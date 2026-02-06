U19 World Cup: आयुष म्हात्रेच्या टीम इंडियाने जगज्जेतेपद जिंकताच कसं केलं सेलिब्रेशन; Video Viral

U19 India Celebration After World Cup Victory: भारतीय क्रिकेट संघाने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा शुक्रवारी जिंकली. अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडच्या युवा संघाला हरारेमध्ये १०० धावांनी पराभूत केले. भारतीय संघाचे हे सहावे विजेतेपद आहे. भारतीय संघ हा या स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ आहे. भारताने शुक्रवारी आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वात हे विजेतेपद मिळवले. या विजयानंतर भारताच्या युवा खेळाडूंनी जोरदार सेलिब्रेशन देखील केले. याचे व्हिडिओडी सध्या व्हायरल होत आहेत..U19 World Cup: 'सूर्याला तुम्ही थांबवू शकत नाही...' वैभव सूर्यवंशीच्या वादळी १७५ धावानंतर सेहवागची पोस्ट चर्चेत.भारत आणि इंग्लंड या युवा संघांनी अपराजीत राहून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला होता. मात्र अखेर अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडचा विजयरथ रोखला आणि विश्वविजय मिळवला. भारताच्या विजयात अनेक खेळाडूंचे योगदान राहिले आहे. त्यातही १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने अंतिम सामन्यात सर्वांचेच लक्ष्य वेधले. त्याने स्फोटक फलंदाजी करताना १७५ धावा ठोकल्या. तो या स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूही ठरला. त्याने ७ सामन्यांत १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ४३९ धावा केल्या..अंतिम सामन्यात इंग्लंडचा शतकवीर सॅलेब फाल्कनर ११५ धावांवर बाद होताच इंग्लंडचा डाव संपला. ही विकेट जाताच भारतीय संघाने सेलिब्रेशनला सुरुवात केली होती. भारतीय खेळाडूंना एकमेकांना मिठी मारत शुभेच्छा दिल्या. तसेच खांद्यावर अभिमानाने तिरंगा घेत आनंद व्यक्त केला. ट्रॉफी स्वीकारल्यानंतरही भारतीय खेळाडूंनी मोठा जल्लोष केला..अंतिम सामन्यात भारताने ऐतिहासिक धावसंख्या उभारली होती. अंतिम सामन्यात ५० षटकात ९ बाद ४११ धावा केल्या. भारताकडून वैभव सूर्यवंशीने ८० चेंडूत १५ चौकार आणि १५ षटकारांसह १७५ धावा केल्या. कर्णधार आयुष म्हात्रेने ५३ धावांची खेळी केली. याशिवाय वेदांत त्रिवेदी (३२), विहान मल्होत्रा (३०), अभिग्यान कुंडू (४०) आणि कनिष्क चौहान (नाबाद ३७) यांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले. इंग्लंडकडून गोलंदाजी करताना जेम्स मिन्टोने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..U19 World Cup: पुणेकराचं मार्गदर्शन अन् टीम इंडियाने जिंकला वर्ल्ड कप! भारतीय क्रिकेटचे भविष्य घडवणारा मराठमोळा प्रशिक्षक.त्यानंतर ४१२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ ४०.२ षटकात सर्वबाद ३११ धावाच करू शकले. इंग्लंडकडून फॉल्कनरने ६७ चेंडूत ९ चौकार आणि ७ षटकारांसह ११५ धावांची खेळी केली. बेन डावकिन्सने ५६ चेंडूत ६६ धावांची खेळी केली, तर बेन मेयसने २८ चेंडूत ४५ धावा केल्या.पण बाकी कोणी खास काही करून शकले नाहीत. भारताकडून गोलंदाजी करताना आरएस आंब्रिशने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.