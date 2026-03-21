Video: 6.6,6,6,6... KKR च्या युवा फलंदाजाने IPL पूर्वीच शतक करत दाखवली ताकद; प्रतिस्पर्ध्यांना रहावे लागेल अलर्ट

1. इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी कोलकाता नाईट रायडर्सच्या संघाने सराव सामन्यात अंगक्रिश रघुवंशीने शतक ठोकले. 2. रघुवंशीने ५५ चेंडूत ९ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०३ धावांची नाबाद खेळी केली. 3. पर्पल नाईट्सने १९.२ षटकात ४ बाद २०४ धावा करत सामना जिंकला. 4. रघुवंशीच्या फॉर्ममुळे कोलकाताला आयपीएल २०२६ पूर्वी दिलासा मिळाला आहे. 5. रघुवंशीने २०२४ आणि २०२५ मध्ये २२ सामन्यात ४६३ धावा केल्या आहेत..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेसाठी सर्वच संघांच्या अंतिम तयारीला सुरुवात झाली आहे. तीनवेळचा विजेता कोलकाता नाईट रायडर्सचा (KKR) संघ कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर सराव करत आहे. यादरम्यानच २१ वर्षीय अंगक्रिश रघुवंशीने (Angkrish Raghuvanshi) त्याच्याकडे असलेल्या स्फोटक फलंदाजीच्या क्षमतेची चुणूक सर्वांना दाखवली आहे. त्याने सराव सामन्यात चौकार आणि षटकारांची बरसात करताना शतक केले. ."माझ्या घरी दोन चिक्स.."! अरे ए माईक सुरूय... ड्वेन ब्राव्होला KKR कॅप्टन अजिंक्य रहाणेने थांबवले... वादग्रस्त Video Viral.शुक्रवारी ईडन गार्डन्सवर 'पर्पल नाईट्स' विरुद्ध 'गोल्डन नाईट्स' असा कोलकाता नाईट रायडर्स संघाचा इंटर स्क्वाड सराव सामना झाला, ज्यात पर्पल नाईट्सने विजय मिळवला. या विजयात रघुवंशीचा मोठा वाटा होता. त्याने ५५ चेंडूतच ९ चौकार आणि ५ षटकारांसह शतक केले..या सराव सामन्यात गोल्डन नाईट्सने पहिली फलंदाजी करताना आक्रमक सुरुवात केली होती. टीम सायफर्टने १३ चेंडूच ३० धावा केल्या, तर सार्थक रंजनने १६ चेंडूत ३७ धावा केल्या. मात्र तरी १० षटकात त्यांनी ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र नंतर रिंकू सिंगने ४० धावांची खेळी केली, तर अनुकूल रॉयने नंतर संघाला २० षटकात ८ बाद १८८ धावांपर्यंत पोहचवले. पर्पल नाईट्सकडून वैभव अरोरा आणि कार्तिक त्यागी यांनी चांगली गोलंदाजी केली..त्यानंतर २०० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पर्पल नाईट्सने कर्णधार अजिंक्य रहाणेची विकेट दुसऱ्याच षटकात गमावली होती. मात्र त्यानंतर रघुवंशीने आक्रमक फलंदाजी केली. त्याने मोठे शॉट्स खेळताना ५५ चेंडूतच शतक करत १०३ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याला फिन ऍलेनने २३ धावा करत चांगली साथ दिली. पर्पल नाईट्सने १९.२ षटकात ४ बाद २०४ धावा केल्या आणि हा सामना जिंकला..दरम्यान, आयपीएल २०२६ पूर्वी रघुवंशीने दाखवलेला फॉर्म कोलकाताला दिलासा देणारा आहे. रंघुवंशीने यापूर्वी कोलकातासाठी २०२४ मध्येच पदार्पण केले होते. त्याने आत्तापर्यंत २०२४ आणि २०२५ या दोन हंगामात मिळून २२ सामने खेळताना २ अर्धशतकांसह ४६३ धावा केल्या आहेत. त्याच्याकडून यंदाही कोलकाताला मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत.