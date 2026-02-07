Cricket

U19 World Cup: मुंबईचा आयुष म्हात्रे आता विश्वविजेता कर्णधार! मोहम्मद कैफ, विराट कोहलीच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान

U19 World Cup Winning Indian Captains: आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला. आता आयुष मोहम्मद कैफ आणि विराट कोहलीच्या पंक्तीत सामील झाला आहे.
Ayush Mhatre U19 Team India Captain

Pranali Kodre
Ayush Mhatre U19 Team India Captain: भारतीय संघाने शुक्रवारी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडला पराभूत करताच आयुष म्हात्रेने मोहम्मद कैफ, विराट कोहलीच्या पंक्तीत स्थान मिळवले. भारताच्या युवा संघाने शुक्रवारी इंग्लंडच्या युवा संघाला १०० धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारताने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपवर नाव कोरले.

भारताने सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप (U19 World Cup) जिंकला आहे. या विजयामुळे आता आयुष म्हात्रेकडे (Ayush Mhatre) भारताचा युवा विश्वविजेता कर्णधार (Captain) म्हणून पाहिले जाणार आहे.

Ayush Mhatre U19 Team India Captain
U19 World Cup: पुणेकराचं मार्गदर्शन अन् टीम इंडियाने जिंकला वर्ल्ड कप! भारतीय क्रिकेटचे भविष्य घडवणारा मराठमोळा प्रशिक्षक
