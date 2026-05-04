IPL मधील गर्लफ्रेंड कल्चर बंद होणार? BCCI उचलणार कठोर पावलं, लवकरच नियम लागू होण्याची शक्यता

BCCI Set to Ban 'Girlfriend Culture': इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) सुरू आहे, अशात अनेक खेळाडू त्यांच्या कुटुंबासमवेत दिसत आहेत. काही खेळाडू त्यांच्या गर्लफ्रेंड्ससोबत (Cricketer's Girlfriend) फिरताना दिसले आहेत, यामध्ये हार्दिक पांड्या, यशस्वी जैस्वाल, अर्शदीप सिंग, ईशान किशन अशा अनेक भारतीय खेळाडूंचाही समावेश आहे. मात्र आता याबाबत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) मोठी पावलं उचलण्याची शक्यता आहे. खेळाडू सातत्याने आयपीएल २०२६ दरम्यान त्यांच्या गर्लफ्रेंड्ससोबत फिरताना दिसत असल्याने बीसीसीआय नाराज आहे. परिणामी बीसीसीआय 'गर्लफ्रेंड कल्चर'ला (Girlfriend Culture) प्रतिबंध घालण्यासाठी नियम तयार करत आहे. कारण जर हा ट्रेंड कायम राहिला, तर मोठी समस्याही निर्माण होऊ शकते. .IPL मधून 'इम्पॅक्ट प्लेयर'चा पत्ता कट होणार? बीसीसीआयच्या बड्या अधिकाऱ्याने दिले मोठे संकेत; पाहा काय आहे कारण.दैनिक जागरणने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयला काही खेळाडूंच्या पार्टनर्स 'इन्फ्लुएन्सर' असण्याबाबात चिंता आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार यातील काही जणांनी सोशल मीडियावर बेटिंग ऍप्सचीही जाहिरात केलेली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षात काही खेळाडू आणि त्यांच्या पार्टनर्समध्ये वादही झाले आहेत, काही घटनांमध्ये महिला किंवा त्यांच्या जवळच्या लोकांनी पोलिसांकडे तक्रारही केलेली आहे. त्यामुळे स्पर्धेची आणि बीसीसीआयचीही बदनामी होत आहे..बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की 'जर हे आत्ता थांबले नाही, तर त्यामुळे भविष्यात मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात. अशीही उदाहरणे समोर आली आहेत की संघांच्या बसला खेळाडूंच्या गर्लफ्रेंडमुळे थांबून रहावे लागले आहे, तसेच या गर्लफ्रेंड संघाच्याच हॉटेलमध्ये राहत आहेत.'.याशिवाय या अधिकाऱ्याने अशीही माहिती दिली की भ्रष्टाचारविरोधी पथकाचे (ACU) काही अधिकारी 'खेळाडूंनी अधिकृतपणे जाहीर केलेले जोडीदार' असल्याचे सांगितल्याने त्यांना खेळाडूंसोबत राहण्याची परवानगी देत होते. ते अधिकारी म्हणाले, 'मला माहित नाही की हा 'ऑफिशियल गर्लफ्रेंड' नियम कुठून आला आहे. बीसीसीआयच्या अधिकृत धोरणात अशी कोणतीही तरतूद नाही. आम्ही काही विशिष्ट नियमानुसारच खेळाडूंच्या पत्नीला आणि कुटुंबातील सदस्यांना परवानगी देतो. आम्हाला याला परवानगी कोणी दिली, याची चौकशी करण्याची गरज आहे.'.IPL मुळे माझं आंतरराष्ट्रीय करियर उद्ध्वस्त झालं..., केवीन पीटरसनचा खळबळजनक दावा; इंग्लंड क्रिकेटवरही आरोप.काही खेळाडूंच्या गर्लफ्रेंड इन्फ्लुएन्सर असल्याने बीसीसीआयला काळजी आहे की चुकून एखादी संवेदनशील माहिती उघड होऊ शकते, ज्यामुळे खेळाच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. बीसीसीआय पुढच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करून कठोर नियम लागू करण्याची शक्यता आहे. हे नियम केवळ आयपीएलमध्येच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांसाठीही लागू होतील. जरी आयपीएल फ्रँचायझी खासगी मालकीच्या असल्या तरी सर्व फ्रँचायझींना लागू होणारा केंद्रिय नियम करण्याचा बीसीसीआयचा मानस आहे. याशिवाय ACU ला प्रवास आणि राहण्याच्या नियमांबद्दल स्षष्ट सुचना मिळणेही अपेक्षित आहे.