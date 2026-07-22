New Cricket Rules: मुद्दाम नो-बॉल टाकला, तर बॉलर मॅचमधून बाहेर! BCCI लागू करणार असलेल्या नव्या नियमांबद्दल घ्या जाणून

BCCI New Cricket Rules : बीसीसीआयच्या नव्या देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाला (Domestic Cricket Season) सुरुवात होत आहे. पुढच्या महिन्यात दुलिप ट्रॉफी खेळली जाईल, यासाठी संघही जाहीर झाले आहेत. पण त्याआधी बीसीसीआयने काही नियमांबाबत मोठे निर्णय घेतले असल्याचे समजत आहे. हे नियम नव्या २०२६-२७ हंगामापासून लागू होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. यात सामन्यातील शेवटचा डाव सोडून देण्यावर निर्बंध आणि जाणूनबुजून फ्रंट-फूट नो-बॉल टाकणाऱ्या गोलंदाजांवर कठोर कारवाई अशा काही नियमांचा समावेश आहे. .रोहित शर्माचा BCCI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चेचा प्रयत्न अन्...! आगरकरच्या अल्टिमेटमनंतर हालचाल; लॉर्ड्सवर नेमकं काय होणार?.पीटीआयच्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयने राज्य संघटनांना या सुधारणांचे वितरण केले असून क्रिकेटचे नियम निश्चित करणाऱ्या मेरीलेबोन क्रिकेट क्लबने (एमसीसी) प्रस्तावित केलेले हे बदल आहेत.बीसीसीआय लागू करणार असलेल्या नियमांनुसार आता जर एखाद्या गोलंदाजाने मुद्दाम फ्रंट फुट नो-बॉल टाकला किंवा चेंडू खेळपट्टीच्या बाहेर किंवा लँड न होणारा चेंडू टाकला, तर त्या गोलंदाजाला उरलेल्या संपूर्ण सामन्यासाठी निलंबित केलं जाणार आहे. यापूर्वी अशा परिस्थितीत गोलंदाजाला फक्त त्या विशिष्ट डावापुरतीच बंदी घातली जायची. तथापि, चेंडू मुद्दाम टाकला की नाही, याचा निर्णय मैदानावरील अंपायर्स घेतील..इतकेच नाही, तर प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये दिवसाच्या शेवटच्या षटकात जर विकेट पडली, तर खेळ तिथेच थांबवला जात होता, कारण नव्या फलंदाजाला यायला वेळ लागेल. मात्र आता, दिवसाच्या शेवटच्या षटकात जरी विकेट पडली, तरी ते षटक पूर्ण केल्यानंतरच खेळ थांबवला जाऊ शकतो..याशिवाय यापूर्वी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये संघ शेवटचा डाव घोषित करू शकत नाही किंवा सोडून देण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. यापूर्वी जर एखाद्या सामन्याचा निकाल लागणार नाही, असं लक्षात आलं, तर शेवटच्या डावातील खेळ तिथेच थांबवण्याचा निर्णय संघ घ्यायचे. परंतु, या नियमाचा गैरवापर करून कृत्रिम निकाल निकाल लावले जात असल्याची चिंता होती. त्यामुळे हा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Rohit Sharma Retirement: रोहितच्या निवृत्ती प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! अगरकर-गंभीरवर BCCI नाराज? इनसाइड स्टोरी आली समोर,नेमक काय घडल ?.डिंक्स ब्रेकमधील प्रशिक्षकांच्या हस्तक्षेपाबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. आता एकदिवसीय सामन्यात ड्रिंक्स ब्रेकदरम्यान मुख्य प्रशिक्षकांना खेळपट्टीवर जाण्याची परवानगी असेल. तसेच यष्टीरक्षकाला आता चेंडू गोलंदाजाच्या हातून सुटतेवेळी फक्त हात स्टंप्सच्या मागे ठेवणे आवश्यक असणार आहे. यापूर्वी गोलंदाज रनअप करण्यापासूनच त्याला स्टंपमागे हात ठेवावे लागत होते.हे नवे बदललेले नियम आगामी दुलीप ट्रॉफीपासून लागू होणार आहेत. त्यासाठी राज्य संघटनांनी पंच आणि सामनाधिकाऱ्यांना नियमांची माहिती देणे सुरू केले आहे. पण हे नियम आगामी आयपीएल हंगामात लागू होणार की नाही, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.