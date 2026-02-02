T20 World Cup : आयुष बडोनी कॅप्टन; तिलक वर्मा, रियान पराग संघात, भारताचा संघ आज अमेरिकेविरुद्ध खेळणार; Live कुठे पाहणार?

India A vs USA live streaming details : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या मुख्य सामन्यांना ७ फेब्रुवारीपासून सुरूवात होणार आहे. पण, त्याआधी प्रत्येक संघ सराव सामने खेळणार आहे आणि त्याला आजपासून सुरुवात होत आहे. अफगाणिस्तानचा संघ सलामीच्या लढतीत स्कॉटलंडविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे, तर संध्यासाठी ५ वाजल्यापासून भारत अ संघ विरुद्ध अमेरिका असा सामना नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) अधिकृत संघ जाहीर केला नसला तरी १५ सदस्यीय संघात बरेच स्टार खेळताना दिसतील. .दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या संपूर्ण ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकणारा तिलक वर्मा ( Tilak Varma) सराव सामन्यात भारत अ संघाचा सदस्य असेल. आयुष बडोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आज अमेरिकेविरुद्ध मैदानावर उतरणार आहे. भारत अ संघ दुसरा सराव सामना ६ फेब्रुवारीला नामिबियाविरुद्ध खेळणार आहे. भारत अ संघात तिलक वर्मा, रियान पराग, मयांक यादव आणि रवी बिश्नोई दिसू शकतात. वॉशिंग्टन सुंदरचा या संघात समावेश नसेल. तिलक वर्मासाठी त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध करण्याची ही चांगली संधी आहे..Viral Video : वैभव सूर्यवंशी भडकला, पाकिस्तानी फलंदाजाला घातल्या शिव्या; विहानने अडवलं नाहीतर झालाच असता मोठा राडा.तिलक, रियान व मयांक हे बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स केंद्रात होते आणि त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. यांच्यासह नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्या, उर्विल पटेल, जगदिसन हेही भारत अ संघात दिसतील आणि त्यामुळे रणजी करंडक स्पर्धेतील सामन्यांना या सर्वांना मुकावे लागेल. रवी बिश्नोईपण सराव सामन्यात खेळणआर आहे. त्याच्यासह फिरकीची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी संघात मानव सुथार व विपराज निगम हेही दिसतील. चेन्नई सुपर किंग्सचा गुरजपनीत सिंग व खलिल अहमद जलदगती मारा सांभाळतील..India ‘A’ squad for T20 World Cup 2026 warm-ups : आयुष बडोनी, नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांक आर्या, एन जगदीसन, तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल, गुरजपनीत सिंग, विपराज निगम, रवी बिश्नोई, खलिल अहमद, मयांक यादव.या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार नाही..India vs Pakistan : यांचे खेळाडू चार दिवसांत निवृत्ती मागे घेतात, मग... ; पाकिस्तानच्या निर्णयाची सुनील गावस्करांनी उडवली खिल्ली .ICC T20 World Cup warm-up schedule२ फेब्रुवारी - अफगाणिस्तान वि. स्कॉटलंड, बंगळुरू ( ३ वाजता)२ फेब्रुवारी - भारत अ वि. अमेरिका, नवी मुंबई, ( ५ वाजता)२ फेब्रुवारी - कॅनडा वि. इटली, चेन्नई, ( ७ वाजता)३ फेब्रुवारी - श्रीलंका अ वि. ओमान, कोलंबो ( १ वाजता)३ फेब्रुवारी - नेदरलँड्स वि. झिम्बाब्वे, कोलंबो ( ३ वाजता)३ फेब्रुवारी - नेपाळ वि. अमेरिका, चेन्नई ( ५ वाजता)४ फेब्रुवारी - नामिबिया वि. स्कॉटलं, बंगळुरू ( १ वाजता)४ फेब्रुवारी - अफगाणिस्तान वि. वेस्ट इंडिज, वंगळुरू ( ३ वाजता)४ फेब्रुवारी - आयर्लंड वि. पाकिस्तान, कोलंबो ( ५ वाजता)४ फेब्रुवारी - भारत वि. दक्षिण आफ्रिका, नवी मुंबई ( ७ वाजता)५ फेब्रुवारी - ओमान वि. झिम्बाब्वे, कोलंबो ( १ वाजता)५ फेब्रुवारी - कॅनडा वि. नेपाळ, चेन्नई ( ३ वाजता)५ फेब्रुवारी - न्यूझीलंड वि. अमेरिका, नवी मुंबई ( ५ वाजता)६ फेब्रुवारी - इटली वि. अमेरिका, चेन्नई ( ३ वाजता)६ फेब्रुवारी - भारत अ वि. नामिबिया, बंगळुरू ( ५ वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.