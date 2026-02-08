U19 World Cup: 'जे आहे ते वैभव सूर्यवंशीमुळे...' कर्णधार आयुष म्हात्रेने जोडले हात; भावूक करणारा Video Viral

Ayush Mhatre's Video Crediting Vaibhav Suryavanshi for U19 WC: शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) भारताच्या युवा संघाने इतिहास घडवला. हरारेमध्ये १९ वर्षांखालील इंग्लंड संघाला १०० धावांनी पराभूक करत १९ वर्षांखालील भारतीय संघ संघ विश्वविजेता झाला. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील विश्वचषकावर (U19 World Cup) नाव कोरले. भारताच्या अंतिम सामन्यातील विजयात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा (Vaibhav Suryavanshi) मोठा वाटा राहिला. त्याने पावणेदोनशे धावांची खेळी करत सर्वांना प्रभावित केले. त्यामुळे अंतिम सामन्यातील सामनावीर आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूही तो ठरला. .U19 World Cup विजेत्या संघाला ICC कडून नाही, तर BCCI कडून मिळणार कोट्यवधींचं बक्षीस; घोषणाही झाली.या अंतिम सामन्यानंतर भारतीय संघाने मोठा जल्लोष केला. यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत असून आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) विजयाचे श्रेय वैभव सूर्यवंशीला देताना दिसत आहे. या व्हिडिओने अनेकांची मनं जिंकली आहेत. वैभव आणि आयुष गेल्या अनेक महिन्यांपासून १९ वर्षांखालील संघाकडून एकत्र खेळत आहेत. दोघेही एकमेकांचे चांगले मित्र देखील आहेत..भारतीय संघाने विश्वविजेतेपद जिंकल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी इंस्टाग्रामवर लाईव्ह आला होता. त्यावेळी ड्रेसिंग रुममध्ये आयुष स्वत:च्या फोनमध्ये पाहात होता. तेव्हा अचानक वैभव त्याच्यासमोर आला आणि त्याला विचारतो की 'कॅप्टन, तुझ्या नेतृत्वात आपण सहाव्यांदा वर्ल्ड कप जिंकलो. काय सांगशील?' त्यावेळी आयुष हात जोडून म्हणाला, 'जे काही आहे, ते वैभवमुळे आहे.' त्यानंतर आयुषने वैभवला मिठीही मारली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) होत आहे..अंतिम सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने ८० चेंडूत १५ चौकार आणि १५ षटकारांसह १७५ धावा केल्या. त्याने आयुषसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १४२ धावांची भागीदारीही केली. आयुषने ५१ चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ९ बाद ४११ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर इंग्लंडला ४०.२ षटकात सर्वबाद ३११ धावा करता आल्या..U19 World Cup: बॅटने इतिहास रचणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने मालिकावीर पुरस्कारानंतर शब्दांनी मनंही जिंकली, जाणून घ्या काय म्हणाला?.आयुष ६ वा विश्वविजेता कर्णधारआयुष १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकणारा भारताचा ६ वा कर्णधार आहे. त्याच्या आधी मोहम्मद कैफ (२०००), विराट कोहली (२००८), उन्मुक्त चंद (२०१२), पृथ्वी शॉ (२०१८) आणि यश धूल (२०२२) यांच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.