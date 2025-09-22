Cricket

Video: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! शुभमन गिल - अभिषेक शर्माला आफ्रिदी-रौफ भिडले, मग भारतीय सलामीवीरही पाकिस्तानला नडले

Abhishek Sharma Fires Back at Pakistan Bowlers: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कप २०२५ मध्ये ६ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यात शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी गोलंदाजांना भिडल्याचेही दिसले.
Abhishek Sharma Shubman Gill On-Field Spat with Shaheen Afridi &amp; Haris Rauf | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Summary

  • भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सुपर फोर फेरीत ६ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माने पाकिस्तानच्या गोलंदाजांवर आक्रमण करत १०५ धावांची भागीदारी केली.

  • या सामन्यात अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल यांचे पाकिस्तानी गोलंदाजांसोबत शाब्दिक वादही झाले.

Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Viral Video
cricket news today
India vs Pakistan
Shubman Gill
Abhishek Sharma
Asia Cup 2025
Haris Rauf confidence

