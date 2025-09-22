Video: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! शुभमन गिल - अभिषेक शर्माला आफ्रिदी-रौफ भिडले, मग भारतीय सलामीवीरही पाकिस्तानला नडले

भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सुपर फोर फेरीत ६ विकेट्सने विजय मिळवला. शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माने पाकिस्तानच्या गोलंदाजांवर आक्रमण करत १०५ धावांची भागीदारी केली. या सामन्यात अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल यांचे पाकिस्तानी गोलंदाजांसोबत शाब्दिक वादही झाले..भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या सुपर फोर फेरीत ६ विकेट्सने रविवारी (२१ सप्टेंबर) दणदणीत विजय मिळवला. दुबईत झालेल्या या सामन्यात वादही झाल्याचे पाहायला मिळाले. भारताचे सलामीलीर शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांचे पाकिस्तानी गोलंदाज शाहिन आफ्रिदी आणि हॅरिस रौफसोबत शाब्दिक वाद झाले. ज्यावर सामन्यानंतर अभिषेकने भाष्यही केले..IND vs PAK, Asia Cup: अभिषेक शर्मा - शुभमन गिलच्या वादळाने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; भारताचा सुपर फोरमध्ये पहिला विजय.या सामन्यात पाकिस्तानने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून सलामीला उरलेल्या अभिषेकने पहिल्याच चेंडूवर शाहिन आफ्रिदीविरुद्ध षटकार ठोकला. पण त्यानंतर दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक घडली. यानंतरही हे वाद थांबले नाहीत. तिसऱ्या षटकात गिलने शाहिनला चौकार मारल्यानंतर बॅट दाखवून चेंडू चौकार गेल्याचं दाखवून दिलं. यानंतर पाचव्या षटकात हॅरिस रौफ गोलंदाजीला आला. यावेळी अभिषेकने चौकार ठोकला. त्यानंतरच्या चेंडूवर अभिषेकने एकही धाव काढली नाही. यादरम्यान, रौफचे अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्यासोबत जोरदार वाद झाले. अखेर पंच मध्ये पडले आणि या खेळाडूंना बाजूला केलं..दरम्यान, त्यानंतरही गिल आणि अभिषेकने चौकार - षटकारांचे आक्रमण सुरूच ठेवले. त्यांनी १०५ धावांची भागीदारी करत भारताच्या विजयाचा पाया रचला. १० षटकांच्या आतच त्यांनी ही भागीदारी केली. अभिषेक शर्माने ३९ चेंडूत ७४ धावांची खेळी केली, तर शुभमन गिलने २८ चेंडूत ४७ धावा केल्या. नंतर तिलक वर्माने १९ चेंडूत नाबाद ३० धावा करत विजयावर शिक्कामेर्तब केले..अभिषेकला या सामन्याचा सामनावीर ठरला. त्यानंतर त्याने यावर स्पष्ट उत्तर दिलं. तो म्हणाला, 'आज सरळ होतं. ते विनाकारण आमच्यावर चढले होते, मला ते अजिबातच आवडलं नाही. त्यामुळे मी त्यांच्यावर आक्रमण केलं. मला संघासाठी चांगली कामगिरी करायची होती.'.भारताचा विजय सैन्यदलाला समर्पित! आशियाई करंडकात पाकिस्तानचा उडविला धुव्वा, नेमकं काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव? .गिलसोबतच्या भागीदारीबद्दल अभिषेक म्हणाला, 'आम्ही शाळेपासून एकत्र खेळतोय, आम्हाला एकमेकांसोबत फलंदाजी करायला आवडते. आम्ही आजही तेच केलं. तो (गिल) ज्याप्रकारे पाकिस्तानी गोलंदाजांना प्रत्युत्तर देत होता, ते पाहून मला खूप आनंद झाला. एखादा खेळाडू अशी खेळी करू ळकतो, यामागे संघाची साथ आणि विश्वास असतो. मी तेच दाखवत आहे आणि मी मेहनत खूप घेतो. जर हा माझा दिवस असेल, तर मी संघाला विजय मिळवूनच देईल.'या सामन्यात पाकिस्तानकडून हॅरिस रौफने २ विकेट्स घेतल्या, तर अब्रार अहमद आणि फहिम अश्रफ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. आफ्रिदीला एकही विकेट घेता आली नाही. त्याआधी पाकिस्तानने साहिबजादा फरहानच्या ५८ धावांच्या जोरावर २० षटकात ५ बाद १७१ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.