Abhishek Sharma ने इतिहास रचला! ICC Rankings मध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला; विराट, सूर्यकुमार यांनाही जे नाही जमले, ते केले

Abhishek Sharma Breaks Dawid Malan’s World Record: आशिया चषक स्पर्धेमध्ये धडाकेबाज फलंदाजीने मैदान गाजवणाऱ्या अभिषेक शर्माने आता जागतिक विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.
Abhishek Sharma breaking the ICC T20I batting ratings world record with 931 points.

Abhishek Sharma highest ICC T20I batting rating record: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील भारताच्या विजयाचा शिल्पकार अभिषेक शर्माने आणखी एका विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. नुकत्याच पार पडलेल्या आशिया चषक स्पर्धेत अभिषेकने सर्वाधिक ३१४ धावा केल्या आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही जिंकला. त्याच्या या कामगिरीची दखल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC ) घ्यावी लागली आहे. आयसीसीने जाहीर केलेल्या ताज्या ट्वेंटी-२० क्रमवारीत अभिषेकने विश्वविक्रमाला गवसणी घातला.

