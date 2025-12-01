Cricket

Ayush Mhatre : सलग २ शतकं, २३२ ची सरासरी अन्...! आयुष टॉपर, अभिषेक शर्मा अव्वल पाचमध्येही नाही; वैभव सूर्यवंशीचं काय?

Most runs in Syed Mushtaq Ali Trophy, 2025/26 : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये, १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने सलग दोन शतक झळकावली आहेत आणि ३ सामन्यांत २३२ धावा करून या पर्वात सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे.
Ayush Mhatre has emerged as the top run-scorer in Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26

Who is top run-getter in Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26? सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत १८वर्षीय आयुष म्हात्रेने मैदान गाजवले आहे. त्याने सलग दोन शतकांची नोंद करताना अनेक विक्रम मोडले आणि SMAT च्या या पर्वात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त नंबर वन फलंदाज अभिषेक शर्माने काल बंगालविरुद्ध १४८ धावांची विक्रमी खेळी केली. तरीही तो SMAT मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या अव्वल पाच फलंदाजांमध्ये नाही.

