U19 World Cup: 'जे आहे ते वैभव सूर्यवंशीमुळे...' कर्णधार आयुष म्हात्रेने जोडले हात; भावूक करणारा Video Viral

Ayush Mhatre and Vaibhav Suryavanshi’s Emotional Video: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वात सहाव्यांदा विश्वचषक जिंकला. विजयात वैभव सूर्यवंशीचा मोठा वाटा राहिला. या विजयानंतरचा वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Pranali Kodre
Ayush Mhatre's Video Crediting Vaibhav Suryavanshi for U19 WC: शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) भारताच्या युवा संघाने इतिहास घडवला. हरारेमध्ये १९ वर्षांखालील इंग्लंड संघाला १०० धावांनी पराभूक करत १९ वर्षांखालील भारतीय संघ संघ विश्वविजेता झाला. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील विश्वचषकावर (U19 World Cup) नाव कोरले.

भारताच्या अंतिम सामन्यातील विजयात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा (Vaibhav Suryavanshi) मोठा वाटा राहिला. त्याने पावणेदोनशे धावांची खेळी करत सर्वांना प्रभावित केले. त्यामुळे अंतिम सामन्यातील सामनावीर आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूही तो ठरला.

U19 World Cup विजेत्या संघाला ICC कडून नाही, तर BCCI कडून मिळणार कोट्यवधींचं बक्षीस; घोषणाही झाली
