CSK-MI प्रमाणे आता 'बिहार' ची IPL टीम? वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन यांच्यामुळे होतेय मागणी; मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल, म्हणाले...

Demand for Bihar IPL team after Vaibhav Sooryavanshi rise: वैभव सूर्यवंशीने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये काय धुमाकूळ घातलाय, हे वेगळं सांगायला नको. १३ सामन्यांत २३६.३२ च्या स्ट्राईक रेटने पठ्ठ्याने ५७९ धावा कुटताना अनेक विक्रम नावावर केले आहेत. त्याचवेळी इशान किशनही ४९० धावांसह ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत टॉप टेनमध्ये आहे. या दोघांमुळे आता आयपीएलमध्ये बिहारची टीम असावी अशी मागणी होताना दिसत आहे. चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन्स, कोलकाता नाइट रायडर्स, हे संघ त्या त्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. तसेच बिहार राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारा संघ आयपीएलमध्ये असावा अशी इच्छा वेदांता ग्रुपचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे..बिहारमधील क्रिकेट भावनेला प्रोत्साहन देण्याच्या स्पष्ट दृष्टिकोनासह सरकार काम करत आहे. बिहार क्रिकेट संघाबाबत निश्चितपणे सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. अनिल अग्रवाल यांनी X पोस्टवर लिहिले की, ज्याप्रमाणे CSK, MI आणि KKR सारखे संघ आपापल्या राज्यांचे आणि शहरांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्याचप्रमाणे,बिहारला आयपीएलमध्ये मान्यता मिळायला हवी. त्यांचा स्वतःचा संघ असायला हवा..मूळचे बिहारचे असलेले अनिल अग्रवाल आता ब्रिटनमध्ये राहत असले तरी, त्यांचे आपल्या जन्मभूमीशी नेहमीच एक भावनिक नाते राहिले आहे. त्यांनी आपल्या मुलाखतींमध्ये आणि सोशल मीडिया पोस्टमध्ये बिहारच्या तरुणांच्या प्रतिभेबद्दल, मेहनतीबद्दल आणि क्षमतेबद्दल अनेकदा भाष्य केले आहे. ताज्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, बिहारच्या मातीने देशाला अनेक महान क्रिकेटपटू दिले आहेत, परंतु असे असूनही, क्रिकेटच्या जगात या राज्याला जी ओळख मिळायला हवी ती मिळालेली नाही..बिहारच्या उदयोन्मुख क्रिकेटपटूंचे उदाहरण देताना अनिल अग्रवाल म्हणाले की, पाटणा येथे जन्मलेल्या इशान किशनने वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद द्विशतक झळकावून इतिहास रचला आहे. समस्तीपूरचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी हा अतिशय लहान वयात आयपीएलमध्ये पदार्पण करणाऱ्या खेळाडूंच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. गोपालगंजचा वेगवान गोलंदाज साकिब हुसेन यानेही आपल्या प्रतिभेने क्रिकेट जगताचे लक्ष वेधून घेतले आहे..ते म्हणाले की, हे खेळाडू याचा पुरावा आहेत की बिहारमध्ये क्रिकेट प्रतिभेची कमतरता नाही. गरज आहे ती एका चांगल्या व्यासपीठाची, आधुनिक सुविधांची आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाची. जर बिहारच्या खेळाडूंना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, उत्तम प्रशिक्षण आणि संधी मिळाल्या, तर येथील संघ भविष्यात देशातील सर्वात बलाढ्य क्रिकेट संघांपैकी एक बनू शकतो.अग्रवाल यांनी बिहारसाठी आयपीएल संघाचे उघडपणे समर्थन केल्यामुळे, ही गोष्ट सोशल मीडियावरही वेगाने ट्रेंड होत आहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी तिच्या पोस्टची दखल घेतली आहे. त्यांनी लिहिले की,"मी तुझ्याशी पूर्णपणे सहमत आहे.".