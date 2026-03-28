MS Dhoni ruled out: महेंद्रसिंग धोनी दोन आठवड्यांसाठी IPL 2026 मधून बाहेर; CSK ला पहिल्या सामन्याआधी मोठा धक्का

MS Dhoni Injury Updates: आयपीएल २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच चेन्नई सुपर किंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. एमएस धोनी पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी स्पर्धेत खेळणार नाही. यामागचं कारणही चेन्नईने स्पष्ट केले आहे.
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला शनिवारी (२८ मार्च) सुरुवात होत आहे. हा १९ वा हंगाम आहे. मात्र या स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच पाचवेळचे विजेते चेन्नई सुपर किंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. चेन्नईचा माजी कर्णधार एमएस धोनी (MS Dhoni) कदाचित सुरुवातीच्या दोन आठवड्यांमध्ये खेळताना दिसणार नाही. याबाबत चेन्नई सुपर किंग्सने (Chennai Super Kings) माहिती दिली आहे.

IPL 2026: जॉस हेडलवूड बंगळुरूत आलाय, पण RCB साठी पहिला सामना का खेळणार नाही? समोर आलं मोठं कारण
Related Stories

No stories found.