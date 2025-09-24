Cricket

IND vs BAN : अभिषेक शर्मा ६ चौकार अन् ५ षटकारांची बरसात केल्यानंतर दुर्दैवीरित्या बाद; भारताचा डावही गडगडला

Abhishek Sharma Wicket: भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्यात अभिषेक शर्माने स्फोटक फलंदाजी केली. पण तो दुर्दैवीरित्या बाद झाला.
Abhishek Sharma Run Out | Asia Cup 2025 | India vs Bangladesh

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारत विरुद्ध बांगलादेश संघात बुधवारी सुपर फोरचा सामना होत आहे.

  • या सामन्यात अभिषेक शर्माने ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७५ धावा केल्या.

  • मात्र त्याची खेळी धावबाद होऊन संपली.

Abhishek Sharma

