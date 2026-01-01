Cricket

T20 World Cup 2026 साठी कांगारुंचा मास्टर प्लॅन! स्पर्धासाठी १५ जणांचा संघ जाहीर; कमिन्सचे पुनरागमन, पण कर्णधार कोण?

Australia's Squad for T20I World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ऑस्ट्रेलियाने १५ जणांचा संघ जाहीर केला आहे. पॅट कमिन्स, कॅमेरॉन ग्रीन आणि कूपर कोनोली यांचे पुनरागमन झाले आहे.
Australia T20I Team

Australia T20I Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Australia T20 World Cup 2026 Squad: भारत आणि श्रीलंका या देशात ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान पुरुषांचा टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. त्यामुळे आता या स्पर्धेसाठी संघांची घोषणा होण्यास सुरुवात झाली असून भारत, इंग्लंड, अफगाणिस्तान, ओमान अशा संघांची घोषणा झाली आहे. आता या स्पर्धेसाठी ऑस्ट्रेलियानेही गुरुवारी (१ जानेवारी) त्यांचा प्राथमिक संघ जाहीर केला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Australia T20I Team</p></div>
T20 World Cup 2026 साठी इंग्लंडचा संघ जाहीर! बटलर नाही, तर 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपद
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
australia cricket team
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 World Cup squad
T20 Cricket World Cup
T20 World Cup Team

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com