Abhishek Sharma: "ओह माय गॉड, अभिषेक!" स्टार क्रिकेटपटूची शाळेतल्या शिक्षिकेला दिवाळीत सरप्राईज भेट; Viral Video

Abhishek Sharma Surprises Childhood Teacher on Diwali : सध्या भारतभरात दिवाळीचा उत्साह दिसून येत आहे. अनेक जण आपापल्या जवळच्या लोकांना भेटून आनंदही साजरा करत आहेत. भारताचा स्टार क्रिकेटपटू अभिषेक शर्मानेही नुकतीच दिवळीची खास सरप्राईज आपल्या शाळेतल्या शिक्षिकेला दिले आहे. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. .YUVRAJ SINGH: अभिषेक इशान वैभवला ऋतुराजला वनडे संघात स्थान द्या! युवराज सिंगने निवडकर्त्यांना सुनावलं; नेमकं काय म्हणाला?.न्यूझीलंडमध्ये टी२० मालिका खेळून आल्यानंतर सध्या अभिषेक पंजाबमध्ये त्याच्या कुटुंबासमवेत आहे. त्याने दिवाळी देखील कुटुंबासोबत जल्लोषात साजरी केली. याचदरम्यान, त्याने त्याच्या शाळेतल्या शिक्षिकेचीही भेट घेतली. सध्या जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, त्यात दिसते की अभिषेकला समोर पाहून शिक्षिका आश्चर्यचकीत झाली होती..अभिषेकला अचानक आलेलं पाहुन शिक्षकेच्या तोंडून आश्चर्याने 'ओह माय गॉड, अभिषेक', असे शब्दही बाहेर पडले. तिच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेने आणि त्यानंतर दिलेल्या प्रेमळ मिठीने तो क्षण अधिकच हृदयस्पर्शी बनवला. .Rising Stars Asia Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा! तिलक वर्मा कर्णधार, तर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशचाही समावेश.अमृतसरमधील लिटिल मिलेनियम प्रीस्कुलने शेअर केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते की अभिषेक त्या भागातून जात असताना अचानक थांबला आणि त्याने आपल्या शिक्षिकेला भेट देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तो कारमधून उतरला आणि रस्ता ओलांडून त्याच्या शिक्षिकेच्या दिशेने आला. त्यावेळी त्याने चेहऱ्यावर मास्क घातले होते. पण जेव्हा तो आत आला, तेव्हा त्याने मास्क काढले, त्यावेळी त्याला शिक्षिकेने ओळखले आणि ती चकीत झाली. शिक्षिका असही म्हणाली की हे खूप मोठे सरप्राईज आहे. हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे..दरम्यान, अभिषेक आता १९ नोव्हेंबरपासून रायझिंग स्टार आशिया कप स्पर्धेत भारतीय अ संघाकडून खेळताना दिसणार आहे. त्याच्यासह वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा यांचाही भारतीय अ संघात समावेश आहे. तिलक या स्पर्धेत भारतीय अ संघाचे नेतृत्व करणार आहे. अभिषेक सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे, त्याने न्यूझीलंड दौऱ्यात शतकही केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.