पाकिस्तान संघाकडून हार... आता आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशीवर होणार कारवाई? U19 Asia Cup Final च्या पराभवाची BCCI कडून चौकशी

India U19 Asia Cup Final defeat reasons: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानकडून हार पत्करावी लागली. पाकिस्तानच्या ३४७ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारतीय फलंदाजांनी शस्त्र म्यान केली आणि संपूर्ण संघ १५६ धावांत तंबूत परतला. या पराभवानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI ) अॅक्शन मोडवर आली आहे आणि या पराभवामागचे स्पष्टीकरण त्यांनी कर्णधार आयुष म्हात्रे व प्रशिक्षक हृषिकेश कानिटकर यांच्याकडे मागितले आहे. या सामन्यात आयुष व वैभव सूर्यवंशी यांनी ज्या प्रकारे खेळ केला आणि नंतर त्यांची वर्तवणूक जी होती, त्यावरही बीसीसीआय कारवाई करू शकते..BCCI पराभवाचे पुनरावलोकन करणारआयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने सर्व सामने जिंकून अंतिम फेरीत दणक्यात प्रवेश केला. पण, अंतिम सामन्यात भारताचा पराभव झाला. संघाची गोलंदाजी निष्प्रभ होती आणि फलंदाजीची कामगिरी निराशाजनक होती. आता, बीसीसीआय या पराभवाचा नुसता आढावा घेणार नाही, तर पराभवासाठी संघ व्यवस्थापनाकडून स्पष्टीकरण देखील मागणार आहे..Shubman Gill साठी गौतम गंभीर, अजित आगरकर आग्रही होते, पण 'ते' दोघं नको म्हणाले अन् T20 World Cup संघातून पत्ता कट झाला.क्रिकबझच्या मते, बीसीसीआय १९ वर्षांखालील आशिया चषक अंतिम सामन्यातील संघाच्या कामगिरीबद्दल मुख्य प्रशिक्षक हृषिकेश कानिटकर आणि कर्णधार आयुष यांच्याशी चर्चा करणार आहे. तसेच संघाच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन होणार आहे. अंतिम सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष यांच्या वर्तनाबद्दल बीसीसीआयने चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. भारताचा १९ वर्षांखालील संघ आता झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय १९ वर्षांखालील संघाची घोषणा अद्याप झालेली नाही..सामन्यात नेमकं काय घडलं?वैभवने आक्रमक सुरूवात केली, परंतु तिसऱ्या षटकात आयुष २ धावांवर बाद झाला. अली रझाच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात त्याचा मिड-ऑफला फरहान युसूफने झेल घेतला. यानंतर मात्र पाकिस्तानने आक्रमकपणे सेलिब्रेशन केले ते पाहून मात्र आयुष म्हात्रे वैतागला. त्यानंतर त्याच्यात आणि पाकिस्तानी खेळाडूंमध्ये शाब्दिक चकमक घडली..वैभवलाही अली रझाने बाद केले. वैभव निराश होत शांतपणे मैदानातून बाहेर जात होता. पण याचवेळी पाकिस्तानच्या एका खेळाडूने काहीतरी कमेंट केली.ते ऐकल्यानंतर मात्र वैभव चिडला. त्याने काहीतरी बोलत त्याच्या बूटांकडे इशारा केला.