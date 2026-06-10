Vaibhav Sooryavanshi Next Match Date: पहिल्या सामन्यात १४ धावा, वैभवची पुढील मॅच कधी? जाणून घ्या India A चे पुढील वेळापत्रक

Vaibhav Sooryavanshi next match date and schedule: भारत 'अ' संघाने तिरंगी मालिकेतील आपल्या पहिल्या सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघावर ८ धावांनी रोमहर्षक विजय मिळवला. ऋतुराज गायकवाडच्या शतकी खेळीच्या जोरावर भारताने मोठी धावसंख्या उभारली. त्याला कर्णधार तिलक वर्मानेही अर्धशतक झळकावत चांगली साथ दिली. मात्र, या सामन्यात सर्वांचे लक्ष लागले होते ते , १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीकडे. .IPL 2026 गाजवणारा वैभव प्रथमच भारताच्या सीनियर खेळाडूंसोबत खेळायला मैदानावर उतरला, परंतु तो स्वस्तात बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. पण, या मालिकेत आणखी सामने शिल्लक आहेत आणि वैभव त्या सामन्यांत धुमाकूळ घालेल, असा विश्वास आहे. वैभव पुढच्या वेळी मैदानात कधी उतरेल?.T20 Mumbai League: सूर्यकुमार यादवचे अम्पायरसोबत भांडण; वानखेडे स्टेडियमवर हायव्होल्टेज ड्रामा, संघ हरला अन्... .भारतीय 'अ' संघ सध्या श्रीलंकेत आहे आणि या तिरंगी मालिकेत यजमान श्रीलंका, भारत आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे. भारतीय संघ ११ जून रोजी अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाविरुद्ध आपला दुसरा सामना खेळेल. याचा अर्थ, वैभव ११ जून रोजी पुन्हा मैदानात उतरेल. पुन्हा एकदा सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर असतील आणि तो एक मोठी खेळी करून आपल्या संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी सर्वांना आशा असेल..पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने चौकार मारून आपले खाते उघडले, पण त्याला आपला डाव पुढे नेता आला नाही आणि तो १२ चेंडूंमध्ये १४ धावांवर बाद झाला. त्याने तीन चौकार मारले. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातला सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी १०:०० वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार सकाळी ९:३० वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील..BAN vs AUS 1st ODI: बांगलादेशच्या खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार जॉश इंग्लिससोबत 'राडा' घातला; मॅच जिंकून मालिकेत घेतली आघाडी.तुम्ही थेट प्रक्षेपण कुठे पाहू शकता?भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील मालिकेच्या पहिल्या सामन्याप्रमाणेच, दुसरा सामना देखील सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर उपलब्ध असेल. सोनी लिव्ह ॲपवरही सामन्याचे थेट प्रक्षेपण केले जात आहे,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.