U19 World Cup: 'सूर्याला तुम्ही थांबवू शकत नाही...' वैभव सूर्यवंशीच्या वादळी १७५ धावानंतर सेहवागची पोस्ट चर्चेत

Virender Sehwag on Vaibhav Suryavanshi's Record-Breaking Ton in U19 WC Final: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारताच्या १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीने गाजवला. त्याने पावणेदोनशे धावांची खेळी अंतिम सामन्यात केली. हा अंतिम सामना भारत आणि इंग्लंड (India vs England) यांच्यातील युवा संघांत शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) पार पडला. हा सामना भारतीय संघाने जिंकून सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपवर नाव कोरले. .U19 World Cup: भारताची 'यंगिस्तान' सहाव्यांदा वर्ल्ड चॅम्पियन! अंतिम सामन्यात इंग्लंडवर मिळवला 'वैभव'शाली विजय.या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) सलामीला खेळताना ८० चेंडूत १५ चौकार आणि १५ षटकारांसह १७५ धावांची खेळी केली. त्याचा २१८ चा स्ट्राईक रेट होता. त्याने या संपूर्ण स्पर्धेत ७ सामन्यांत ६२.७१ च्या सरासरीने ४३९ धावा केल्या आहेत. तो या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा दुसरा खेळाडू आहे. त्याच्या फलंदाजीने अनेक आजी-माजी खेळाडूंना प्रभावित केले आहे..त्याने अंतिम सामन्यात १७५ धावांची खेळी केल्यानंतर माजी क्रिकेटपटू विरेंद्र सेहवाग (Virender Sehwag) आणि आर अश्विनने (R Ashwin) केलेली पोस्ट चर्चेत राहिली होती. वैभव भारतीय क्रिकेटचे भविष्य असल्याचेही सेहवागने म्हटले आहे.सेहवागने ट्वीट केले की 'वैभव सूर्यवंशी, ८० चेंडूत १७५ धााव, १५ चौकार, १५ षटकार - सारखेच चौकार, सारखेच षटकार आणि सारखात विध्वंस. सूर्यवंशी - सूर्य वंशातील जन्म, आणि आज त्याने फलंदाजीही तशीच केली. झंझावाती, डोळे दिपवणारी आणि रोखणं अशक्य असलेली खेळी. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी सर्वकाही प्रयत्न केले, पण तूम्ही सूर्याला थांबवू शकत नाही. भारतीय क्रिकेटमध्ये सूर्याचा उदय झाला आहे. हे भविष्याचे संकेत आहेत.'.आर अश्विनने ट्वीट केले की '१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये ८० चेंडूत १५ चौकार आणि १५ षटकारांसह १७५ धावा, त्याच्या ८५.७ टक्के धावा बाऊंड्रींमधून आल्या. हे अफलातून आहे. त्याने उपांत्य सामन्यात ३०० हून अधिक धावांचा पाठलाग करतानाही ३३ चेंडूत ६८ धावा केल्या होत्या. वैभव सूर्यवंशी जणू काही मोठ्या रंगमंचावर कामगिरी करण्यासाठीच जन्मालेले आहे.''त्याने स्पर्धेत १६९.४९ च्या स्ट्राईक रेटने ६२.७१ च्या सरासरीने ४३९ धावा केल्या. टी२० क्रिकेटमध्ये १७० स्ट्राईक रेट हा चांगला मानला जातो. त्याने ३० षटकार मारले असून त्याच्या एकूण धावांमधील ७८.३५ टक्के धावा बाऊंड्रींमधून आल्या आहेत. हा खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी जगदगतीने दार ठोठावत आहे. टी२० वर्ल्ड कपनंतर जर त्याच्यासाठी भारतीय संघाचे दार उघडलं, तर आश्चर्यचकीत होऊ नका.'.वैभव सूर्यवंशी २७ मार्च रोजी १५ वर्षांचा पूर्ण होईल. त्यामुळे त्यानंतर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी पात्र ठरेल. १५ वर्षांपर्यंत वरिष्ठ स्तरावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळता येत नाही.