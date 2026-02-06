Cricket

U19 World Cup: 'सूर्याला तुम्ही थांबवू शकत नाही...' वैभव सूर्यवंशीच्या वादळी १७५ धावानंतर सेहवागची पोस्ट चर्चेत

Virender Sehwag’s Reaction to Vaibhav Suryavanshi’s 175: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारताने जिंकली असून १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने मोठे योगदान दिले आहे. त्याने १७५ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीनंतर वीरेंद्र सेहवागने केलेली पोस्ट चर्चेत आली आहे.
Pranali Kodre
Updated on

Virender Sehwag on Vaibhav Suryavanshi’s Record-Breaking Ton in U19 WC Final: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारताच्या १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीने गाजवला.

त्याने पावणेदोनशे धावांची खेळी अंतिम सामन्यात केली. हा अंतिम सामना भारत आणि इंग्लंड (India vs England) यांच्यातील युवा संघांत शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) पार पडला. हा सामना भारतीय संघाने जिंकून सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपवर नाव कोरले.

U19 World Cup: भारताची 'यंगिस्तान' सहाव्यांदा वर्ल्ड चॅम्पियन! अंतिम सामन्यात इंग्लंडवर मिळवला 'वैभव'शाली विजय
