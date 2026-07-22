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New Cricket Rules: मुद्दाम नो-बॉल टाकला, तर बॉलर मॅचमधून बाहेर! BCCI लागू करणार असलेल्या नव्या नियमांबद्दल घ्या जाणून

BCCI DOMESTIC CRICKET RULE CHANGES 2026–27: बीसीसीआय २०२६-२७ हंगामापासून एमसीसीच्या प्रस्तावित नव्या नियमांची अंमलबजावणी करणार आहे. कोणते आहेत हे नवे नियम, जाणून घ्या सविस्तर.
BCCI DOMESTIC CRICKET RULE CHANGES 2026–27

BCCI New Rules 

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

BCCI New Cricket Rules : बीसीसीआयच्या नव्या देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाला (Domestic Cricket Season) सुरुवात होत आहे. पुढच्या महिन्यात दुलिप ट्रॉफी खेळली जाईल, यासाठी संघही जाहीर झाले आहेत. पण त्याआधी बीसीसीआयने काही नियमांबाबत मोठे निर्णय घेतले असल्याचे समजत आहे.

हे नियम नव्या २०२६-२७ हंगामापासून लागू होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. यात सामन्यातील शेवटचा डाव सोडून देण्यावर निर्बंध आणि जाणूनबुजून फ्रंट-फूट नो-बॉल टाकणाऱ्या गोलंदाजांवर कठोर कारवाई अशा काही नियमांचा समावेश आहे.

BCCI DOMESTIC CRICKET RULE CHANGES 2026–27
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