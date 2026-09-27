Asian Games, IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन, कशी असू शकते Playing XI? कुठे पाहाणार उपांत्यपूर्व सामना?

Asian Games 2026 India vs Afghanistan, Predicted Playing XI: भारतीय टी२० क्रिकेट संघ सध्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी आहे. भारताला या स्पर्धेत थेट उपांत्यपूर्व फेरीचे तिकीट मिळाले होते. त्यामुळे आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाच्या मोहिमेला सोमवारी सुरुवात होणार आहे. भारताचा उपांत्यपूर्व सामना अफगाणिस्तानविरुद्ध होणार आहे. अफगाणिस्तानने पहिल्या फेरीतून अ गटात दुसरा क्रमांक मिळवून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश पक्का केला आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना सोमवारी कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन येथे होणार आहे. .Asian Games : स्क्वॅशमध्ये दोन सुवर्णपदकं हुकली! अनाहत-अभय यांना रौप्य, तर बॉक्सिंगमध्ये दोन मेडल्स पक्के.करो वा मरो सामनाभारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात २०२३ ला झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा अंतिम सामना झाला होता. त्यावेळी भारताने विजय मिळवत सुवर्णपदक जिंकले होते. पण आता उपांत्यपूर्व फेरीत जो संघ पराभूत होईल, त्याचे आव्हान संपेल, तर जो संघ जिंकेल, त्याला पदकाच्या आशा असतील. कारण जो संघ विजय मिळवेल, तो १ ऑक्टोबरला होणाऱ्या उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यासोबतच ३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या पदाकांसाठीच्या सामन्याचेही तिकीट पक्के करेल. उपांत्य फेरीतील विजेत्या संघांमध्ये सुवर्णपदकासाठी सामना होईल, तर पराभूत संघांत कांस्य पदकासाठी सामना होणार आहे..बुमराह - सूर्यवंशीचे पुनरागमन होणार?या स्पर्धेपूर्वी जपानविरुद्ध २२ सप्टेंबरला भारताने टी२० सामना खेळला होता. या सामन्यासाठी वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली होती. पण आता अफगाणिस्ताविरुद्ध होणार्या सामन्यासाठी त्याचे पुनरागमन होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे यश ठाकूर संघातून बाहेर होईल. याशिवाय भारतीय संघ संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा या सलामी जोडीसहच पुढे जाण्याची शक्यता आहे. कारण यापूर्वी जपानविरुद्धही या दोघांनाच सलामीसाठी संधी देण्यात आली होती. तसेच अभिषेक आणि सॅमसन या दोघांनीही काही दिवसांपूर्वीच जपानला येण्यापूर्वी अफगाणिस्तानविरुद्धच्याच टी२० मालिकेत दमदार कामगरी केली होती. त्यामुळे वैभवला अद्यापही संधीसाठी प्रतिक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. बुमराहच्या पुनरागमनाव्यतिरिक्त फार कोणता बदल भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये होईल, याची शक्यता कमी आहे.भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हनअभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग.कुठे पाहाणार सामना?भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सोमवारी होणारा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी १० वाजता सुरू होणार आहे. हा सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर, तसेच Sony LIV ॲप आणि वेबसाइटवरही लाईव्ह पाहाता येणार आहे..Asian Games 2026: अरे आवाजsss कुणाचा... भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने जिंकले नववे सुवर्णपदक; रोमहर्षक लढतीत इराणवर विजय.सामना रद्द झाला तर?लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की या सामन्यावेळी जर पाऊस आला आणि सामना रद्द करावा लागला तर भारताला फायदा होईल. नियमानुसार आयसीसी टी२० संघ क्रमवारीनुसार उच्च मानांकन असलेल्या संघांना रद्द सामन्यात विजेता घोषित केले जाते. यानुसार भारताचे मानांकन अफगाणिस्तानपेक्षा उच्च असल्याने भारताला पुढे जाण्याची संधी मिळेल, तर अफगाणिस्तानचे आव्हान संपेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.