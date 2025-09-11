Cricket

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्माने रचला इतिहास! असा पराक्रम जो रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनाही नाही जमला...

Abhishek Sharma T20I milestones : आशिया चषक २०२५ मध्ये युवा सलामीवीर अभिषेक शर्माने एक असा पराक्रम केला, जो आतापर्यंत रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसारख्या दिग्गजांनाही जमला नव्हता.
Abhishek Sharma made history in Asia Cup 2025

Abhishek Sharma made history in Asia Cup 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Abhishek Sharma made history in Asia Cup 2025 : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यात दुबळ्या संयुक्त अरब अमिरातीवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. कुलदीप यादवची प्रभावी फिरकी अन् शिवम दुबेच्या माऱ्यासमोर यूएईचा संघ ५७ धावांवर गडगडला. त्यानंतर अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांनी आक्रमक खेळ करून ४.३ षटकांत सामना जिंकून दिला. अभिषेकने या सामन्यात १६ चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकार लगावत ३० धावा केल्या, तर शुभमन ९ चेंडूंत २० धावांवर नाबाद राहिला. सूर्यकुमार यादवने दोन चेंडूंत नाबाद ७ धावा केल्या.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Cricket Record
cricket news today
Asia Cup
T20 Cricket Records
Abhishek Sharma
Asia Cup 2025
Abhishek Sharma record

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com