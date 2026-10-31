YUVRAJ SINGH: अभिषेक इशान वैभवला ऋतुराजला वनडे संघात स्थान द्या! युवराज सिंगने निवडकर्त्यांना सुनावलं; नेमकं काय म्हणाला?

Yuvraj Singh on India ODI Team : भारतीय संघात सध्या अनेक युवा खेळाडू चांगली कामगिरी करत आहेत. टी-२० क्रिकेटमध्ये अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी आपल्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तर ईशान किशनही सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. अशा परिस्थितीत या खेळाडूंना वनडे संघातही संधी मिळावी, असं भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंह याला वाटतं..युवराज सिंहने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी यांची बाजू घेतली आहे. या खेळाडूंना ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये नियमित संधी मिळत नसेल, तर त्यांच्या गुणवत्तेला योग्य न्याय मिळत नाही, असं त्याने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे युवराज हा गेल्या अनेक वर्षांपासून अभिषेक शर्माचा मार्गदर्शक आहे..IND vs SL 1st Test: 'आता, सर्व तलवार चालवणार!'; रिषभ पंत लाईव्ह मॅचमध्ये रवींद्र जडेजाला असं का म्हणाला? Video Viral .पीटीआयशी बोलताना युवराज म्हणाला, 'मला खरंच अभिषेकला वनडे क्रिकेट खेळताना पाहायला आवडेल. ईशान किशन, अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांसारख्या खेळाडूंना आपण ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये संधी देत नसू, तर त्यांच्या गुणवत्तेला कुठेतरी न्याय मिळत नाही.'.मात्र, भारतीय संघात आधीपासूनच अनेक चांगले आणि अनुभवी खेळाडू आहेत. त्यामुळे नव्या खेळाडूंना संघात स्थान मिळवणं कठीण असल्याचंही युवराजने मान्य केलं. या युवा खेळाडूंची सध्याची कामगिरी पाहता त्यांना लवकरच संघात संधी मिळेल, अशी आशाही त्याने व्यक्त केली..अभिषेक शर्माबद्दल बोलताना युवराजने त्याच्या मेहनतीचं कौतुक केलं. अभिषेकने आतापर्यंत जे यश मिळवलं आहे, ते त्याच्या मेहनतीमुळेच मिळालं आहे. त्याचं संपूर्ण श्रेय त्यालाच जातं, असंही युवराज म्हणाला..IND vs NZ 2nd T20I Live: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! न्यूझीलंडमध्ये मोडला सचिन तेंडुलकरचा विक्रम, बांगलादेशी-पाकिस्तानी गार....दरम्यान, युवराजच्या या वक्तव्यानंतर भारतीय वनडे संघातील जागांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. कारण रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांसारखे खेळाडू संघात असताना अभिषेक आणि वैभवसारख्या सलामीवीरांना संधी कशी मिळणार, हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे यशस्वी जैस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाड यांसारखे खेळाडूही वनडे संघात अधिक संधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे युवा खेळाडूंना संधी देताना निवड समिती कोणता निर्णय घेते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.