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Vaibhav Sooryavanshi Next Match Date: पहिल्या सामन्यात १४ धावा, वैभवची पुढील मॅच कधी? जाणून घ्या India A चे पुढील वेळापत्रक

When will Vaibhav Sooryavanshi play next for India A? भारत 'अ' संघाने तिरंगी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघावर ८ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. या सामन्यात ऋतुराज गायकवाडने शानदार शतक झळकावले, तर तिलक वर्माने अर्धशतकी खेळी केली. मात्र, युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला केवळ १४ धावांवर समाधान मानावे लागले.
Vaibhav Sooryavanshi next match date and schedule

Vaibhav Sooryavanshi next match date and schedule

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi next match date and schedule: भारत 'अ' संघाने तिरंगी मालिकेतील आपल्या पहिल्या सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघावर ८ धावांनी रोमहर्षक विजय मिळवला. ऋतुराज गायकवाडच्या शतकी खेळीच्या जोरावर भारताने मोठी धावसंख्या उभारली. त्याला कर्णधार तिलक वर्मानेही अर्धशतक झळकावत चांगली साथ दिली. मात्र, या सामन्यात सर्वांचे लक्ष लागले होते ते , १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीकडे.

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