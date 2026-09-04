Vaibhav Sooryavanshi साठी BCCI चा मास्टरप्लान! सचिवांचा खुलासा, 'तो केवळ एका सीझनचा स्टार राहू नये...'

BCCI's VAIBHAV SOORYAVANSHI MASTERPLAN : वैभव सूर्यवंशीने अगदी कमी वयात त्याची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्याने त्याच्या आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचेच लक्ष वेधले असून आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) त्याच्याकडे लक्ष ठेवून आहे. तसेच बीसीसीआय त्याच्या सुरुवातीच्या यशाचे रुपांतर दीर्घ आणि गौरवशाली आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत व्हावे, हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल, असं बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया (Devajit Saikia) यांनी स्पष्ट केले आहे. .रोहित शर्माचे भवितव्य ते अजित आगरकरांची गैरहजेरी... BCCI च्या Meeting मध्ये नेमकं काय घडलं?.बीसीसीआयची ३ सप्टेंबर रोजी मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीसाठी बीसीसीआयचे पदाधिकारी, भारतीय कर्णधार शुभमन गिल व श्रेयस अय्यर, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सलन्स प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे देखील उपस्थित होते. या वेळी वैभवबाबतही चर्चा झाली..२०२६ च्या सुरुवातीला वैभवने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप भारतीय संघाला जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्याने अंतिम सामन्यात पावणे दोनशे धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर त्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ७०० हून अधिक धावा करताना ऑरेंज कॅपसह ५ मोठे पुरस्कार जिंकले. त्याने भारतीय संघाकडून इंग्लंड दौऱ्यातून पदार्पणही केले. तो भारतासाठी सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा खेळाडू ठरला. पण त्याचे हे यश केवळ एका वर्षापूरते मर्यादीत राहू नये, अशी इच्छा बीसीसीआयची आहे..याबाबत सैकिया यांनी सांगितले की 'सचिन तेंडुलकर किंवा यापूर्वी महान बनलेल्या इतर खेळाडूंनी ज्याप्रमाणे देशासाठी कामगिरी बजावली, तशी वैभवने किंवा त्याच्यासारख्या खेळाडूने यापुढेही करत रहावी, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे आम्ही वैभवकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहात आहोत. त्याच्याकडे प्रत्येक बाजूने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष दिले जात आहे. बीसीसीआय त्याच्या भविष्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.'.India vs Japan: टीम इंडिया 'सुझुकी कप'साठी जपानच्या दौऱ्यावर; कधी खेळला जाणार ऐतिहासिक सामना? BCCI कडून घोषणा.सैकिया यांनी पुढे सांगितले, 'बीसीसीआयला अभिमान आहे की १५ वर्षांच्या अशा खेळाडूला प्रोत्साहन देत आहोत, जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप पाडत आहे आणि आम्ही याबाबत खूप दक्षही आहोत की त्याने प्रत्येक पाऊल योग्य उचलावे आणि त्याचे हे यश एका मालिकेपुरते किंवा एका वर्षापुरते मर्यादित असू नये.'दरम्यान, सैकिया यांनी हे देखील स्पष्ट केले की बीसीसीआयचे लक्ष केवळ वैभवपुरते मर्यादीत नाही, तर अनेक उदयोन्मुख खेळाडूंकडे सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमांतून लक्ष ठेवले जात आहे. असे १० ते १५ प्रतिभाशाली युवा खेळाडू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.