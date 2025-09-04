Cricket

Asia Cup History: ३ संघांपासून सुरू झाला होता प्रवास, दुसऱ्याच हंगामात भारताने घेतलेली माघार...; जाणून घ्या इतिहास

Asia Cup History, From 1984 to 2025: आशिया कप स्पर्धेचे १७ वे पर्व २०२५ मध्ये संयुक्त अरब अमिराती येथे होणार आहे. १९८४ पासून सुरू झालेल्या या स्पर्धेत भारताने ८ वेळा विजेतेपद मिळवले आहे. आत्तापर्यंतच्या सर्व १६ स्पर्धांबद्दल जाणून घ्या.
Asia Cup History

Asia Cup History

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये संयुक्त अरब अमिराती येथे ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.

  • १९८४ पासून सुरू झालेल्या या स्पर्धेत भारताने सर्वाधिक ८ वेळा विजेतेपद मिळवले आहे.

  • २०२५ मध्ये टी२० प्रकारात स्पर्धा होणार असून, २०२६ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप होणार आहे.

आशिया क्रिकेट काऊन्सिककडून प्रत्येक दोन वर्षांनी आशिया कप स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. यंदा ९ सप्टेंबर २०२५ पासून संयुक्त अरब अमिराती येथे सुरू होणाऱ्या आशिया कपचे हे १७ वे पर्व असणार आहे. आत्तापर्यंत १६ वेळा ही स्पर्धा खेळवण्यात आली आहे. १९८४ साली पहिल्यांदा आशिया कप स्पर्धेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला वनडे प्रकारात सामने होत होती.

आत्ता जरी ८ देशात आशिया कप खेळला जाणार असला तरी सुरुवातीला तीन ते चार देशातच ही स्पर्धा होत होती.

<div class="paragraphs"><p>Asia Cup History</p></div>
Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्याला इतिहास घडवण्याची संधी; १७ धावा अन् जगात कुणालाच न जमलेला विक्रम होणार नावावर
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Sri Lanka Cricket
Pakistan Cricket Team
cricket news today
History
Asia Cup 2025
UAE sports events

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com