IND vs SA U19 ODI : बापरे... वैभव सुर्यवंशीने २४ चेंडूच खेळले, पण मारले १० सिक्स! द. आफ्रिकेविरुद्ध वादळी अर्धशतकासह घडवला इतिहास

Vaibhav Suryavanshi 10 Sixes Record: भारताचा १९ वर्षांखालील संघ दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. १५ जानेवारीला सुरू होणाऱ्या १९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कपपूर्वी होत असलेली ही मालिका महत्त्वाची आहे. दरम्यान, या मालिकेत १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) आयुष म्हात्रे आणि विहान मल्होत्रा यांच्या अनुपस्थितीत भारताच्या युवा संघाचे नेतृत्व करत आहे. त्याने या मालिकेतील दुसऱ्याच सामन्यात वादळी फलंदाजी केली आहे..U19 IND vs SA: १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला टीम इंडियाचा कर्णधार; द. आफ्रिकेत नेतृत्व करताना घडवणार इतिहास.पहिल्या सामन्यात फारशी मोठी खेळी सूर्यवंशीला करता आली नव्हती, पण दुसऱ्या सामन्यात मात्र त्याने त्याच्या बॅटची ताकद दक्षिण आफ्रिकेला दाखवली आहे. या सामन्यात १९ वर्षांखालील दक्षिण आफ्रिका संघाने १९ वर्षांखालील भारतीय संघासमोर (U19 India vs U19 South Africa) २४६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून सलामीला ऍरॉन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यवंशी उतरले. यावेळी एका बाजूने जॉर्ज वैभवला साथ देत होता. .वैभव सूर्यवंशीने सुरुवातीपासूनच फटकेबाजी करण्यास सुरुवात केली. त्याने षटकारांचा पाऊस पाडताना १९ चेंडूतच त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. त्याच्या फटकेबाजीमुळे भारताने ६ षटकातच ६७ धावा केल्या होत्या. पण ७ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर मायकल कृइस्कॅम्पने जॉर्जला डॅनिएल बॉसमनच्या हातून २० धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतरही वैभवने आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला होता. त्याने ८ व्या षटकात बायंडा माजोलाविरुद्ध सलग तीन षटकार मारले. पण अखेर ९ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर मायकल कृइस्कॅम्पने सूर्यवंशीला डॅनिएल बॉसमनच्या हातून झेलबाद केले. वैभवने २४ चेंडूत १ चौकार आणि १० षटकारांसह ६८ धावांची खेळी केली..वैभव सूर्यवंशीचा विक्रमवैभव सूर्यवंशी हा १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये एका सामन्यात १० षटकार मारणारा जगातील दुसराच कर्णधार, तर भारताचा पहिलाच कर्णधार आहे. त्याच्यापूर्वी असा विक्रम केवळ २००८ मध्ये १९ वर्षाखालील वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मायकल हिलने केला होता. त्याने १९ वर्षांखालील नामिबियाविरुद्ध १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलियाकडून १२ षटकारांसह १२४ धावांची खेळी केली होती..Vaibhav Suryavanshi : कर्णधार म्हणून पदार्पणात वैभव अपयशी; दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर गांगरला अन्... .पावसामुळे भारताला देण्यात आले सुधारीत लक्ष्यदरम्यान, वैभव सूर्यवंशी बाद झाल्यानंतर वेदांत त्रिवेदी आणि अभिग्यान कुंडू डाव सावरत होते. पण ११ षटकात भारताच्या २ बाद १०३ धावा झालेल्या असताना पावसामुळे सामना थांबला. त्यानंतर काही वेळाने पुन्हा सामना सुरू झाला. यावेळी पावसामुळे आलेल्या अडथळ्यामुळे भारतासमोर ४२ षटकात २३० धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. पण १३ व्या षटकानंतर पुन्हा पावसाला सुरुवात झाल्याने सामना थांबला. त्यावेळी भारताच्या १२.५ षटकात २ बाद ११५ धावा झाल्या होत्या. वेदांत १० धावांवर आणि अभिग्यान ११ धावांवर नाबाद होते.