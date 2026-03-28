IPL 2026: बांगलादेशची अक्कल ठिकाणावर आली, पाकिस्तानच्या नादाला लागून केलेली चूक सुधारली

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्पर्धा जगातील सर्वात मोठ्या टी२० स्पर्धांपैकी एक आहे. या स्पर्धेतील सामने जगभरातील विविध देशांमध्ये पाहिले जातात. मात्र बांगलादेशमध्ये यंदाच्या १९ व्या हंगामातील सामने दाखवले जाणार नसल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले होते. पण आयपीएल २०२६ मधील (IPL 2026) सर्व सामने बांगलादेशमध्ये प्रसारित होणार आहेत, याबाबत नवनियुक्त माहिती आणि प्रसारण मंत्री झहीर उद्दीन स्वपन यांनी माहिती दिली आहे. .MS Dhoni ruled out: महेंद्रसिंग धोनी दोन आठवड्यांसाठी IPL 2026 मधून बाहेर; CSK ला पहिल्या सामन्याआधी मोठा धक्का.या वर्षाच्या सुरुवातीला बांगलादेशमधील हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने कोलकाता नाईट रायडर्सला बांगलादेशच्या मुस्तफिजूर रेहमानला काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे पडसाद बांगलादेश क्रिकेटमध्ये उमटले होते. बांगलादेशने नंतर टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळण्यासाठी भारतात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडूनही पाठिंबा मिळाला होता. पाकिस्तानने त्यांना पाठिंबा देताना टी२० वर्ल्ड कप २०२६ न खेळण्याचीही धमकी दिली होती. पण नंतर त्यांनी माघार घेतली. याचदरम्यान प्रोफेसर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वातील आधीच्या सरकारने आयपीएल प्रसारणावर बंदी घालणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आयपीएलचे सामने बांगलादेशमध्ये दिसणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता होती..मात्र आता झहीर उद्दीन स्वपन यांचा दृष्टीकोन वेगळा असल्याचे समजत आहे. त्यांनी Deutsche Welle शी बोलताना सांगितले की 'आम्हाला कोणीही आयपीएल प्रसारणाबाबत कोणीही अर्ज केलेला नाही, आम्हाला राजकारण आणि खेळ वेगळं ठेवायचं आहे. आम्ही याकडे व्यायसायिक दृष्टीकोनातूनच पाहात आहोत.'.त्यांनी यावरही जोर दिला की आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कसह प्रसारणावर कोणतेही निर्बंध नसतील. ते म्हणाले, 'आम्ही प्रसारण करण्यापासून कोणालाही रोखणार नाही. जर स्टार स्पोर्ट्सला प्रसारण करायचे असेल, तर ते करतील. आमच्यापैकी कोणत्याही चॅनेलला प्रसारण करायचे असेल, तर त्यांनाही आम्ही पाठिंबा देऊ. पण आम्ही कोणतीही बळजबरी करणार नाही..IPL 2026 Marathi News: जसप्रीत बुमराह MI vs KKR सामन्यात नाही खेळणार? समोर आले मोठे अपडेट्स, CoE मध्ये झालेला दाखल.आयपीएल २०२६ स्पर्धेला शनिवारपासून (२८ मार्च) सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेतील पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. या स्पर्धेचा अंतिम सामना ३१ मे २०२६ रोजी पार पडेल.