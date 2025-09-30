Abhishek Sharma: ट्रॉफी कुठंय? Asia Cup जिंकून भारतात परतल्यानंतर चाहत्यांच्या प्रश्नावर अभिषेकचं भारी उत्तर; पाहा Video

भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ जिंकला, पण ट्रॉफी आणि मेडल्स न मिळाल्याने वाद निर्माण झाला. आशिया कप जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडू मायदेशी परतले आहे. यावेळी अभिषेक शर्माला विमानतळावर काहींनी ट्रॉफी कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला होता..भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकली खरी, पण त्यांना विजेतेपदाची ट्रॉफीच मिळाली नाही. यावरून बराच वाद झाला आहे. भारतीय संघाने दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत केले, मात्र भारतीय संघाला ट्ऱॉफी अंतिम सामन्यानंतर प्रेझेंटेशनवेळी ट्रॉफीही दिली गेली नाही आणि खेळाडूंना मेडल्सही दिले गेले नाहीत..Abhishek Sharma Celebration: अरे, तू 'L' दाखवतोस, त्याचा नेमका अर्थ काय? सूर्याच्या प्रश्नावर अभिषेकचं भन्नाट उत्तर; पाकिस्तानला झोंबली मिरची.आशियाई क्रिकेट काऊन्सिल आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी ट्रॉफी आणि मेडल्स घेऊन निघून गेले. भारतीय संघाने त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी घेण्यास नकार दिल्याने ते ती घेऊन निघून गेल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच सेलीब्रेशन केले. भारतीय संघातील खेळाडूंनी त्यांचे फोटो पोस्ट करताना ट्रॉफीचे स्टिकर त्यात ऍड करून ते फोटो पोस्ट केले आणि नक्वी यांच्या कृतीला उत्तर दिले. त्याचीही बरीच चर्चा रंगली..दरम्यान, या सर्व गोंधळानंतर भारतीय खेळाडू मायदेशी परतले आहेत. भारताचा २५ वर्षीय फलंदाज अभिषेक शर्माही घरी परतला आहे. तो ज्यावेळी मायदेशी परतला, तेव्हा मात्र त्याला विमानतळावर चाहत्यांनी आणि पॅपराजींनी घेरले होते. यादरम्यान, त्याला काहींनी 'ट्रॉफी कुठे आहे?' असा प्रश्नही विचारला. यावेळी त्याने उत्तर दिले की 'लोकांच्या मनात आहे.' त्याने दिलेल्या उत्तराने अनेकांची मनं जिंकली असून हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..अभिषेक शर्मासाठी आशिया कप २०२५ स्पर्धा शानदार राहिली. त्याने ३ अर्धशतकेही या स्पर्धेत केली. तसेच त्याने जवळपास २०० च्या स्ट्राईक रेटने ७ सामन्यात ३१४ धावा ठोकल्या. त्यामुळे तो आशिया कप २०२५ मध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही ठरला. त्याबरोबरच त्याला मालिकावीरचा पुरस्कारही मिळाला..Asia Cup 2025 Controversy : नकवी मेडल आणि ट्रॉफी देण्यास तयार, फक्त एकच अट.अभिषेक आता ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियात सुरू होणाऱ्या टी२० मालिकेत खेळताना दिसू शकतो. भारताला १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियात वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी येत्या काही दिवसात भारतीय संघाची निवड करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.