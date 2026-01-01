T20 World Cup 2026 साठी कांगारुंचा मास्टर प्लॅन! स्पर्धासाठी १५ जणांचा संघ जाहीर; कमिन्सचे पुनरागमन, पण कर्णधार कोण?

Australia T20 World Cup 2026 Squad: भारत आणि श्रीलंका या देशात ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान पुरुषांचा टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. त्यामुळे आता या स्पर्धेसाठी संघांची घोषणा होण्यास सुरुवात झाली असून भारत, इंग्लंड, अफगाणिस्तान, ओमान अशा संघांची घोषणा झाली आहे. आता या स्पर्धेसाठी ऑस्ट्रेलियानेही गुरुवारी (१ जानेवारी) त्यांचा प्राथमिक संघ जाहीर केला आहे..T20 World Cup 2026 साठी इंग्लंडचा संघ जाहीर! बटलर नाही, तर 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपद.ऑस्ट्रेलियाचा संघ यंदा देखील मिचेल मार्शच्या नेतृत्वाखाली टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळणार आहे. मिचेल स्टार्कने यापूर्वीच टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्याने त्याचा या संघात समावेश नाही. पण ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० संघात पॅट कमिन्स, कॅमेरॉन ग्रीन आणि कुपर कोनोली यांचे पुनरागमन झाले आहे. याशिवाय भारतीय उपखंडात ही स्पर्धा होत असल्याने ऑस्ट्रेलियाने फिरकी गोलंदाजीवर भर दिला आहे. कारण, भारतीय उपखंडात फिरकी गोलंदाजी अधिक प्रभावी ठरते. फिरकी गोलंदाजांमध्ये अनुभवी अॅडम झाम्पाचा समावेश असून त्याच्यासोबत कोनोली आणि मॅथ्यू कुहनेमन देखील आहे. याशिवाय फिरकी गोलंदाजी करणारे अष्टपैलू ग्लेन मॅक्सवेल व मॅथ्यू शॉर्ट यांचाही टी२० वर्ल्ड कपसाठी ऑस्ट्रेलिया संघात समावेश आहे..ऑस्ट्रेलियाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष जॉर्ज बेली यांनी सांगितले की 'टी२० संघाने नजीकच्या काळात यश मिळवले आहे, त्यामुळे निवड समितीला भारत आणि श्रीलंका येथील परिस्थितीला पुरक असलेल्या खेळाडूंचा आणि समतोल राखणारा संघ निवडता आला.' याशिवाय बेली यांनी असंही सांगितले की पॅट कमिन्स, जोश हेजलवूड आणि टीम डेव्हिड दुखापतीतून सावरत आहेत आणि ते वर्ल्ड कपसाठी उपलब्ध असतील, असा विश्वास आहे. सध्या निवडलेला संघ प्राथमिक असून गरज पडल्यास यात बदल केला जाऊ शकतो..Video: शुभमन गिलला T20 World Cup संघातून का वगळलं? गौतम गंभीरवर प्रश्नांचा भडीमार अन् मग....टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ऑस्ट्रेलियाचा साखळी फेरीत बी गटात समावेश आहे. या गटात ऑस्ट्रेलियासह आयर्लंड, झिम्बाब्वे, श्रीलंका आणि ओमान या संघांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियाला साखळी फेरीतील सर्व सामने श्रीलंकेत खेळायचे आहेत..टी२० वर्ल्ड कपसाठी ऑस्ट्रेलियाचा प्राथमिक संघ -मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, पॅट कमिन्स, टिम डेव्हिड, कॅमेरॉन ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोयनिस, अॅडम झाम्पा..ऑस्ट्रेलियाचे टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी साखळी फेरीतील वेळापत्रक११ फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आयर्लंड, कोलंबो१३ फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झिम्बाब्वे, कोलंबो१६ फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध श्रीलंका, कँडी२० फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ओमान, कँडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.