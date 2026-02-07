U19 World Cup: मुंबईचा आयुष म्हात्रे आता विश्वविजेता कर्णधार! मोहम्मद कैफ, विराट कोहलीच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान

Ayush Mhatre U19 Team India Captain: भारतीय संघाने शुक्रवारी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडला पराभूत करताच आयुष म्हात्रेने मोहम्मद कैफ, विराट कोहलीच्या पंक्तीत स्थान मिळवले. भारताच्या युवा संघाने शुक्रवारी इंग्लंडच्या युवा संघाला १०० धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारताने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपवर नाव कोरले. भारताने सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप (U19 World Cup) जिंकला आहे. या विजयामुळे आता आयुष म्हात्रेकडे (Ayush Mhatre) भारताचा युवा विश्वविजेता कर्णधार (Captain) म्हणून पाहिले जाणार आहे..U19 World Cup: पुणेकराचं मार्गदर्शन अन् टीम इंडियाने जिंकला वर्ल्ड कप! भारतीय क्रिकेटचे भविष्य घडवणारा मराठमोळा प्रशिक्षक.मुंबईतील विरारचा असलेल्या आयुषने लहानपणापासूनच क्रिकेटमध्ये प्रगती करत छोट्या कारकिर्दीतही आपली वेगळी छाप पाडली आहे. १८ वर्षांचा असलेल्या आयुषने दिनेश लाड यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतले आहे. दिनेश लाड हे मुंबईतील मोठे क्रिकेट प्रशिक्षक असून ते रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकूर यांचेही प्रशिक्षक आहेत. आयुषने वयोगटातील क्रिकेटमध्ये मैदान गाजवल्यानंतर त्याला २०२४ मध्ये मुंबईसाठी वरिष्ठ स्तरावर खेळण्याची संधीही मिळाली. तो मुंबईकडून प्रथम श्रेणी, लिस्ट ए क्रिकेट आणि टी२० क्रिकेटही खेळला आहे. त्याच्या प्रतिभेमुळे त्याला चेन्नई सुपर किंग्सनेही आयपीएल २०२५ मध्ये दुखापतग्रस्त ऋतुराज गायकवाडचा बदली खेळाडू म्हणून संघात स्थान दिले होते. तो चेन्नईचा सर्वात लहान खेळाडू आहे. आयुषने प्रथम श्रेणी, लिस्ट ए आणि टी२० अशा तिन्ही प्रकारात शतकही ठोकले आहे. त्याच्यातील प्रतिभा ओळखून त्याला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारीही निवड समितीने त्याच्याकडे सोपवली..आयुषनेही ही जबाबदारी चोख पार पाडली आहे. या स्पर्धेत त्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघ एकही सामना पराभूत झाला नाही. आयुषला सुरुवातीला फलंदाजी करताना मोठ्या धावा करता आल्या नाहीत. मात्र मोक्याच्या क्षणी उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यात त्याच्या बॅटमधून धावा आल्या. त्याने उपांत्य सामन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध ६२ धावांची आणि अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध ५३ धावांची खेळी केली. तथापि, ज्या सामन्यात त्याने मोठ्या धावा केल्या नाहीत, त्या सामन्यात तो गोलंदाजीत मात्र चमकला. या वर्ल्ड कपमध्ये त्याने ७ सामन्यांत ३ अर्धशतकांसब २१४ धावा केल्या, तसेच गोलंदाजी करताना ५ डावात ७ विकेट्सही घेतल्या..विराटच्या पंक्तीत स्थानदरम्यान, आयुष भारताचा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकणारा सहावा कर्णधार ठरला आहे. भारताने आत्तापर्यंत २०००, २००८, २०१२, २०१८, २०२२ आणि २०२६ अशा सहावर्षी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला आहे. हे सहा वर्ल्ड कप भारताने सहा वेगवेगळ्या कर्णधारांच्या नेतृत्वात जिंकले आहेत. आयुष पूर्वी २००० मध्ये मोहम्मद कैफच्या, २००८ मध्ये विराट कोहलीच्या २०१२ मध्ये उन्मुक्त चंदच्या, २०१८ मध्ये पृथ्वी शॉच्या आणि २०२२ मध्ये यश धूलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला आहे..U19 World Cup: सचिन तेंडुलकर ते विराट कोहली... आयुष म्हात्रेच्या चॅम्पियन टीमबद्दल अन् वैभव सूर्यवंशीबद्दल कोण काय म्हणालं? पाहा.आयुष म्हात्रेची कारकिर्दरोहित शर्माला आदर्श मानणाऱ्या आयुषने वरिष्ठ स्तरावर १३ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून २ शतके आणि २ अर्धशतकांसह ६६० धावा केल्या आहेत. ७ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २ शतक आणि १ अर्धशतकांसह ४५८ धावा केल्या आहेत. १३ टी२० सामन्यांत त्याने २ शतके आणि २ अर्धशतकांसह त्याने ५६५ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.