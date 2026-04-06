IPL 2026: 'पराभवाला मी जबाबदार...' CSK सलग तिसरा सामना हरल्यानंतर ऋतुराज गायकवाडने स्वत:लाच दिला दोष

RCB vs CSK Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) रविवारी (५ एप्रिल) चेन्नई सुपर किंग्सला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध ४३ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. हा सामना एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला होता. या सामन्यातील पराभव चेन्नईचा या हंगामातील सलग तिसरा पराभव होता. याआधीच्या दोन्ही सामन्यातही चेन्नईने (Chennai Super Kings) पराभव स्वीकारला आहे. त्यामुळे आता चेन्नईला आता आव्हान टिकवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान, या सामन्यातील पराभवानंतर चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) पराभवाची जबबादारी स्वत:च्या खांद्यावर घेतली आहे. .या सामन्यात बंगळुरूने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ३ बाद २५० धावांचा डोंगर उभा केला होता. यात टीम डेव्हिडचा मोठा वाटा होता. त्याने वादळी खेळ करताना २५ चेंडूत ३ चौकार आणि ८ षटकारांसह नाबाद ७० धावा केल्या. खरंतर तो २८ धावांवर असताना अंशुल कंबोजने त्याला त्रिफळाचीत केले होते, पण तो नो बॉल झाल्याने त्याला जीवदान मिळाले होते. डेव्हिडशिवाय देवदत्त पडिक्कलने ५० धावांची खेळी केली, तर कर्णधार रजत पाटिदारने १९ चेंडूत नाबाद ४८ धावा केल्या.त्यानंतर २५१ धावांचा पाठलाग करताना चेन्नईने ३० धावांतच ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर सर्फराज खान (५०), प्रशांत वीर (४३), जेमी ओव्हर्टन (३७) यांनी झुंज दिली. त्यामुळे चेन्नईला २०० धावांचा टप्पा पार करता आला. पण चेन्नईचा संघ १९.४ षटकातच २०७ धावांवर सर्वबाद झाला. बंगळुरूसाठी भुवनेश्वर कुमारने ३ विकेट्स घेतल्या, तर जेकॉब डफी, अभिनंदन सिंग आणि कृणाल पांड्या यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..या पराभवानंतर बोलताना ऋतुराजने पराभवासाठी स्वत:ला जबाबदार ठरवले आहे. तो म्हणाला, 'खरं सांगायचं झालं, तर मला सुद्धा सामन्याबद्दल आश्चर्य वाटलंय. सर्फराज खान, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हर्टन आणि काही प्रमाणात शिवम दुबे यांनी चांगली झुंज दिली. त्यामुळे मला वाटतं, मी आणि टॉप ऑर्डरने आणखी योगदान द्यायला हवं होतं, कदाचित आम्ही लक्ष्य गाठलंही असतं. त्यामुळे नक्कीच मी या पराभवासाठी स्वत:ला जबाबदार धरेल. 'टीम डेव्हिडिच्या वादळी खेळाबाबत ऋतुराज म्हणाला, 'मला वाटतं, अंशुल कंबोजला त्याची विकेट मिळालीच होती, पण दुर्दैवाने तो नो बॉल झाला. पण त्यानंतर त्याने चौफेर फटकेबाजी केली, त्यामुळे तुम्ही बरोबर म्हणाला, त्याच्या फटकेबाजीला सलामाच आहे.'.या हंगामात चेन्नईचे क्षेत्ररक्षणही फारसं चांगलं झालेलं नाही. या सामन्यातही विराट कोहली तिसऱ्या षटकात ६ धावांवर असताना शिवम दुबेकडून त्याचा झेल सुटला होता. विराटने त्यानंतर काही चांगले शॉट्स खेळले. पण अखेर कंबोजच्या गोलंदाजीवर शिवमनेच त्याचा झेल घेतला. पण तेव्हा विराटने १८ चेंडूत २८ धावा केल्या होत्या.विराट कोहलीचा झेल सोडण्याबाबत ऋतुराज म्हणाला, 'नक्कीच आम्ही संधीचा फायदा घ्यायला हवा होता. जर विराट लवकर बाद झाला असता, तर कदाचित आम्हाला लवकर लय मिळाली असते. तरी मला वाटतं १३ व्या षटकापर्यंत सामना आमच्या हातात होता. पण त्यानंतर खरंतर आम्ही लय गमावली.'.चेन्नईचा चौथा सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध शनिवारी (११ एप्रिल) होणार आहे. हा सामना चेन्नई घरच्या मैदानात म्हणजेच एमए चिदंबरम स्टेडिमय (चेपॉक) येथे खेळेल. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता चालू होणार आहे. तसेच बंगळुरू तिसरा सामना १९ एप्रिलला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध गुवाहाटीमध्ये खेळणार आहे. हा सामनाही संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होईल.