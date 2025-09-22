IND vs PAK : तुम्ही नुसत्या बाता मारता, आम्ही... ! Abhishek Sharma अन् शुभमन गिलची पोस्ट; शेजाऱ्यांचे मोजक्या शब्दात वाभाडे

आशिया कप २०२५ सुपर ४ मध्ये भारताने पाकिस्तानला ६ गडी राखून पराभूत केले.सामन्यापूर्वी हॅरिस रौफने ६-०, ६-० नारेबाजी करत भारतीयांना उचकावले होते.अभिषेक शर्मा (७४) आणि शुभमन गिल (४७) यांनी ९.५ षटकांत १०५ धावांची सलामी भागीदारी केली..Viral tweets of Indian cricketers after beating Pakistan in Asia Cup : भारत-पाकिस्तान सामना पुन्हा एकदा गाजला... आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाने वर्चस्व दाखवताना पाकिस्तानला पुन्हा पराभवाचं पाणी पाजलं. हस्तांदोलन प्रकरणानंतर IND vs PAK पुन्हा समोरासमोर आले आणि यावेळी पाकिस्तानी खेळाडूंचा बालीशपणा दिसला. सामन्यापूर्वी हॅरिस रौफने ६-०, ६-० अशा थापा मारून भारतीयांना डिवचले आणि प्रत्यक्ष सामन्यात रौफने फलंदाज अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांच्याशी पंगा घेतला. त्यात सीमारेषेवरही त्याने वादग्रस्त हावभाव केले. आता रौफच्या या माकडचाळ्यांना भारतीयांनी कामगिरीतून उत्तर दिले..सामना संपल्यानंतर हे प्रकरण इथेच थांबले असे वाटत असताना अभिषेक व शुभमन यांच्या सोशल मीडिया पोस्टने पाकिस्तानींना मिरच्या झोंबल्या असतील. साहिबजादा फरहानने ५८ धावांची खेळी करताना गनफायर सेलिब्रेशन करून भारतीयांच्या भावना दुखावल्या. पहलगाम हल्ल्यातील निष्पाप भारतीयांना जीव गमवावा लागले आणि त्या जखमीवरची खपली काढण्याचा फरहानचा प्रयत्न होता..IND vs PAK : हॅरिस रौफने लायकी दाखवली! भारतीय फलंदाजांनाच नव्हे, तर चाहत्यांनाही डिवचले; Video पाहून तुमचेही रक्त खवळेल.१७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांनी सुरुवातीपासून पाकिस्तानी गोलंदाजांना धू धू धुतले... या दोघांनी ९.५ षटकांत १०५ धावा फलकावर चढवल्या. हे फलंदाज जुमानत नसल्याने पाकिस्तानी आणखी खवळले आणि हॅरिस रौफने पंगा घेतला. पण, अभिषेक व शुभमने खेळीतून उत्तर दिले. भारताने हा सामना ६ विकेट्स ७ चेंडू राखून जिंकला..शुभमन गिलने २८ चेंडूंत ८ चौकारांसह ४७ धावांची खेळी केली. या सामन्यानंतर गिलने ट्विट केले. त्याने लिहिले, आमचा खेळ खूप काही बोलून जातो, शब्द नाही....तेच या सामन्यात ३९ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ७४ धावांचे वादळ आणणाऱ्या अभिषेकनेही पाकिस्तानींना ट्रोल करण्याची संधी गमावली नाही. त्याने लिहिले, तुम्ही बाता मारता, आम्ही जिंकून दाखवतो....भारताच्या तिलक वर्मानेही १९ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकांत ३० धावा केल्या, तर संजू सॅमसन १३ धावांवर बाद झाला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव भोपळ्यावर बाद झाला..Video: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! शुभमन गिल - अभिषेक शर्माला आफ्रिदी-रौफ भिडले, मग भारतीय सलामीवीरही पाकिस्तानला नडले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.