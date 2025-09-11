Asia Cup 2025: अभिषेक शर्माने रचला इतिहास! असा पराक्रम जो रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनाही नाही जमला...

Abhishek Sharma made history in Asia Cup 2025 : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यात दुबळ्या संयुक्त अरब अमिरातीवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. कुलदीप यादवची प्रभावी फिरकी अन् शिवम दुबेच्या माऱ्यासमोर यूएईचा संघ ५७ धावांवर गडगडला. त्यानंतर अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांनी आक्रमक खेळ करून ४.३ षटकांत सामना जिंकून दिला. अभिषेकने या सामन्यात १६ चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकार लगावत ३० धावा केल्या, तर शुभमन ९ चेंडूंत २० धावांवर नाबाद राहिला. सूर्यकुमार यादवने दोन चेंडूंत नाबाद ७ धावा केल्या. .भारताने हा सामना ९ विकेट्स व ९३ चेंडू राखून जिंकला, जो त्यांचा ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वात मोठा विजय ठरला. या सामन्यात कुलदीपसह टीम इंडियाच्या नावावरही अनेक विक्रम नोंदवले गेले, परंतु अभिषेक शर्माने मोठा पराक्रम केला. जो विराट कोहली, रोहित शर्मा यांनाही जमलेला नाही. अभिषेक शर्माने पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला आणि दुसऱ्या डावात पहिल्या चेंडूवर सिक्स मारणारा तो पहिलाच भारतीय ठरला आहे. एकूण ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पहिल्या चेंडूवर षटकार मारणारा तो चौथा भारतीय फलंदाज ठरला..IND vs UAE : T20I मधील सर्वात मोठा विजय ते लहान सामना; सूर्याच्या टीम इंडियाने नोंदवले ८ भन्नाट विक्रम... टॉस पराभवाची मालिकाही खंडित.T20I मध्ये पहिल्या चेंडूवर षटकार...रोहित शर्मा वि. आदील राशीद ( इंग्लंड), अहमदाबाद २०२१यशस्वी जैस्वाल वि. सिकंदर रझा ( झिम्बाब्वे), हरारे, २०२४संजू सॅमसन वि. जोफ्रा आर्चर ( इंग्लंड), वानखेडे, २०२५अभिषेक शर्मा वि. हैदर अली ( यूएई), दुबई, २०२५.भारताने कालच्या सामन्यात ९३ चेंडू राखून विजय मिळवला आणि हा भारताचा ट्वेंटी-२० सामन्यातील चेंडू राखून मिळवलेला सर्वात मोठा विजय ठरला. २०२१ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत स्कॉटलंडविरुद्ध ८६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ८१ चेंडू राखून यशस्वीपणे केला होता..Asia Cup 2025: भारतीय संघात पुरेशी संधी न मिळण्याबाबत Kuldeep Yadav व्यक्त होणारच होता, पण अचानक माईक बंद झाला अन्... .कुलदीप यावदने काल ७ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या आणि आशिया चषक स्पर्धेतील ही दुसरी सर्वोत्तम खेळी आहे. २०२२ मध्ये भूवनेश्वर कुमारने अफगाणिस्तानविरुद्ध ४ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. कुलदीपने ट्वेंटी-२० मध्ये चार सामन्यांत चार विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला आणि भुवनेश्वरने पाचवेळा असा पराक्रम केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.