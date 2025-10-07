Abhishek Sharma ची 'ती' एक गोष्ट ब्रायन लाराला खूप भावली; म्हणाला, ट्वेंटी-२०त मैदान गाजवतोय, पण...

Brian Lara praises Abhishek Sharma batting skills : युवा फलंदाज अभिषेक शर्माने आशिया चषक स्पर्धा गाजवली आणि तो ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये सातत्याने वर्चस्व गाजवतोय. सनरायझर्स हैदराबाद संघाकडून खेळणाऱ्या अभिषेक शर्माची प्रगती वेस्ट इंडिजचा महान फलंदाज ब्रायन लारा याने जवळून पाहिली आहे. त्याने अभिषेक शर्माचे कौतुक केले. भारताच्या युवा फलंदाजाची एक गोष्ट विंडीजच्या दिग्गज खेळाडूला खूप भावली आहे..Abhishek Sharma: ट्रॉफी कुठंय? Asia Cup जिंकून भारतात परतल्यानंतर चाहत्यांच्या प्रश्नावर अभिषेकचं भारी उत्तर; पाहा Video.वेस्ट इंडिजचा संघ भारत दौऱ्यावर आहे आणि पहिल्या कसोटीत तीन दिवसांत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. अहमदाबाद कसोटीतील कामगिरी आणि विंडीज क्रिकेटच्या भविष्याबाबत लाराने प्रांजळ मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, वेस्ट इंडिजची ताकद ही त्यांच्या एकसंघतेवर अवलंबून आहे. माझ्यामध्ये अजूनही विंडीज संघाकडून खेळल्याची ती प्रेरणा जागी आहे, नवीन जनरेशनने ही समजून घेतली पाहिले. आमच्याकाळात वेस्ट इंडिज संघाकडून खेळण्याची जी पॅशन होती, ती आता दिसत नाही..पण, वेस्ट इंडिज क्रिकेट आर्थिक अडचणीत आहे आणि हे सत्य नाकारून चालणार नाही, हेही ब्राराने मान्य केले. तो म्हणाला, विंडीज क्रिकेटचे पूर्वीचे दिवस आणण्यासाठी मजबूत पाया रचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी चांगल्या सुविधा व तंत्रज्ञानाची साथ हवीय. हे सर्व करण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत, हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. तुम्हाला यश मिळवायचे असेल, तर आर्थिक पाठबळ हवे आहे.भारताविरुद्ध कसोटी क्रिकेट खेळणे आव्हानात्मक आहे, परंतु ही या संघासाठी एक चांगली संधी आहे. भारताला पराभूत करणे सोपे नाही, परंतु त्यांच्यासमोर आव्हान उभं करून आत्मविश्वास कमावता येईल, असेही लारा म्हणाला. त्याने विंडीज खेळाडूंना एक सल्लाही दिला. तो म्हणाला, स्वप्न पाहणे सोडू नका. फ्रँचायझी क्रिकेट तुम्हाला आकर्षित करत असेल, परंतु वेस्ट इंडिज क्रिकेटचे प्रतिनिधित्व करणे, हेच तुमचे अंतिम ध्येय असायला हवे..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ट्वेंटी-२० फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेल्या अभिषेकचेही यावेळी लाराने कौतुक केले. लारा आणि अभिषेक हे सनरायझर्स हैदराबाद फ्रँचायझीसोबत एकत्रित होते. लाराने अभिषेकचा उल्लेख 'Very Special' खेळाडू असा केला. तो म्हणाला, “मी अभिषेक शर्माला सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) च्या काळापासून ओळखतो. मी तीन-चार वर्षांपूर्वी कोविडच्या काळात तिथे होतो. तेव्हा अभिषेक एक अप्रतिम तरुण खेळाडू होता. त्या संघात अनेक चांगले युवा खेळाडू होते, पण अभिषेक काहीतरी वेगळाच आहे. त्याच्यात काहीतरी ‘स्पेशल’ आहे.”.Abhishek Sharma ने इतिहास रचला! ICC Rankings मध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला; विराट, सूर्यकुमार यांनाही जे नाही जमले, ते केले.लारा पुढे म्हणाला, “मला माहीत आहे की युवराज सिंगचा त्याच्यावर मोठा प्रभाव आहे. त्याची बॅट स्पीड, बॉलला मारताना निर्माण होणारी शक्ती आणि बॉलमधून शॉट खेचण्याची पद्धत विलक्षण आहे.""सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ट्वेंटी-२० आणि वन डे क्रिकेटमध्ये यश मिळाल्यानंतरही तो कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. हा विचार करणं आणि कसोटी क्रिकेटचं स्वप्न जिवंत ठेवणं, हेच त्याचं खरं वेगळेपण आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.