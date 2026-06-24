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Rishabh Pant: 'भाई, कन्फर्म! मी परत येतोय...' DC सोबतच्या ट्रेडनंतर रिषभचा फोन अक्षर पटेलने आधी उचलाच नव्हता अन् मग...

Rishabh Pant Axar Patel Call Story: लखनौ सुपर जायंट्सने रिषभ पंतचे दिल्ली कॅपिटल्ससोबत ट्रेड केले आहे. यानंतर पंतने अक्षरला फोन केला होता. पण दोनवेळा अक्षरने त्याचा फोन उचलला नसल्याचा स्वत:च खुलासा केला.
Rishabh Pant Axar Patel Call Story | Delhi Capitals

Rishabh Pant Axar Patel Call Story | Delhi Capitals

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IPL 2027 Rishabh Pant Trade: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) संपून एक महिनाही झालेला नसताना मोठा ट्रेड झाला. नुकतेच दिल्ली कॅपिटल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स या दोन संघांनी कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) आणि रिषभ पंत (Rishabh Pant) यांचे एकमेकांसोबत ट्रेड केले.

२०२५ आयपीएल लिलावात तब्बल २७ कोटी रुपयांना रिषभ पंतला लखनौने (LSG) संघात घेतलेलं. पण त्याच्या नेतृत्वात फारशी चांगली कामगिरी झाली नाही. त्यानंतर रिषभ पंतच्या संघातील जागेवर प्रश्नचिन्ह होते. त्याने लखनौ संघाचे कर्णधारपदही सोडले होते. त्यानंतर अखेर त्याचे लखनौने दिल्लीसोबत (DC) ट्रेड केले असल्याचे सष्ट झाले.

Rishabh Pant Axar Patel Call Story | Delhi Capitals
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