खेळत होता. त्याने २५ चेंडूत त्याचे अर्धशततही पूर्ण केले. मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळालेला शिवम दुबे ९ व्या षटकात २ धावांवरच बाद झाला. त्यामुळे सूर्यकुमार यादव अभिषेकला साथ देण्यासाठी आला होता..हे दोघे डाव पुढे नेत होते. अभिषेक आज शतकही करेल, असं चित्र होतं, कारण त्याच्यासमोर बांगलादेशचे सर्वच गोलंदाज फार काही करू शकत नव्हते. पण १२ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर मुस्तफिजूरविरुद्ध सूर्यकुमारने बॅकवर्ड पाँइंटला शॉट खेळला, पण रिषाद हुसैनने चपळाईने चेंडू पकडला. त्यामुळे धाव घेताना सूर्यकुमार आणि अभिषेकमध्ये गोंधळ झाला. नॉनस्ट्रायकरवर असलेल्या अभिषेकला धाव घ्यायची होती, पण सूर्यकुमारने त्याला मागे पाठवले. परंतु, तो मागे क्रिजमध्ये डाईव्ह मारण्यापूर्वीच रिषादने चेंडू गोलंदाज मुस्तफिजूरकडे दिला आणि त्याने स्टंपवरील बेल्स उडवल्या. त्यामुळे अभिषेकला बाद होऊन माघारी परतावे लागले. अभिषेकने ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ३७ चेंडूत ७५ धावा ठोकल्या होत्या..तो बाद झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादव ५ धावांवर आणि तिलक वर्मा ५ धावांवर बाद झाले. त्यामुळे १ बाद ७७ धावांवरून भारताची अवस्था १४.३ षटकापर्यंत ५ बाद १२९ धावा अशी झाली होती.