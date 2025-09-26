IND vs SL Live: अभिषेक शर्माचा विक्रमांचा पाऊस! तिलक वर्मा, संजू सॅमसनची साथ; भारताच्या तगड्या धावा

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा मैदान गाजवले आणि श्रीलंकेच्या गोलंदाजांसमोर ३१ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांची वादळी खेळी केली. त्यानंतर संजू सॅमसन व तिलक वर्मा यांनी दमदार खेळ करताना भारताची धावसंख्या वाढवली. .ट्वेंटी-२० संघात परतलेल्या शुभमन गिल ( ४) याला आजही अपयश आले. महीश तीक्षणाने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर अविश्वसनीय रिटर्न कॅच घेऊन भारताच्या उप कर्णधाराला बाद केले. त्यानंतर सूर्यकुमार यादवसह अभिषेकने ३३ चेंडूंत ५९ धावा चोपल्या. वनिंदू हसरंगाने ही जोडी तोडताना सूर्याला ( १२) पायचीत केले. .IND vs SL Live: अभिषेक शर्माने इतिहास घडविला, पाकिस्तानीला इथेही रडवले! रोहित शर्माच्या 'क्लासिक' विक्रमाशी बरोबरी.एका टी-२० स्पर्धेत सर्वाधिक धावा (पूर्ण सदस्य)३१९ - विराट कोहली ( ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०१४)३१७ - तिलकरत्ने दिलशान (ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २००९)३०९ - अभिषेक शर्मा (आशिया कप २०२५)*३०६ - आरोन फिंच ( झिम्बाब्वे ट्वेंटी-२० तिरंगी मालिका २०१८)३०३ - बाबर आझम (ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२१)३०२ - महेला जयवर्धने (ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०१०).चरिथ असलंकाने चतुराईने अभिषेकला बाद करून भारताच्या धावगतीवर चाप लावला. तिलक वर्मा व संजू सॅमसन यांना आज मोठी खेळी करण्याची संधी मिळाली होती. या दोघांनी सुरुवातीला सावध खेळ केल्यानंतर मैदानावर जम बसवला आणि नंतर हात मोकळे करून ३४ चेंडूंत अर्धशतकीय भागीदारी पूर्ण केली. .Suryakumar Yadav: भारतीय कर्णधारावर ICC ने कारवाई केली, BCCI ची सटकली! थोपटले दंड, प्रकरण आता आणखी तापणार....४२ चेंडूंत ६६ धावांची ही भागीदारी १६व्या षटकात संपुष्टात आली. दासून शनाकाला स्टेपआऊट करून फटका मारण्याच्या प्रयत्नात संजू झेलबाद झाला. त्याने २३ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारासह ३९ धावांची खेळी केली. हार्दिक पांड्या २ धावांवर झेलबाद झाला. दुष्मंथा चमिराने त्याच्याच गोलंदाजीवर उलट्या दिशेने पळत जाऊन अफलातून झेल घेतला. तिलक शेवटपर्यंत मैदानावर उभा राहिला, परंतु श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी शेवटच्या षटकांत चांगला मारा केला. पण, भारताने आशिया चषक स्पर्धेच्या इतिहासातील दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या उभारली, त्यांनी ५ बाद २०२ धावा उभ्या केल्या. तिलक ३४ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ४९ धावांवर नाबाद राहिला. अक्षरने १५ चेंडूंत २१ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.