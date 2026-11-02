ICC ODI Rankings: अफगाणिस्तानने घडवला इतिहास! फक्त श्रीलंका, विंडीजलाच नाही, तर इंग्लंडलाही टाकलं मागे

Afghanistan achieve their highest ICC Men's ODI team ranking: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. ताज्या अपडेटनुसार वनडे संघांच्या क्रमवारीत मोठी उलथापालथ झाली आहे. अफगाणिस्तानने त्याच्या क्रिकेट इतिहासातील सर्वोत्तम क्रमवारी मिळवली असून इंग्लंडलाही मागे टाकले आहे. .ICC Test Rankings: बुमराह खेळत नसूनही अव्वल, तर ट्रॅव्हिस हेडनं गमावलं पहिल्या क्रमांकाचं सिंहासन! आता कोण झालं 'नंबर वन'?.अफगाणिस्तानने आता श्रीलंकेला मागे टाकत ६ व्या क्रमांकावर उडी घेतली आहे. २००९ साली अफगाणिस्तानने वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. तेव्हापासून त्यांनी सातत्याने त्यांच्या खेळात प्रगती केली आहे. २०२३ वर्ल्ड कपमधील पाकिस्तान आणि श्रीलंकेवरील विजय, तसेच २०२४ च्या टी२० वर्ल्ड कपमधील उपांत्य फेरीतील प्रवेश त्यांच्या प्रगतीचे उत्तम उदाहरण आहेत. अफगाणिस्तानने आत्तापर्यंत वनडेत १९१ सामने खेळले असून ९६ सामने जिंकले आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.आता ताज्या वनडे सांघिक क्रमवारीनुसार अफगाणिस्तान श्रीलंका, इंग्लंडसह बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज या अनुभवी संघांच्याही पुढे आहे. त्यांनी नुकतेच आयर्लंडला त्यांच्याच देशात ४-० अशा फरकाने वनडे मालिकेत पराभूत केलं होतं. तसेच झिम्बाब्वे व बांगलादेशविरुद्ध नुकत्याच संपन्न झालेल्या तिरंगी मालिकेतही ते अपराजित राहिले. त्याचेच बक्षीस त्यांना आता क्रमवारीत मिळाले आहे..ICC Rankings मध्ये मोठे फेरबदल! अभिषेक पुन्हा अव्वल, पण जडेजाने तब्बल ४ वर्षांनी गमावलं सिंहासन.सध्या आयसीसी वनडे क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर भारतीय संघ आहे. भारताने ११५ रेटिंग पाँइंट्स आहेत. त्यानंतर न्यूझीलंड (१०९ पाँइंट्स), दक्षिण आफ्रिका (१०४ पाँइंट्स), पाकिस्तान (१०४ पाँइंट्स) आणि ऑस्ट्रेलिया (१०२ पाँइंट्स) आहेत. या पाच संघांनंतर आता अफगाणिस्तान ९४ पाँइंट्ससह ६ व्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर श्रीलंका (९४ पाँइंट्स), इंग्लंड (९३ पाँइंट्स), बांगलादेश (८१ पाँइंट्स) आणि वेस्ट इंडिज (७९ पाँइंट्स) हे संघ आहेत..अफगाणिस्तान सध्या झिम्बाब्वेसोबत क्रिकेट सामने खेळत असून ५ नोव्हेंबरपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.