Abhishek Sharma: ट्रॉफी कुठंय? Asia Cup जिंकून भारतात परतल्यानंतर चाहत्यांच्या प्रश्नावर अभिषेकचं भारी उत्तर; पाहा Video

Abhishek Sharma’s Viral Response on Missing Trophy: आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत केले, पण ट्रॉफी न मिळाल्याने वाद झाला. याचदरम्यान मायदेशी परतल्यानंतर अभिषेकला ट्रॉफी कुठेय असा प्रश्न विचारल्यावर त्याने काय उत्तर दिले पाहा.
Summary

  • भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ जिंकला, पण ट्रॉफी आणि मेडल्स न मिळाल्याने वाद निर्माण झाला.

  • आशिया कप जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडू मायदेशी परतले आहे.

  • यावेळी अभिषेक शर्माला विमानतळावर काहींनी ट्रॉफी कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला होता.

