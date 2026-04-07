IPL 2026: अर्जुन तेंडुलकरचे परफेक्ट यॉर्कर्स; रिषभ पंतलाही फलंदाजी करताना दिला त्रास; पाहा Video

Arjun Tendulkar Yorker Balls Video: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रिषभ पंतच्या नेतृत्वातील लखनौ सुपर जायंट्स संघाची सुरुवात संमिश्र झाली आहे. त्यांनी पहिला सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध पराभूत झाल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध विजय मिळवला. दरम्यान, लखनौ संघात (Lucknow Super Giants) असलेल्या अर्जुन तेंडुलकरचीही (Arjun Tendulkar) बरीच चर्चा आहे. २६ वर्षीय अर्जुनला अद्याप प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची संधी मिळालेली नसली, तरी त्याने नेट्समधील सरावाने अनेकांना प्रभावित केले आहे. .लग्नाच्या पुढच्या दिवशीच...! अर्जुन तेंडुलकरला Rishabh Pant चा 'तो' प्रश्न, Video Viral.नुकताच त्याचा एक व्हिडिओ (Video) समोर आला आहे. हा व्हिडिओ लखनौ सुपर जायंट्सनेच शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो अगदी अचूक यॉर्कर्स टाकताना दिसत आहे. तो त्याच्या यॉर्कर्सने नेट्समधील सरावादरम्यान फलंदाजांना चांगलाच त्रास देत असल्याचे दिसत आहे. या फलंदाजांमध्ये लखनौचा कर्णधार रिषभ पंतही (Rishabh Pant) आहे. अगदी पायाजवळ पडलेल्या अर्जुनच्या यॉर्करवर रिषभ शॉट खेळताना संघर्ष करताना दिसत आहे..दिग्गज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा असलेला अर्जुन हा डावखुरा अष्टपैलू खेळाडू असून तो प्रामुख्याने वेगवान गोलंदाजी करतो. तसेच तो फलंदाजीतही चांगले योगदान देऊ शकतो. त्याच्यासाठी लखनौ हा आयपीएलमधील दुसरा संघ आहे. यापूर्वी तो मुंबई इंडियन्ससाठी खेळला आहे. त्याने २०२३ आणि २०२४ अशा दोन हंगामात खेळताना ४ सामने खेळले आहेत. त्याने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याला २०२६ च्या आयपीएलपूर्वी मुंबईने लखनौ सुपर जायंट्सला ट्रेड केले. त्यामुळे अर्जुन आता लखनौ संघाचा भाग आहे. .अर्जुन देशांतर्गत क्रिकेट गोवा संघासाठी खेळतो. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत २४ प्रथम श्रेणी सामने आणि २४ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. त्याने प्रथम श्रेणी सामन्यात ५२ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २६ विकेट्स घेतल्या आहेत. २९ टी२० सामन्यांमध्ये त्याने ३५ विकेट्स घेतल्या आहेत. याशिवाय प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने १ शतक आणि २ अर्धशतकासह ६८५ धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६० आणि टी२० क्रिकेटमध्ये १८९ धावा केल्या आहेत..पुढील ५ वर्षांत तू स्वतःला कुठे पाहतोस? अर्जुन तेंडुलकरचं प्रांजळ उत्तर... सचिनसोबतच्या तुलनेवर म्हणाला, मला कोणाला काही सिद्ध करून दाखवण्याची गरज नाही .अर्जुनचं नुकतंच झालंय लग्नअर्जुनचं नुकतंच सानिया चंडोक हिच्याशी लग्न झालं आहे. आयपीएल २०२६ स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी ५ मार्च रोजी मुंबईत अर्जुन आणि सानियाचे लग्न पार पडले, त्यांच्या लग्नासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. सानिया ही प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात आहे.