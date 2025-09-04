Asia Cup History: ३ संघांपासून सुरू झाला होता प्रवास, दुसऱ्याच हंगामात भारताने घेतलेली माघार...; जाणून घ्या इतिहास

आशिया कप २०२५ मध्ये संयुक्त अरब अमिराती येथे ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.१९८४ पासून सुरू झालेल्या या स्पर्धेत भारताने सर्वाधिक ८ वेळा विजेतेपद मिळवले आहे. २०२५ मध्ये टी२० प्रकारात स्पर्धा होणार असून, २०२६ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप होणार आहे..आशिया क्रिकेट काऊन्सिककडून प्रत्येक दोन वर्षांनी आशिया कप स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. यंदा ९ सप्टेंबर २०२५ पासून संयुक्त अरब अमिराती येथे सुरू होणाऱ्या आशिया कपचे हे १७ वे पर्व असणार आहे. आत्तापर्यंत १६ वेळा ही स्पर्धा खेळवण्यात आली आहे. १९८४ साली पहिल्यांदा आशिया कप स्पर्धेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला वनडे प्रकारात सामने होत होती.आत्ता जरी ८ देशात आशिया कप खेळला जाणार असला तरी सुरुवातीला तीन ते चार देशातच ही स्पर्धा होत होती. .Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्याला इतिहास घडवण्याची संधी; १७ धावा अन् जगात कुणालाच न जमलेला विक्रम होणार नावावर.दरम्यान, सुरुवातीच्या काळात काही वादही झाले आहेत. १९८६ साली श्रीलंकेसोबत बिघडलेल्या क्रिकेट संबंधांमुळे भारताने आशिया कप खेळला नव्हता, तर पाकिस्तानने १९९०-९१ साली झालेल्या आशिया कप भारतासोबत झालेल्या राजकीय तणावामुळे खेळला नव्हता. १९९३ साली होणारी स्पर्धाही भारत-पाकिस्तान या देशातील बिघडलेल्या संबंधांमुळे रद्द झाली होती. दरम्यान २०२५ मध्ये होणार्या स्पर्धेपूर्वीही भारत - पाकिस्तान सामन्यावरून वाद होत आहेत. त्यामुळे आता या दोन संघातील नियोजित १४ स्पप्टेंबरचा सामना होणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे..तथापि, आयसीसीकडून या स्पर्धेतील सामन्यांना आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा दर्जा मिळालेला आहे. २००९ सालापासून ही स्पर्धा द्विवार्षिक झाली, म्हणजेच प्रत्येक २ वर्षांनी ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. तसेच २०१६ पासून वनडे आणि टी२० अशा दोन्ही प्रकारात रोटेशन पद्धतीने स्पर्धेला सुरुवात झाली. आगामी आयसीसी स्पर्धेच्या दृष्टीने कधी वनडे प्रकारात, तर कधी टी२० प्रकारात ही स्पर्धा होते.२०१६ मध्ये पहिल्यांदाच टी२० प्रकारात आशिया कप खेळवण्यात आला होता. त्यानंतर २०१६ चा टी२० वर्ल्ड कप होणार होता. या कारणानेच २०२५ मध्येही टी२० प्रकारात ही स्पर्धा होणार आहे. कारण २०२६ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे.भारताने आत्तापर्यंत सर्वाधिक ८ वेळा आशिया कप स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले आहे, तर त्यापाठोपाठ श्रीलंकेने ६ वेळा विजेतेपद मिळवले आहे. सर्वाधिक धावा सनथ जयसुर्याने केल्या आहेत, त्याने २५ सामन्यात १२२० धावा केल्या आहेत, तर सर्वाधिक विकेट्स लसिथ मलिंगाने घेतल्या असून त्याने १५ सामन्यांत ३३ विकेट्स घेतल्या आहेत..आता आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व १६ स्पर्धांबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊ.