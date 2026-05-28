Vaibhav Sooryavanshi: 'नवा सिक्सर किंग...', गेलची आपलाच वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणाऱ्या वैभवसाठी स्पेशल पोस्ट; काय म्हणाला एकदा पाहाच

मुल्लनपूरच्या मैदानात बुधवारी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचे (Vaibhav Sooryavanshi) वादळ घोंगावलं. आयपीएल २०२६ स्पर्धेत बुधवारी मुल्लनपूरमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (SRH vs RR) संघात खेळवला गेला. या सामन्यात राजस्थानने ४७ धावांनी विजय मिळवत क्वालिफायर २ (Qualifier 2) सामन्यात प्रवेश केला. राजस्थानच्या (Rajasthan Royals) विजयात वैभवचा वाटा मोठा होता. त्याने या सामन्यात आक्रमक खेळ करत संघाला मोठी धावसंख्येपर्यंत पोहचवले होते. यादरम्यान त्याने अनेक विक्रम मोडले. .SRH vs RR Eliminator IPL 2026: शतकाचा विचार डोक्यात सुरू होता का? वैभव सूर्यवंशीची वादळी खेळीनंतर मजेशीर मुलाखत... Video.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या राजस्थानकडून वैभवने २९ चेंडूत ९७ धावांची खेळी केली. त्याने या खेळीदरम्यान १२ षटकारांचा आणि ५ चौकारांचा पाऊस पाडला. आयपीएलमध्ये सर्वात जलद ३० चेंडूतील शतक करण्याचा विक्रम त्याच्याकडून थोडक्यात हुकला. हा विक्रम ख्रिस गेलने २०१३मध्ये केला होता. पण असे असले तरी वैभवने या सामन्यानंतर गेलचा (Chris Gayle) आयपीएलमध्ये एका हंगामात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विश्वविक्रम मात्र मोडला. गेलने २०१२ आयपीएलमध्ये ५९ षटकार मारले होते. पण वैभवचे आता २०२६ आयपीएलमध्ये ६५ षटकार झाले आहेत..इतकेच नाही, तर वैभव हा एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक ६८० धावा करणारा अनकॅप खेळाडूही ठरला. त्याने प्लेऑफमधील एका सामन्यात सर्वाधिक १२ षटकार मारण्याचाही विक्रम केला. यातील ८ षटकार त्याने पॉवरप्लेमध्येच मारले, हा देखील एक विक्रम आहे.वैभवच्या या वादळी खेळी पाहून अनेकजण प्रभावित झाले आहेत, ज्यात स्वत: ख्रिस गेलही आहे. त्याने त्याच्यासाठी खास पोस्ट केली आहे, ज्यात त्याने वैभवला 'नवी सिक्स मशीन' म्हणून संबोधलं आहे.गेलने लिहिले की 'वैभव काय अप्रतिम खेळाडू आहे. मस्त मनोरंजन केलंस, यंग मॅन! नवीन सिक्स मशीन.'.IPL 2026 Eliminator : राजस्थान रॉयल्सचा Qualifier 2 मध्ये 'थाटात' प्रवेश; सनरायझर्स हैदराबादचे पॅकअप! गुजरात टायन्सशी सामना.आयपीएलच्या एका हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू६५ षटकार - वैभव सूर्यवंशी (२०२६)५९ षटकार - ख्रिस गेल (२०१२)५२ षटकार - आंद्रे रसेल (२०१९)५१ षटकार - ख्रिस गेल (२०१३)४५ षटकार - जॉस बटलर (२०२२)४४ षटकार - ख्रिस गेल (२०११)४३ षटकार - अभिषेक शर्मा (२०२६).राजस्थानचा विजयदरम्यान, वैभवच्या ९७ धावांच्या खेळीमुळे राजस्थानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद २४३ धावा केल्या. त्यानंतर २४४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सनरायझर्स हैदराबाद संघ १९.२ षटकात १९६ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यामुळे राजस्थानने विजयासह आपले आव्हान कायम ठेवले, तर हैदराबादचे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील आव्हान संपले. आता राजस्थानला गुजरात टायटन्सविरुद्ध २९ मे रोजी क्वालिफायर २ सामना खेळायचा आहे. या सामन्यात विजय मिळणारा संघ अंतिम सामन्यात पोहचेल आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुविरुविरुद्ध विजेतेपदासाठी लढेल.