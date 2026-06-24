Rishabh Pant: 'भाई, कन्फर्म! मी परत येतोय...' DC सोबतच्या ट्रेडनंतर रिषभचा फोन अक्षर पटेलने आधी उचलाच नव्हता अन् मग...

IPL 2027 Rishabh Pant Trade: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) संपून एक महिनाही झालेला नसताना मोठा ट्रेड झाला. नुकतेच दिल्ली कॅपिटल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स या दोन संघांनी कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) आणि रिषभ पंत (Rishabh Pant) यांचे एकमेकांसोबत ट्रेड केले. २०२५ आयपीएल लिलावात तब्बल २७ कोटी रुपयांना रिषभ पंतला लखनौने (LSG) संघात घेतलेलं. पण त्याच्या नेतृत्वात फारशी चांगली कामगिरी झाली नाही. त्यानंतर रिषभ पंतच्या संघातील जागेवर प्रश्नचिन्ह होते. त्याने लखनौ संघाचे कर्णधारपदही सोडले होते. त्यानंतर अखेर त्याचे लखनौने दिल्लीसोबत (DC) ट्रेड केले असल्याचे सष्ट झाले. .IPL 2027: रिषभ पंतने LSG संघानं ट्रेड केल्यानंतर लिहिला फक्त तीन शब्दांचा मेसेज! पाहा काय केली पोस्ट.तब्बल १२ कोटींच्या कपातीसह रिषभ पंतचे दिल्ली संघात २ वर्षांनी पुनरागमन झाले आहे. त्याला १५ कोटींमध्ये दिल्लीने ट्रेडमधून पुन्हा संघात घेतलं. रिषभने यापूर्वी २०१६ ते २०२४ दरम्यान दिल्ली संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवातही दिल्लीकडून झाली होती. त्यामुळे रिषभसाठी ही घरवापसी असल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान हा करार पूर्ण झाल्यानंतर पंतने दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलला (Axar Patel) फोन केला होता. याबाबत अक्षरनेच खुलासा केला आहे.पंत आणि अक्षर चांगले मित्र आहेत. यापूर्वीही एकत्र दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळले आहेत. त्यामुळे पंतने दिल्ली कॅपिटल्ससोबतचे ट्रेड पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्यांदा फोन केलेल्या लोकांमध्ये अक्षर होता. पण अक्षरने सुरुवातीला पंतचा फोनच उचलला नव्हता..अक्षरने सांगितले की 'मला फोन करणाऱ्या लोकांमध्ये तो पहिला होता. गेल्या काही दिवसात मी माझ्या मुलासोबत सर्वात जास्त काळ घालवतो. त्यामुळे मी बऱ्याचदा माझा फोन बाजूला ठेवतो. मी त्याचा पहिला कॉल मिस केला, त्यानंतर त्याने पुन्हा कॉल केला, पण मी उत्तर देऊ शकलो नाही. त्यानंतर जेव्हा माझा मुलगा झोपला, तेव्हा मी त्याला पुन्हा फोन केला आणि विचारलं काय झालं, काही अर्जंट होतं का? त्यावर तो म्हणाला, भाई, कन्फर्म झालंय, मी परत येतोय.''आमच्यात पहिलं संभाषण हेच झालं. त्यानंतर आम्ही नेहमीसारखंच बोललो. अखेर तो परत येतोय. मला नेहमीच वाटायचं की तो परत येईल, पण कधी त्याला सांगितलं नव्हतं. भरकटल्यानंतर घरी परत येणारी व्यक्ती हरवलेली नसते. पण माझं त्याच्यावर इतकं प्रेम आहे की मी त्याला परत दिल्लीत घेऊन आलो.'.याशिवाय अक्षरने पंतला पूर्ण स्वातंत्र्य असेल, असंही म्हटलं. तो म्हणाला, 'मला एक गोष्ट माहित आहे, कर्णधार म्हणून मी त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य देईल. याआधीही आमचं नातं कधीही असं नव्हतं की कोणीतरी आमच्यातलं कर्णधार आहे. तो देखील माझा कर्णधार होता. आम्ही परस्पर सामंजस्याने वागतो. आम्ही दोघेही संघातील सिनियर खेळाडू आहोत आणि आम्हाला माहित आहे काय करायचे आहे.''एक मित्र आणि एक कर्णधार म्हणून मी त्याला एकच गोष्ट सांगेल, माझा किंवा फ्रँचायझीचा जास्त दबाव घेऊ नको. हे तुझं घर आहे. तो यापूर्वीही या संघाकडून खेळला आहे. त्यामुळे स्वत:च्या खेळाचा आनंद घे. त्याने त्याच्या स्वभावाप्रमाणे राहिले पाहिजे, बाकी सर्वकाही होत राहिल.'.IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था.दरम्यान आयपीएल २०२६ स्पर्धेत लखनौच नाही, तर दिल्लीचीही फारशी चांगली कामगिरी झाली नव्हती. अक्षरच्या नेतृत्वात दिल्लीला १४ सामन्यांपैकी ७ विजय आणि ७ पराभव स्वीकारावे लागले होते. दिल्ली ६ व्या क्रमांकावर राहिले होते, आता यानंतर आयपीएल २०२७ साठी दिल्लीच्या नेतृत्वात बदल होणार की नाही, हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.