IND vs SL Live: अभिषेक शर्माचा विक्रमांचा पाऊस! तिलक वर्मा, संजू सॅमसनची साथ; भारताच्या तगड्या धावा

India vs Sri Lanka Marathi News: भारत-श्रीलंका सामन्यात अभिषेक शर्मा याने एकदा पुन्हा आपली दमदार खेळी केली. ३१ चेंडूत ८ चौकार व २ षटकारांसह त्याने ६१ धावांची जलद आणि आक्रमक खेळी केली.
esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा मैदान गाजवले आणि श्रीलंकेच्या गोलंदाजांसमोर ३१ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांची वादळी खेळी केली. त्यानंतर संजू सॅमसन व तिलक वर्मा यांनी दमदार खेळ करताना भारताची धावसंख्या वाढवली.

