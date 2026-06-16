Cricket

Vaibhav Sooryavanhi सोबत 'राडा' घातला, नंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी युवा फलंदाजासोबत काय केले ते वाचा... समोर आले नवीन अपडेट्स

Vaibhav Sooryavanshi latest update after on-field clash : भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दांबुला येथे झालेल्या सुपर ओव्हर सामन्यात श्रीलंकेच्या खेळाडूंसोबत त्याचा वाद झाल्याची घटना चर्चेचा विषय ठरली होती.
Sri Lankan players apologize to Vaibhav Sooryavanshi after Dambulla incident

Sri Lankan players apologize to Vaibhav Sooryavanshi after Dambulla incident

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

What happened between Vaibhav Sooryavanshi and Sri Lanka players? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गाजवणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला भारताच्या अ संघात संधी मिळाली, परंतु श्रीलंका दौऱ्यावरील तिरंगी मालिकेत फलंदाजीतील कामगिरीपेक्षा तो एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे. श्रीलंका अ संघाविरुद्ध सोमवारी सुपर ओव्हरमध्ये रंगलेल्या सामन्यात वैभव आणि यजमान खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की झाली. त्यानंतर काही खेळाडू पुन्हा भारताच्या युवा फलंदाजाकडे गेले अन्... या प्रकरणातील ताजे अपडेट्स समोर आले आहेत.

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