आशिया कप १९८४सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तानआयोजक देश - संयुक्त अरब अमिरातीस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल क्रमांकावरील संघ विजेताविजेता संघ - भारतसर्वाधिक धावा - सुरिंदर खन्ना (१०७ धावा, भारत)सर्वाधिक विकेट्स - रवी शास्त्री (४ विकेट्स, भारत)मालिकावीर - सुरिंदर खन्ना (भारत)आशिया कप १९८६सहभागी संघ - श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशआयोजक देश - श्रीलंकास्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - श्रीलंकासर्वाधिक धावा - अर्जुना रणतुंगा (१०५ धावा, श्रीलंका)सर्वाधिक विकेट्स - अब्दुल कादिर (९ विकेट्स, पाकिस्तान)मालिकावीर - अर्जुना रणतुंगाआशिया कप १९८८सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशआयोजक देश - बांगलादेशस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - भारतसर्वाधिक धावा - इजाज अहमद (१९२ धावा, पाकिस्तान)सर्वाधिक विकेट्स - अर्शद आयुब (९ विकेट्स, भारत)मालिकावीर - नवज्योत सिंग सिद्धू (भारत)आशिया कप १९९०-९१सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, बांगलादेशआयोजक देश - भारतस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - भारतसर्वाधिक धावा - अर्जुना रणतुंगा (१६६ धावा, श्रीलंका)सर्वाधिक विकेट्स - कपिल देव (९ विकेट्स, भारत).Asia Cup 2025: 'तिलक वर्माला नाही, तर संजू सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवा', कोणी केली मागणी? वाचा.आशिया कप १९९५सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशआयोजक देश - संयुक्त अरब अमिरातीस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - भारतसर्वाधिक धावा - सचिन तेंडुलकर (२०५ धावा, भारत)सर्वाधिक विकेट्स - अनिल कुंबळे (७ विकेट्स, भारत)मालिकावीर - नवज्योत सिंग सिद्धूआशिया कप १९९७सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशआयोजक देश - श्रीलंकास्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - श्रीलंकासर्वाधिक धावा - अर्जुन रणतुंगा (२७२ धावा, श्रीलंका)सर्वाधिक विकेट्स - वेंकटेश प्रसाद (७ विकेट्स, भारत)मालिकावीर - अर्जुन रणतुंगा (श्रीलंका)आशिया कप २०००सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशआयोजक देश - बांगलादेशस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - पाकिस्तानसर्वाधिक धावा - मोहम्मद युसूफ (२९५ धावा, पाकिस्तान)सर्वाधिक विकेट्स - अब्दुल रझाक (८ विकेट्स, पाकिस्तान)मालिकावीर - मोहम्मद युसूफ (पाकिस्तान)आशिया कप २००४सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, हाँग काँग, युएईआयोजक देश - श्रीलंकास्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी, सुपर फोर आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - श्रीलंकासर्वाधिक धावा - शोएब मलिक (३१६ धावा, पाकिस्तान)सर्वाधिक विकेट्स - इरफान पठाण (१४ विकेट्स, भारत)मालिकावीर - सनथ जयसुर्या (श्रीलंका).आशिया कप २००८सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, हाँग काँग, युएईआयोजक देश - पाकिस्तानस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी, सुपर फोर आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - श्रीलंकासर्वाधिक धावा - सनथ जयसुर्या (३७८ धावा, श्रीलंका)सर्वाधिक विकेट्स - अजंता मेंडिस (१७ विकेट्स, श्रीलंका)मालिकावीर - अजंता मेंडिस (श्रीलंका)आशिया कप २०१०सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशआयोजक देश - श्रीलंकास्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामसर्वाधिक धावा - शाहिद आफ्रिदी (२६५ धावा, पाकिस्तान)सर्वाधिक विकेट्स - लसिथ मलिंगा (९ विकेट्स, श्रीलंका)मालिकावीर - शाहिद आफ्रिदी (पाकिस्तान)आशिया कप २०१२सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशआयोजक देश - बांगलादेशस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - पाकिस्तानसर्वाधिक धावा - विराट कोहली (३५७ धावा, भारत)सर्वाधिक विकेट्स - उमर गुल (९ विकेट्स, पाकिस्तान)मालिकावीर - शोएब अल हसन (बांगलादेश)आशिया कप - २०१४सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानआयोजक देश - बांगलादेशस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - श्रीलंकासर्वाधिक धावा - लहिरू थिरिमन्ने (२७९ धावा, श्रीलंका)सर्वाधिक विकेट्स - लसिथ मलिंगा (११ विकेट्स, श्रीलंका), अजमल (११ विकेट्स, पाकिस्तान)मालिकावीर - लहिरू थिरिमन्ने.आशिया कप २०१६ (टी२० प्रकारात)सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, युएईआयोजक देश - बांगलादेशस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - भारतसर्वाधिक धावा - शब्बीर रेहमान (१७६ धावा, बांगलादेश)सर्वाधिक विकेट्स - अल-अमिन हुसैन (११ विकेट्स, बांगलादेश)मालिकावीर - शब्बीर रेहमान (बांगलादेश)आशिया कप २०१८सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, हाँग काँगआयोजक देश - संयुक्त अरब अमिरातीस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी, सुपर फोर आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - भारतसर्वाधिक धावा - शिखर धवन (३४२ धावा, भारत)सर्वाधिक विकेट्स - १० विकेट्स (राशिद खान (अफगाणिस्तान), मुस्तफिजूर (बांगलादेश), कुलदीप यादव (भारत))मालिकावीर - शिखर धवन (भारत)आशिया कप २०२२ (टी२०)सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, हाँग काँगआयोजक देश - संयुक्त अरब अमिरातीस्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी, सुपर फोर आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - श्रीलंकासर्वाधिक धावा - मोहम्मद रिझवान (२८१ धावा, पाकिस्तान)सर्वाधिक विकेट्स - भूवनेश्वर कुमार (११ विकेट्स, भारत)मालिकावीर - वनिंदू हसरंगा (श्रींलंका)आशिया कप २०२३सहभागी संघ - भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, नेपाळआयोजक देश - पाकिस्तान आणि श्रीलंकास्पर्धेचे स्वरुप - साखळी फेरी, सुपर फोर आणि अव्वल दोन संघात अंतिम सामनाविजेता संघ - भारतसर्वाधिक धावा - शुभमन गिल (३०२ धावा, भारत)सर्वाधिक विकेट्स - मथिशा पाथिराना (११ विकेट्स, श्रीलंका)मालिकावीर - कुलदीप यादव.FAQs१. आशिया कप २०२५ कधी आणि कुठे होणार आहे?➤ आशिया कप २०२५, ९ सप्टेंबरपासून युएईमध्ये सुरू होणार आहे.(When and where will Asia Cup 2025 take place?)२. आशिया कपची सुरुवात कधी झाली?➤ १९८४ साली युएईमध्ये पहिला आशिया कप खेळवला गेला.(When did the Asia Cup begin?)३. भारताने किती वेळा आशिया कप जिंकला आहे?➤ भारताने आत्तापर्यंत ८ वेळा आशिया कप जिंकला आहे.(How many times has India won the Asia Cup?)४. श्रीलंकेने किती वेळा आशिया कप जिंकला आहे?➤ श्रीलंकेने ६ वेळा विजेतेपद पटकावले आहे.(How many times has Sri Lanka won the Asia Cup?)५. आशिया कपमध्ये सर्वाधिक धावा कोणाच्या नावावर आहेत?➤ सनथ जयसुर्याने १२२० धावा करून विक्रम केला आहे.(Who has scored the most runs in Asia Cup history?)६. आशिया कपमध्ये सर्वाधिक विकेट्स कोणाकडे आहेत?➤ लसिथ मलिंगाने ३३ विकेट्स घेतल्या आहेत.(Who has taken the most wickets in Asia Cup history?)७. २०२५ मधील आशिया कप कोणत्या प्रकारात होणार आहे?➤ २०२५ मधील आशिया कप टी२० प्रकारात खेळवला जाणार आहे.(In which format will Asia Cup 2025 be played?) 