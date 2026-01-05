Cricket

IND vs SA U19 ODI : बापरे... वैभव सुर्यवंशीने २४ चेंडूच खेळले, पण मारले १० सिक्स! द. आफ्रिकेविरुद्ध वादळी अर्धशतकासह घडवला इतिहास

Vaibhav Suryavanshi Smashes 10 Sixes Record: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा कर्णधार वैभव सूर्यवंशीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात वादळी फलंदाजी केली. त्याने २४ चेंडूत १० षटकार मारत इतिहास रचला.
Vaibhav Suryavanshi 10 Sixes Record: भारताचा १९ वर्षांखालील संघ दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. १५ जानेवारीला सुरू होणाऱ्या १९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कपपूर्वी होत असलेली ही मालिका महत्त्वाची आहे.

दरम्यान, या मालिकेत १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) आयुष म्हात्रे आणि विहान मल्होत्रा यांच्या अनुपस्थितीत भारताच्या युवा संघाचे नेतृत्व करत आहे. त्याने या मालिकेतील दुसऱ्याच सामन्यात वादळी फलंदाजी केली आहे.

U19 IND vs SA: १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला टीम इंडियाचा कर्णधार; द. आफ्रिकेत नेतृत्व करताना घडवणार इतिहास
