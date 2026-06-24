IPL 2027: रिषभ पंतने LSG संघानं ट्रेड केल्यानंतर लिहिला फक्त तीन शब्दांचा मेसेज! पाहा काय केली पोस्ट

IPL 2027 Rishabh Pant Trade: आयपीएल २०२६ स्पर्धा गेल्याच महिन्यात संपली. या स्पर्धेनंतर महिनाभरातच मोठा ट्रेड झाल्याचे पाहायला मिळाले. दिल्ली कॅपिटल्स (DC) आणि लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) या दोन संघांनी हाय-प्रोफाईल ट्रेड केली आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने कुलदीप यादवला (Kuldeep Yadav), तर लखनौ सुपर जायंट्सने रिषभ पंतला (Rishabh Pant) एकमेकांकडे ट्रेड केले आहे. आयपीएल २०२६ स्पर्धेत दोन्ही संघांची कामगिरी फारशी चांगली झाली नव्हता. अशात ही ट्रेड मोठी मानली जात आहे. लखनौ संघ आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वात खालच्या क्रमांकावर राहिल्यानंतर रिषभने नेतृत्वाताही राजीनामा दिला होता. त्यानंतर काही दिवसातच त्याचे दिल्ली संघात ट्रेड झाले आहे. ही रिषभ पंतची घरवापसीही मानली जात आहे .IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था.रिषभ पंत हा आयपीएल लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू दोन वर्षांपूर्वी ठरला होता. त्याला आयपीएल २०२५ आयपीएल लिलावात लखनौ संघाने तब्बल २७ कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. पण आता त्यांनी त्याला दिल्लीला १५ कोटींमध्ये ट्रेड केले आहे. म्हणजेत रिषभची फी आता थेट १२ कोटींनी कमी झाली आहे. तसेच कुलदीप यादवला दिल्लीने १३.५० कोटीमध्ये खरेदी केले होते. याच किंमतीत तो लखनौ संघाला ट्रेड झाला आहे. त्यामुळे आता पुढच्या वर्षी रिषभ पुन्हा एकदा दिल्लीकडून खेळताना दिसणार आहे, तर कुलदीपसाठी लखनौ नवा संघ असेल..दरम्यान, रिषभने दोन वर्षे लखनौसाठी कर्णधार म्हणून खेळल्यानंतर या संघाला अलविदा म्हटलं आहे. त्याचे आभार मानलेली लखनौची पोस्ट त्याने इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केली असून त्याखाली तीन शब्दांचा मेसेज लिहिला आहे. त्याने 'Thank You Team' इतकाच संदेश लिहिला आहे. ही त्याची लखनौ संघ सोडल्यानंतरची पहिलीच पोस्ट आहे..रिषभने २०१६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून आयपीएल स्पर्धेत पदार्पण केले होते. त्यानंतर तो २०२४ पर्यंत ८ हंगाम दिल्लीकडून खेळला. तो दिल्ली कॅपिटल्सकडून सर्वाधिक धावा करणाराही फलंदाज आहे. त्याने १११ सामने दिल्लीसाठी खेळताना एका शतकासह ३२८४ धावा केल्या होत्या. त्याने दिल्लीचे ४३ सामन्यात आयपीएलमध्ये नेतृत्वही केले आहे. पण नंतर दिल्लीने त्याला संघातून मुक्त केल्यानंतर तो लखनौने त्याला संघात घेतलं. पण आता रिषभचे दिल्ली संघात पुनरागमन झाले आहे..Who Will Lead DC? रिषभ पंत, लोकेश राहुल, अक्षर पटेल... IPL 2027 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व कोण करणार? 'दादा' सर्व निर्णय घेणार.या ट्रेडनंतर दिल्लीचे संघमालक पार्थ जिंदाल यांनी कुलदीप आणि रिषभ या दोघांसाठी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की 'कुलदीप, तू दिल्ली कॅपिटल्ससाठी ५ वर्षे दिलेल्या सेवेसाठी आभार. तू आमच्या संघाचा महत्त्वाचा भाग होता. तुझी कमी भासेल. चॅम्पियन प्लेअर, तुझे चांगले व्हावे. मला खात्री आहे की आता तू तुझ्या घरच्या मैदानात चांगली कामगिरी करशील.''रिषभ, किरण आणि मी तुला परत दिल्ली संघात पाहून आनंदी आहोत. दिल्लीत परत आल्यानंतर तुला तुझा सर्वोत्तम फॉर्म मिळो, अशी आशा करतो.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.