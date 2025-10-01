Abhishek Sharma ने इतिहास रचला! ICC Rankings मध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला; विराट, सूर्यकुमार यांनाही जे नाही जमले, ते केले

Abhishek Sharma highest ICC T20I batting rating record: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील भारताच्या विजयाचा शिल्पकार अभिषेक शर्माने आणखी एका विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. नुकत्याच पार पडलेल्या आशिया चषक स्पर्धेत अभिषेकने सर्वाधिक ३१४ धावा केल्या आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही जिंकला. त्याच्या या कामगिरीची दखल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC ) घ्यावी लागली आहे. आयसीसीने जाहीर केलेल्या ताज्या ट्वेंटी-२० क्रमवारीत अभिषेकने विश्वविक्रमाला गवसणी घातला. .भारताचा युवा सलामीवीर हा जागतिक ट्वेंटी-२० फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानावर कायम राहिला, तर पाकिस्तानच्या सैम अयुबने अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये हार्दिक पांड्याची मक्तेदारी संपुष्टात आणली. अभिषेकने अव्वल स्थानावरील आपली पकड मजबूत करताना वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. त्याने आयसीसी ट्वेंटी-२० फलंदाजांमध्ये सर्वाधिक रेटिंगचा रेकॉर्ड नावावर केला. .IND vs WI 1st Test: खेळपट्टी अन् वातावरण पाहता... ! शुभमन गिलने Playing XI बाबत दिले संकेत, पहिल्या कसोटीसाठी कसा असेल संघ? .अभिषेकचे ९३१ रेटिंग गुण झाले आहेत आणि त्याने दक्षिण आफ्रिकेचा डेवीड मलान याचा २०२० मध्ये नोंदवलेला ९१९ रेटिंगचा विक्रम मोडला आहे. सूर्यकुमार यादव ( ९१२), विराट कोहली ( ९०९), आरोन फिंच ( ९०४) व बाबर आझम ( ९००) हे या विक्रमात अव्वल सहामध्ये आहेत. अभिषेकने भारताच्या सूर्यकुमार यादव व विराट कोहली या दोन स्टार खेळाडूंनाही मागे टाकले. .अभिषेकने मागच्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि २५ वर्षीय खेळाडूने २४ ट्वेंटी-२०त २ शतकं व ५ अर्धशतकांसह ८४९ धावा केल्या आहेत. ICC Rankings मध्ये अभिषेकच्या मागोमाग इंग्लंडच्या फिल सॉल्टचा ( ८४४) क्रमांक येतोय. भारताचा तिलक वर्मा तिसऱ्या स्थानावर कायम आहे आणि त्याने आशिया चषकात २१३ धावा केल्या आहेत. श्रीलंकेचा पथूम निसंका दोन स्थान वर सरकून पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. कुसल परेरा ( ९), साहिबजादा फरहान ( १३) व संजू सॅमसन ( ३१) यांच्याही क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. .७०० + विकेट्स अन् १५ हजार धावा... ; महान क्रिकेटपटू त्याच्याच देशासाठी झाला परका! क्रीडा मंत्रालयाने घातली बंदी.गोलंदाजांमध्ये भारताचा वरुण चक्रवर्थी नंबर १ गोलंदाज आहे आणि त्याचा सहकारी कुलदीप यादव १२ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. कुलदीपने आशिया चषकात सर्वाधिक १७ विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानचा शाहिद आफ्रिदी १३ व्या आणि बांगलादेशचा रिशाद होसैन २०व्या स्थानावर पोहोचले आहे. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये सैम अयुब भारताच्या हार्दिक पांड्याला मागे टाकून नंबर १ खेळाडू नबला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.