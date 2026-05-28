Vaibhav Sooryavanshi: 'नवा सिक्सर किंग...', गेलची आपलाच वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणाऱ्या वैभवसाठी स्पेशल पोस्ट; काय म्हणाला एकदा पाहाच

Chris Gayle on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीने आयपीएळ २०२६ च्या एलिमिनेटर सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ९७ धावांची वादळी खेळी केली. यादरम्यान, त्याने ख्रिस गेलचा विक्रमही मोडला. त्यावर गेलने मन जिंकणारी पोस्ट केली आहे.
मुल्लनपूरच्या मैदानात बुधवारी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचे (Vaibhav Sooryavanshi) वादळ घोंगावलं. आयपीएल २०२६ स्पर्धेत बुधवारी मुल्लनपूरमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (SRH vs RR) संघात खेळवला गेला. या सामन्यात राजस्थानने ४७ धावांनी विजय मिळवत क्वालिफायर २ (Qualifier 2) सामन्यात प्रवेश केला.

राजस्थानच्या (Rajasthan Royals) विजयात वैभवचा वाटा मोठा होता. त्याने या सामन्यात आक्रमक खेळ करत संघाला मोठी धावसंख्येपर्यंत पोहचवले होते. यादरम्यान त्याने अनेक विक्रम मोडले.

