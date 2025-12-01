Ayush Mhatre : सलग २ शतकं, २३२ ची सरासरी अन्...! आयुष टॉपर, अभिषेक शर्मा अव्वल पाचमध्येही नाही; वैभव सूर्यवंशीचं काय?

Who is top run-getter in Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26? सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत १८वर्षीय आयुष म्हात्रेने मैदान गाजवले आहे. त्याने सलग दोन शतकांची नोंद करताना अनेक विक्रम मोडले आणि SMAT च्या या पर्वात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त नंबर वन फलंदाज अभिषेक शर्माने काल बंगालविरुद्ध १४८ धावांची विक्रमी खेळी केली. तरीही तो SMAT मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या अव्वल पाच फलंदाजांमध्ये नाही..ट्वेंटी-२० वेगवान शतक झळकावून चर्चेत आलेला १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Suryavanshi ) सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत सूर गवसलेला नाही. तेच अभिमन्यू इश्वरन या यादीत अव्वल पाचमध्ये आहे. वैभवला या पर्वात तीन सामन्यांत १४ ( चंडिगढ), १३ ( मध्यप्रदेश) व ५ जम्मू-काश्मीर) धावा करता आल्या आहेत. इशान किशनने रविवारी त्रिपुराविरुद्ध शतक झळकावले आणि तो टॉप १० मध्ये आला आहे..SMAT 2025: आयुष म्हात्रेची बॅट पुन्हा तळपली! ९ षटकारांसह झळकावलं सलग दुसरं शतक, सूर्याकडून भरभरून कौतुक.Most runs in Syed Mushtaq Ali Trophy, 2025/26१- आयुष म्हात्रे ( मुंबई)- ३ सामने, २३२ धावा, नाबाद ११० सर्वोत्तम, २३२ सरासरी, २ शतकं२- कुणाल चंडेला ( उत्तराखंड)- ३ सामने, २२९ धावा, ९४ सर्वोत्तम, ७६.३३ सरासरी, २ अर्धशतकं३- किशन लिंगदोड ( मेघालय)- ३ सामने, १८६ धावा, ११५ सर्वोत्तम, ९३ सरासरी, १ शतक व १ अर्धशतक४- अभिमन्यू इश्वरन ( बंगाल) - ३ सामने, १८० धावा, नाबाद १३० सर्वोत्तम, ९० सरासरी, १ शतक५ -ललित यादव ( गोवा) - ३ सामने १६९ धावा, नाबाद ८५ सर्वोत्तम, १६९ सरासरी, २ अर्धशतकं८ - अभिषेक शर्मा ( पंजाब) - ३ सामने, १५८ धावा, १४८ सर्वोत्तम, ५२.६६ सरासरी, १ शतक१० - इशान किशन ( झारखंड ) - ३ सामने, १५५ धावा, नाबाद ११३ सर्वोत्तम, ७७.५० सरासरी, १ शतक .सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला कुणाल हा मुळचा दिल्लीचा, परंतु तो उत्तराखंडचे प्रतिनिधित्व करतोय. त्याने ४३ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ३४.१२ च्या सरासरीने २३८९ धावा केल्या आहेत. लिस्ट एमध्ये २९ सामन्यांत १०४० धावा आणि ट्वेंटी-२०त २९ सामन्यांत ७६९ धावा त्याच्या नावावर आहेत..Ishan Kishan ने इतिहास रचला! अॅडम गिलख्रिस्टचा मोठा विक्रम मोडला, ठरला जगातील पहिला खेळाडू ज्याने....एलिट स्टेजच्या गुणतालिकेत गट ड मध्ये, झारखंड आतापर्यंतचे सर्व तीन सामने जिंकून अव्वल स्थानावर आहे, तर तीनही सामने गमावणारा त्रिपुरा शेवटच्या स्थानावर आहे. गट क मध्ये, पंजाब तीनपैकी दोन सामने जिंकून अव्वल स्थानावर आहे. गट ब मध्ये, उत्तर प्रदेश दोन सामने जिंकून अव्वल स्थानावर आहे आणि तीनही सामने गमावणारा बिहार आठव्या स्थानावर आहे. गट अ मध्ये, मुंबई तीनही सामने जिंकून पहिल्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.