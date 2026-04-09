आशिष नेहराची लाईव्ह सामन्यात शुभमन गिलला शिवी; DC vs GT सामन्यात बरेच काही घडले Video Viral

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत बुधवारी (८ एप्रिल) दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात अत्यंत रोमांचक सामना झाला. या सामन्यात गुजरात टायटन्सने (Gujarat Titans) अखेरच्या चेंडूवर १ धावेने विजय मिळवला. या सामन्यात दोन्ही संघात शेवटच्या चेंडूपर्यंत विजयासाठी थरार पाहायला मिळाला होता. या सामन्यात अनेक नाट्यमय क्षण आले. अशाच एका क्षणी गुजरातचा मुख्य प्रशिक्षक आशिष नेहरा (Ashish Nehra) प्रचंड चिडल्याचे दिसला होता. .झाले असे की या सामन्यात गुजरातने दिल्लीसमोर २११ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना केएल राहुलने शानदार अर्धशतकी खेळी केली होती. तो १६ व्या षटकात ट्रिस्टन स्टब्ससह फलंदाजी करत होता. यावेळी अशोक शर्मा गोलंदाजी करत होता. त्याने तिसऱ्या चेंडूवर उत्तम यॉर्कर टाकला. त्यावेळी स्टब्सने शॉट खेळला, पण त्याला फार चांगला शॉट मारता आला नव्हता. त्यावर अशोकने तो चेंडू रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला रोखता आला नाही. त्यानंतर शुभमन गिलने (Shubman Gill) त्वरित चेंडू पकडला. त्यावेळी केएल राहुल आणि स्टब्स चोरटी धाव घेत होते. ते पाहून गिलने स्ट्रायकरच्या दिशेने चेंडू स्टम्पच्या दिशेने फेकला. चेंडू स्टम्पला लागण्यापूर्वी केएल राहुल (KL Rahul) क्रीजमध्ये आला होता. पण चेंडू स्टम्पला लागून डिफ्लेक्ट झाला आणि सीमापार गेला. त्यामुळे दिल्लीला ५ धावा मिळाल्या. .हा चेंडू ओव्हरथ्रो होऊन ५ धावा गेल्या त्यावेळी डगआऊटमध्ये असलेला आशिष नेहरा प्रचंड चिडला होता. त्याच्या ओठांच्या हालचालीवरून त्याने शिवी दिली असल्याचेही दिसले. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..गुजरातचा रोमांचक विजयदरम्यान, केएल राहुलने प्रयत्न केला, पण तो ५२ चेंडूत ९२ धावांवर बाद झाला. त्याचा सलामीचा साथीदार पाथुम निसंकाने २४ चेंडूत ४१ धावांची खेळी केली. शेवटी डेव्हिड मिलरने झुंज दिली. पण शेवटच्या चेंडूवर २ धावांची गरज असताना कुलदीप यादव धावबाद झाला. त्यामुळे गुजरातने १ धावेने विजय मिळवला. मिलरने २० चेंडूत ४१ धावा केल्या. दिल्लीला २० षटकात ८ बाद २०९ धावाच करता आल्या. गुजरातकडून राशिद खानने ३ विकेट्स घेतल्या..त्यापूर्वी गुजरातने २० षटकात ४ बाद २१० धावा केल्या होत्या. गुजरातकडून कर्णधार शुभमन गिलने ४५ चेंडूत ४ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७० धावांची खेळी केली. जॉस बटलरने २७ चेंडूत ५२ धावांची आणि वॉशिंग्टन सुंदरने ३२ चेंडूत ५५ धावांची खेळी केली. दिल्लीकडून मुकेश कुमारने २ विकेट्स घेतल्या.