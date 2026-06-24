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IPL 2027: रिषभ पंतने LSG संघानं ट्रेड केल्यानंतर लिहिला फक्त तीन शब्दांचा मेसेज! पाहा काय केली पोस्ट

Rishabh Pant Post: आयपीएल २०२७ पूर्वी लखनौ सुपर जायंट्स आणि आणि दिल्ली कॅपिटल्स या संघांनी रिषभ पंत आणि कुलदीप यादव यांचे एकमेकांसोबत ट्रेडिंग केले. यानंतर रिषभने पहिल्यांचा पोस्ट केली आहे.
Rishabh Pant Post

Rishabh Pant Post

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IPL 2027 Rishabh Pant Trade: आयपीएल २०२६ स्पर्धा गेल्याच महिन्यात संपली. या स्पर्धेनंतर महिनाभरातच मोठा ट्रेड झाल्याचे पाहायला मिळाले. दिल्ली कॅपिटल्स (DC) आणि लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) या दोन संघांनी हाय-प्रोफाईल ट्रेड केली आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने कुलदीप यादवला (Kuldeep Yadav), तर लखनौ सुपर जायंट्सने रिषभ पंतला (Rishabh Pant) एकमेकांकडे ट्रेड केले आहे.

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत दोन्ही संघांची कामगिरी फारशी चांगली झाली नव्हता. अशात ही ट्रेड मोठी मानली जात आहे. लखनौ संघ आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वात खालच्या क्रमांकावर राहिल्यानंतर रिषभने नेतृत्वाताही राजीनामा दिला होता. त्यानंतर काही दिवसातच त्याचे दिल्ली संघात ट्रेड झाले आहे. ही रिषभ पंतची घरवापसीही मानली जात आहे

Rishabh Pant Post
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