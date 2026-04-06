भुवनेश्वर कुमारने CSK च्या आयुष म्हात्रेला आऊट करताच इतिहास घडवला; IPL मध्ये 'हा' कारनामा करणारा पहिलाच ठरला

Bhuvneshwar Kumar Milestone : इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने चेन्नई सुपर किंग्सला रविवारी (५ एप्रिल) ४३ धावांनी पराभूत केलं. बंगळुरूमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारनेही (Bhuvneshwar Kumar) चांगली गोलंदाजी केली. त्याने या सामन्यात एका मोठ्या विक्रमालाही (Record) गवसणी घातली आहे. त्याने असा विक्रम केला आहे, जो यापूर्वी कोणत्याही वेगवान गोलंदाजाला करता आलेला नाही. .IPL 2026: 'पराभवाला मी जबाबदार...' CSK सलग तिसरा सामना हरल्यानंतर ऋतुराज गायकवाडने स्वत:लाच दिला दोष.या सामन्यात २५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सने पहिल्याच षटकात कर्णधार ऋतुराज गायकवाडची विकेट ६ धावांवरच गमावली होती. त्यानतंर दुसऱ्या षटकात भुवनेश्वर कुमारने आयुष म्हात्रेला (Ayush Mhatre) १ धावेवरच बाद केलं. त्याला अफलातून झेल रजत पाटिदारने घेतला. ही विकेट भुवनेश्वरसाठी ऐतिहासिक ठरली. या विकेटसह भुवनेश्वरने आयपीएलमध्ये २०० विकेट्सचा (200 Wickets in IPL) टप्पा पूर्ण केला. त्याने नंतर प्रशांत वीर (४३) आणि नूर अहमद (८) यांनाही बाद केलं. चेन्नईला १९.४ षटकात २०७ धावांवरच रोखण्यात भुवनेश्वरचाही मोठा वाटा राहिला. त्याने ४ षटकात ४१ धावा खर्च करताना ३ विकेट्स घेतल्या..भुवनेश्वर कुमारचा रेकॉर्डआता भुवनेश्वरचे आयपीएलमध्ये १९२ सामन्यांमध्ये २०२ विकेट्स झाल्या आहेत. तो आयपीएलमध्ये २०० विकेट्स घेणारा पहिलाच वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. तसेच २०० विकेट्सचा टप्पा करणारा तो फिरकीपटू युजवेंद्र चहलनंतरचा एकूण दुसराच गोलंदाज आहे. चहल आणि भुवनेश्वर यांच्यानंतर आयपीएलमध्ये सर्वाधिक विकेट्स (Most Wickets in IPL) घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर सुनील नरेन आहे. त्याने १९१ सामन्यांत १९३ विकेट्स घेतल्या आहेत..आयपीएलमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारे गोलंदाज (६ एप्रिल २०२६ पर्यंत)२२४ विकेट्स - युजवेंद्र चहल (१७६ सामने)२०२ विकेट्स - भुवनेश्वर कुमार (१९२ सामने)१९३ विकेट्स - सुनील नरेन (१९१ सामने)१९२ विकेट्स - पीयूष चावला (१९२ सामने)१८७ विकेट्स - आर अश्विन (२२१ सामने)१८३ विकेट्स - जसप्रीत बुमराह (१४७ सामने)१८३ विकेट्स - ड्वेन ब्रावो (१६१ सामने).IPL 2026: आवेश खानच्या अतिउत्साहाने फिरवलं असतं रिषभ पंतच्या मेहनतीवर पाणी; पण SRH च्या चूक लक्षातच आली नाही अन्....बंगळुरूचा विजयगतविजेत्या बंगळुरूने चेन्नईविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ३ बाद २५० धावा केल्या होत्या. त्यानंतर चेन्नईचा संघ २०७ धावांवरच सर्वबाद झाला. त्यामुळे बंगळुरूने या हंगामातील दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. त्यामुळे सध्या सलग दोन विजयासह बंगळुरूने पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं आहे. आता बंगळुरूचा तिसरा सामना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध गुवाहाटीला १० एप्रिल रोजी खेळवला जाईल.