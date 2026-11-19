Where to watch Asia Cup Rising Stars 2026 live in India? भारतीय चाहत्यांना पुन्हा एकदा वैभव सूर्यवंशी व अभिषेक शर्मा यांचा धुमाकूळ पाहायला मिळणार आहे. गुरुवार, १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी समोरासमोर येणार आहेत. भारतीय संघात वैभव, अभिषेक, रिंकू सिंग आणि तिलक वर्मा यांसारख्या स्टार खेळाडूंचा समावेश आहे. तिलकच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाचे सामने कधी होणार आहेत? India vs Pakistan मॅच कधी? या लढती भारतात Live कुठे पाहता येतील? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात....२०२६ रायझिंग स्टार्स आशिया कप स्पर्धा १९ ते २९ नोव्हेंबर या कालावधीत दोहा येथे होणार आहेत. ५०-५० षटकांच्या या स्पर्धेत ८ संघांची दोन गटांत विभागणी केली गेली असून गट 'अ' मध्ये अफगाणिस्तान 'अ', बांगलादेश 'अ', हाँगकाँग-चीन आणि श्रीलंका 'अ' यांचा समावेश आहे, तर गट 'ब' मध्ये भारत 'अ', पाकिस्तान 'अ', नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे. आशियाई क्रिकेट संघटनेचे पूर्ण सदस्य नसलेले संघ या स्पर्धेत खेळतात, तर कसोटी खेळणाऱ्या मुख्य संघांचे अ संघ सहभाग घेतात.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Why Mohammed Siraj Not in Playing XI? परदेशात मैदान गाजवणारा मोहम्मद सिराज IND vs NZ पहिल्या कसोटीत का खेळत नाही? जाणून घ्या चक्रावरणारं कारण.आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या प्रमुख आशियाई देशांना त्यांचे 'अ' संघ पाठवणे बंधनकारक आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांनी या आशिया कप रायझिंग स्टार्ससाठी 'अ' संघ पाठवले आहेत, तर नेपाळ, यूएई आणि हाँगकाँग चीन हे त्यांचे मुख्य संघ असतील. तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ २० नोव्हेंबरला स्पर्धेतील पहिला सामना नेपाळविरुद्ध खेळणार आहे. त्यानंतर २२ नोव्हेंबरला IND vs PAK लढत होईल. भारत २४ नोव्हेंबर रोजी युएईविरुद्ध आपला शेवटचा साखळी सामना खेळेल..live telecast and streaming detailsभारताचा नेपाळ आणि पाकिस्तानविरुद्धचा सामना दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल, तर युएईविरुद्धचा सामना सकाळी ११:३० वाजता सुरू होईल. भारतातील क्रिकेट चाहते Sony LIV appआणि वेबसाइटवर एसीसी मेन्स एशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात..ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026: Full Schedule१९ नोव्हेंबर - बांगलादेश विरुद्ध हाँगकाँग चीन ( ११:३० AM)१९ नोव्हेंबर - श्रीलंका अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ (३:३० PM)२० नोव्हेंबर - पाकिस्तान अ वि यूएई ( ११:३० AM)२० नोव्हेंबर - भारत अ विरुद्ध नेपाळ (३:३० PM)२१ नोव्हेंबर - श्रीलंका अ विरुद्ध हाँगकाँग चीन (११:३०AM )२१ नोव्हेंबर - बांगलादेश अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ (३:३० PM)२२ नोव्हेंबर - UAE विरुद्ध नेपाळ (११:३० AM )२२ नोव्हेंबर - भारत अ विरुद्ध पाकिस्तान अ (३:३० PM)२३ नोव्हेंबर - अफगाणिस्तान अ विरुद्ध हाँगकाँग चीन (११:३० AM)२३ नोव्हेंबर - श्रीलंका अ विरुद्ध बांगलादेश अ (३:३० PM)२४ नोव्हेंबर - भारत 'अ' विरुद्ध युएई ( ११:३० AM)२४ नोव्हेंबर - पाकिस्तान अ विरुद्ध नेपाळ (३:३० PM)२६ नोव्हेंबर - उपांत्य फेरी १ (भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:३०)२७ नोव्हेंबर - उपांत्य फेरी २ (भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:३०)२९ नोव्हेंबर – अंतिम सामना (दुपारी ३:३० पासून पुढे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.